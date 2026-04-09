Pasaportu Olan Herkesi İlgilendiriyor: Schengen Kapısında Yeni Dönem Yarın Başlıyor!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.04.2026 - 15:05

Avrupa Birliği ülkelerine seyahat edecek olan herkesi ilgilendiren yeni karar alındı. AB’nin hayata geçirdiği uygulamayla pasaport damgası tarihe karışıyor. EES uygulamasıyla biyometrik kontrol dönemi başlıyor. 10 Nisan 2026 günü başlayacak uygulamanın pasaport kuyruğuna neden olabileceği belirtilirken yolcuların havalimanlarına erken gelmesi gerektiğinin altı çizildi.

Avrupa ülkelerine girişte yeni dönem 10 Nisan Cuma günü başlıyor.

Schengen Bölgesi'ne yapılacak seyahatlerde köklü bir değişim kapıda. Avrupa Birliği’nin (AB) uzun süredir üzerinde çalıştığı Giriş/Çıkış Sistemi (EES), 10 Nisan 2026 itibarıyla resmen devreye alınıyor. Bu tarihle birlikte, pasaportlardaki o meşhur mühür izleri de tarihe karışıyor. 

Yeni sistemle birlikte sınır geçişlerinde artık manuel işlemler değil, dijital veriler konuşacak. Avrupa Birliği dışından gelen tüm yolcuların pasaportlarına damga vurulmayacak. Bunun yerine; parmak izi ve yüz taraması gibi biyometrik veriler sisteme işlenecek.

Sistem, yolcuların bölgeye ne zaman girdiğini ve ne kadar süre kaldığını saniyeler içinde analiz edebilecek.

Uygulamanın ilk günlerinde kuyruk oluşması bekleniyor.

EES’nin en büyük etkisi, kalış süresi ihlallerinde görülecek. Schengen kurallarına göre uygulanan '180 gün içinde 90 gün kalış' limiti, dijital sistem sayesinde hatasız şekilde takip edilecek. Süreyi aşan yolcular anında tespit edilebilecek. Uzmanlar, sistemin devreye girdiği ilk günlerde ve yolcuların ilk geçişlerinde havalimanlarında yoğunluk yaşanabileceği konusunda hemfikir.

Biyometrik verilerin ilk kez sisteme tanımlanması, her yolcu için fazladan birkaç dakika işlem süresi anlamına geliyor.

Kaydedilen veriler sistemde 3 yıl boyunca muhafaza edilecek.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
