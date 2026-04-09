Adresi Olmayanların Şehri Slab City: ABD'nin Ortasında Vergi ve Kurallardan Uzak Özgür Topluluk

Günümüzde Slab City'de yaklaşık 150-200 kalıcı sakin yaşıyor. Ancak kış aylarında bu sayı 4000'e kadar çıkabiliyor. Kış sakinleri genellikle 'snow-bird' olarak adlandırılan, soğuk eyaletlerden gelen karavan sahipleri. Yazın ise çöl sıcaklığı 50 dereceyi bulduğunda, nüfus dramatik şekilde düşüyor.

Yerleşimde resmi bir elektrik şebekesi, su sistemi, kanalizasyon ya da asfalt yollar yok. Sakinler güneş panelleri ve jeneratörler kullanıyor; su ihtiyaçlarını ise 5 kilometre ötedeki Niland kasabasından veya su tankerlerinden karşılıyorlar.

Tıbbi acil durumlar için en yakın hastane ise 50 kilometre uzakta. Ayrıca bölge mülkiyeti Kaliforniya eyaletine ait olsa da, yetkililer buradaki yerleşime uzun süredir göz yumuyor.

Slab City'de Yaşam Koşulları: Romantik mi, Zorlu mu?

Slab City'deki yaşam, dışarıdan göründüğü kadar romantik değil aslında. Yaz sıcaklarında hayatta kalmak gerçek bir mücadele gerektiriyor. Su kıtlığı, sanitasyon problemleri ve tıbbi hizmetlere erişim eksikliği günlük sorunlar arasında.

Federal yasaların ve eyalet yasalarının teknik olarak geçerli olduğu bölgede, Imperial County şerifleri devriye gezse de güvenlik kaygıları zaman zaman ön plana çıkabiliyor.

Sakinler ise bu zorluklara rağmen burada yaşamayı tercih ediyorlar. Birçoğu ekonomik nedenlerle buraya gelmiş; kira, mortgage ve belediye vergileri gibi giderlerden kaçmak isteyenler. Diğerleri ise gerçekten alternatif bir yaşam tarzı arayışında.

Özgürlük mü, Zorunluluk mu?

Bu sorunun cevabı, kişiden kişiye değişiyor elbette. Slab City sakinleri arasında hem gönüllü hem de zorunlu olarak burada yaşayanlar var. Bir kısmı için bu gerçek bir seçim - toplumsal baskılardan uzaklaşma, kendi kurallarını belirleme özgürlüğü. Diğer bir kısmı için ise ekonomik zorunluluk - başka yerde yaşayamayacak kadar düşük gelir.