Pasaportu Olan Herkesi İlgilendiriyor: Schengen Kapısında Yeni Dönem Yarın Başlıyor!

Schengen Bölgesi'ne yapılacak seyahatlerde köklü bir değişim kapıda. Avrupa Birliği’nin (AB) uzun süredir üzerinde çalıştığı Giriş/Çıkış Sistemi (EES), 10 Nisan 2026 itibarıyla resmen devreye alınıyor. Bu tarihle birlikte, pasaportlardaki o meşhur mühür izleri de tarihe karışıyor.

Yeni sistemle birlikte sınır geçişlerinde artık manuel işlemler değil, dijital veriler konuşacak. Avrupa Birliği dışından gelen tüm yolcuların pasaportlarına damga vurulmayacak. Bunun yerine; parmak izi ve yüz taraması gibi biyometrik veriler sisteme işlenecek.

Sistem, yolcuların bölgeye ne zaman girdiğini ve ne kadar süre kaldığını saniyeler içinde analiz edebilecek.