Trafikte Kavga Eden Sürücülere 900 Bin TL Ceza Kesildi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.04.2026 - 17:47

Kayseri’de trafikte kavga ettikleri belirlenen sürücülere ağır yaptırımlar uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen ekipler, iki sürücü ve araçlardaki yolculara toplam 900 bin lira idari para cezası verdi. Sürücülerin ehliyetleri geçici olarak iptal edilirken, araçlar trafikten men edildi.

Sosyal medyaya düşen kavga ihbar kabul edildi.

Kayseri’nin merkez Kocasinan ilçesinde trafikte kavga eden sürücüler, ağır yaptırımlarla karşılaştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan “Ihlamur Köprüsü inişinde trafikte kavga çıktı” paylaşımı üzerine inceleme başlattı. Kısa sürede araçları tespit eden ekipler, olayla bağlantılı sürücü ve yolculara ulaştı.

Toplamda 900 bin TL ceza verildi.

Yapılan inceleme sonucunda, trafik güvenliğini tehlikeye attığı belirlenen iki sürücü ve araçlardaki yolculara Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 900 bin lira ceza uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, araçlar da aynı süre trafikten men edildi. Yetkililer, sürücüler hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldığını açıkladı. Böylece olayla ilgili hem idari hem de adli yaptırımlar eş zamanlı yürürlüğe girdi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
