Christiania: Kopenhag'ın Ortasında Kendi Kurallarıyla Yaşayan Özgür Şehir

Kopenhag'ın merkezinde, terk edilmiş askeri kışlalardan doğan ve yarım asrı aşkın süredir varlığını sürdüren bir özgür şehir var: Freetown Christiania. 1971 yılında hippiler tarafından kurulan bu 34 hektarlık alan, kendi bayrakları, yasaları ve yaşam tarzıyla Danimarka devletinin kalbinde alternatif bir toplum deneyi olarak hayatta kalmayı başardı.

Bir İsyanın Doğuşu

Her şey 1971 yılının Eylül ayında, Jacob Ludvigsen adlı bir gazetecinin 'Bådsmandsstræde Kışlası'nın dev alanını işgal edin' çağrısıyla başladı. Bu çağrı, dönemin gençleri arasında büyük yankı uyandırdı ve kısa sürede yüzlerce insan terk edilmiş askeri kompleksi işgal etmeye başladı. O günlerde Kopenhag'da ciddi bir konut krizi yaşanıyordu ve gençler alternatif yaşam alanları arıyordu.

İşgalciler, alanı 'Freetown Christiania' olarak ilan ettiler ve kısa sürede kendilerine özgü bir toplum kurma yoluna girdiler. 'Sen benim patronum değilsin, ben de senin patronun değilim' sloganını benimseyen bu topluluk, hiyerarşik olmayan, kolektif karar alma süreçlerine dayalı bir sistem geliştirdi.