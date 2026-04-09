article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Adresi Olmayanların Şehri Slab City: ABD'nin Ortasında Vergi ve Kurallardan Uzak Özgür Topluluk

Amerika Birleşik Devletleri
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 08:49

Kaliforniya’nın kavurucu çöllerinde, modern dünyanın tüm kurallarını kapıda bırakan o yer: Slab City. Amerika’nın Son Özgür Yeri (The Last Free Place) olarak bilinen bu bölge, haritalarda sadece eski bir askeri üs kalıntısı gibi görünse de bugün evsizlerin, sanatçıların ve anarşist ruhların sığınağı. 

Adres kaydı yok, vergi yok, fatura yok! Peki, her yıl binlerce turisti kendine çeken Salvation Mountain'ın gölgesindeki bu çöl kasabasında yaşam gerçekten anlatıldığı kadar özgür mü? 

İşte Niland yakınlarındaki bu gizemli topluluğun bilinmeyenleri

Kaynak1, Kaynak2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Slab City: Amerika'nın Son Özgür Toprakları Olarak Anılan Çöl Yerleşimi

Kaliforniya'nın Colorado Çölü'nün (Sonoran Çölü'nün bir parçası) yakıcı sıcağında, resmi bir yönetimin ve belediye hizmetlerinin bulunmadığı bir yer var: Slab City. 

Bu tuhaf yerleşim, adını İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma beton temellerden alıyor ve kendisini 'Amerika'nın Son Özgür Yeri' olarak tanımlıyor. Peki gerçekten bu kadar özgür bir yaşam olabilir mi, yoksa bu iddia edildiği kadar romantik bir hayal mi?

Slab City Tarihçesi: Askeri Üsten Alternatif Yaşam Alanına

Slab City'nin hikayesi 1940'lı yıllara, yani İkinci Dünya Savaşı dönemine uzanıyor. Burası o zamanlar Camp Dunlap adlı bir deniz piyade eğitim üssüydü. Savaş sonrasında üs kapatıldı ve binalar yıkıldı ancak geride büyük beton temeller - namıdiğer 'slab'lar - kaldı. Bu beton kalıntılar, 1960'larda buraya yerleşmeye başlayan ilk sakinlere hem barınak hem de sembolik bir anlam kazandırdı.

1970'lerde ise Vietnam Savaşı gazileri, toplumdan dışlanmış kişiler ve alternatif yaşam tarzı arayışında olan insanlar bu çöl topraklarını keşfetti. Zamanla burası, geleneksel toplumsal normları reddeden, kendi kurallarıyla yaşamak isteyen insanların sığınağı haline geldi. 

'Burada kimse size ne yapmanız gerektiğini söylemez ama aynı zamanda kimse size yardım etmek zorunda da değildir' - bu, Slab City'nin temel felsefesini özetleyen bir yaklaşım.

Salvation Mountain: Çölün Ortasında Bir Sanat Harikası

Slab City'de dünyanın dikkatini çeken en önemli unsurlardan biri Leonard Knight'ın hayat eseri olan Salvation Mountain. 1980'lerde Knight bu çöle geldi ve 28 yıl boyunca çamur, saman ve binlerce galon boyayla üç katlı bir dağ inşa etti. Bu renkli yapıt, dini mesajlar ve 'God is Love' yazısıyla süslenmiş durumda.

Salvation Mountain sadece bir sanat eseri de değil üstelik! Aynı zamanda Slab City'nin en önemli turist çekicisi. Her yıl binlerce insan bu benzersiz yapıyı görmek için çöle geliyor. Knight'ın 2014'te ölümünden sonra eser, gönüllüler tarafından korunmaya devam ediyor.

Günümüzde Slab City: Sayılar ve Gerçekler

Günümüzde Slab City'de yaklaşık 150-200 kalıcı sakin yaşıyor. Ancak kış aylarında bu sayı 4000'e kadar çıkabiliyor. Kış sakinleri genellikle 'snow-bird' olarak adlandırılan, soğuk eyaletlerden gelen karavan sahipleri. Yazın ise çöl sıcaklığı 50 dereceyi bulduğunda, nüfus dramatik şekilde düşüyor.

Yerleşimde resmi bir elektrik şebekesi, su sistemi, kanalizasyon ya da asfalt yollar yok. Sakinler güneş panelleri ve jeneratörler kullanıyor; su ihtiyaçlarını ise 5 kilometre ötedeki Niland kasabasından veya su tankerlerinden karşılıyorlar.

Tıbbi acil durumlar için en yakın hastane ise 50 kilometre uzakta. Ayrıca bölge mülkiyeti Kaliforniya eyaletine ait olsa da, yetkililer buradaki yerleşime uzun süredir göz yumuyor.

Slab City'de Yaşam Koşulları: Romantik mi, Zorlu mu?

Slab City'deki yaşam, dışarıdan göründüğü kadar romantik değil aslında. Yaz sıcaklarında hayatta kalmak gerçek bir mücadele gerektiriyor. Su kıtlığı, sanitasyon problemleri ve tıbbi hizmetlere erişim eksikliği günlük sorunlar arasında. 

Federal yasaların ve eyalet yasalarının teknik olarak geçerli olduğu bölgede, Imperial County şerifleri devriye gezse de güvenlik kaygıları zaman zaman ön plana çıkabiliyor.

Sakinler ise bu zorluklara rağmen burada yaşamayı tercih ediyorlar. Birçoğu ekonomik nedenlerle buraya gelmiş; kira, mortgage ve belediye vergileri gibi giderlerden kaçmak isteyenler. Diğerleri ise gerçekten alternatif bir yaşam tarzı arayışında.

Özgürlük mü, Zorunluluk mu?

Bu sorunun cevabı, kişiden kişiye değişiyor elbette. Slab City sakinleri arasında hem gönüllü hem de zorunlu olarak burada yaşayanlar var. Bir kısmı için bu gerçek bir seçim - toplumsal baskılardan uzaklaşma, kendi kurallarını belirleme özgürlüğü. Diğer bir kısmı için ise ekonomik zorunluluk - başka yerde yaşayamayacak kadar düşük gelir.

'Burası mükemmel değil, ama en azından özgürüz' deyen sakinlerden birinin sözleri, bu ikilemin özünü yansıtıyor.

Slab City'nin Geleceğine Bakış: Bölgede Hayat Nasıl Devam Edecek?

Slab City'nin geleceği belirsiz. Kaliforniya eyaleti zaman zaman çevre ve sağlık endişeleri nedeniyle bölgeyi denetleme veya satışa çıkarma girişimlerinde bulunuyor. Aynı zamanda artan turist ilgisi, yerleşimin 'sistem dışı' karakterini değiştirme riski taşıyor.

Yani şimdilik Slab City, modern Amerika'nın kenarında, geleneksel toplum kurallarının işlemediği nadir yerlerden biri olmaya devam ediyor. Burada yaşamak özgürlük arayışı mı, zorunluluk mu? derseniz, bu sorunun cevabı belki de her iki seçeneğin bir arada bulunduğu bu çöl yerleşiminin en büyük gerçeği olarak değerlendirilebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın