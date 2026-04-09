Trafikte Kavga Eden Sürücülere 900 Bin TL Ceza Kesildi

Yapılan inceleme sonucunda, trafik güvenliğini tehlikeye attığı belirlenen iki sürücü ve araçlardaki yolculara Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 900 bin lira ceza uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, araçlar da aynı süre trafikten men edildi. Yetkililer, sürücüler hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldığını açıkladı. Böylece olayla ilgili hem idari hem de adli yaptırımlar eş zamanlı yürürlüğe girdi.