Trafikte Kavga Eden Sürücülere 900 Bin TL Ceza Kesildi
Kayseri’de trafikte kavga ettikleri belirlenen sürücülere ağır yaptırımlar uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen ekipler, iki sürücü ve araçlardaki yolculara toplam 900 bin lira idari para cezası verdi. Sürücülerin ehliyetleri geçici olarak iptal edilirken, araçlar trafikten men edildi.
Reklam
Sosyal medyaya düşen kavga ihbar kabul edildi.
Reklam
Toplamda 900 bin TL ceza verildi.
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
