article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Christiania: Kopenhag'ın Ortasında Kendi Kurallarıyla Yaşayan Özgür Şehir

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 08:49

Kopenhag seyahati denilince akla gelen ilk duraklardan biri olan Christiania, Danimarka’nın başkentinde alışılmışın dışında bir yaşam deneyimi sunuyor. 1971’den bu yana bağımsızlık ruhunu koruyan bu 'Özgür Şehir', sadece bir turist noktası değil, aynı zamanda Avrupa’nın en uzun soluklu alternatif toplum deneyi. 

Modern şehirciliğin kalbinde, kendi kurallarıyla yaşayan bu 34 hektarlık alan; anarşist kökenleri, yaratıcı mimarisi ve bugünlerde geçirdiği büyük dönüşümle keşfedilmeyi bekliyor.

İşte, Freetown Christiania'nın yarım asırlık hikayesi

Kaynak1, Kaynak2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kopenhag'ın Kalbi İçinde Bir Anarşist Rüya: Freetown Christiania'nın Yarım Asırlık Hikayesi

Kopenhag'ın merkezinde, terk edilmiş askeri kışlalardan doğan ve yarım asrı aşkın süredir varlığını sürdüren bir özgür şehir var: Freetown Christiania. 1971 yılında hippiler tarafından kurulan bu 34 hektarlık alan, kendi bayrakları, yasaları ve yaşam tarzıyla Danimarka devletinin kalbinde alternatif bir toplum deneyi olarak hayatta kalmayı başardı.

Bir İsyanın Doğuşu

Her şey 1971 yılının Eylül ayında, Jacob Ludvigsen adlı bir gazetecinin 'Bådsmandsstræde Kışlası'nın dev alanını işgal edin' çağrısıyla başladı. Bu çağrı, dönemin gençleri arasında büyük yankı uyandırdı ve kısa sürede yüzlerce insan terk edilmiş askeri kompleksi işgal etmeye başladı. O günlerde Kopenhag'da ciddi bir konut krizi yaşanıyordu ve gençler alternatif yaşam alanları arıyordu.

İşgalciler, alanı 'Freetown Christiania' olarak ilan ettiler ve kısa sürede kendilerine özgü bir toplum kurma yoluna girdiler. 'Sen benim patronum değilsin, ben de senin patronun değilim' sloganını benimseyen bu topluluk, hiyerarşik olmayan, kolektif karar alma süreçlerine dayalı bir sistem geliştirdi.

Özgür Şehir Christiania'nın Kuralları

Christiania'nın en dikkat çekici özelliği, Danimarka yasalarından farklı olan kendi kurallarına sahip olmasıdır. Bu kurallar toplum tarafından demokratik şekilde belirlenir ve sürekli tartışılarak geliştirilir.

Mesela araçların girişi yasaktır; elektrikli bisikletler ve yaya trafiği dışında motorlu taşıt kullanımına izin verilmez.

Organik yaşam tarzı benimsenmiş durumda. Sakinler, sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanmaya, organik gıda üretmeye ve çevreye minimum zarar vermeye özen gösteriyor. 

Geri dönüşüm zorunlu, endüstriyel atık ise yasak. Burada renkli boyalarla süslenmiş evler, sanat eserleri ve yaratıcı mimariye rastlamak mümkün.

Pusher Street'in Dönüşümü

Christiania'nın en tartışmalı yönü uzun yıllar boyunca 'Pusher Street' olarak bilinen bölgesi oldu. 1970'lerin ortasından itibaren bu sokakta açıktan uyuşturucu madde satışı yapıldı ve bu durum Danimarka hükümeti ile sakinler arasında büyük bir gerilim kaynağı oluşturdu.

Ancak 2024 yılı itibarıyla tarihi bir değişim yaşandı. Christiania sakinleri, bölgedeki organize suç etkisini kırmak amacıyla Danimarka polisiyle iş birliği yaparak Pusher Street’i kapatma kararı aldı. Sokaktaki ikonik parke taşları sökülerek bu alanın suçla değil, sanat ve toplulukla anılması için yeni bir dönem başlatıldı. 

Ancak, 'Christiania, özgürlük ile sorumluluk arasındaki hassas dengeyi sürekli sorgulayan canlı bir laboratuvardır.' diyebiliriz!

Hukuki Mücadelenin Kronolojisi

1971'den günümüze Christiania'nın hikayesi, Danimarka devletiyle sürekli hukuki mücadele içinde geçti. İlk yıllar hoşgörüyle karşılanan durum, 1980'lerden itibaren gerginleşmeye başladı. Hükümet, alanın kapatılması veya 'normalleştirilmesi' için çeşitli girişimlerde bulundu.

2001 yılında muhafazakar hükümetin sert tavrı büyük protestolara yol açsa da Christiania halkı Avrupa’nın dört bir yanından gelen aktivistlerin desteğiyle direnişini sürdürdü.

Tarihi Dönüm Noktası: 2012 Anlaşması

2012 yılı Christiania tarihi için asıl dönüm noktası oldu. Yıllarca süren müzakerelerin ardından Christiania Vakfı kuruldu ve sakinler yaşadıkları araziyi Danimarka devletinden satın alma hakkı elde etti. 76 milyon Danimarka kronu karşılığında gerçekleşen bu anlaşma, toplumun varlığını yasal zeminde güvence altına aldı. Bu süreç, topluluğun ne kadar güçlü bir dayanışmaya sahip olduğunu tüm dünyaya kanıtladı.

Satın alma işlemi ise sakinlerin yıllarca biriktirdiği para, bağış kampanyaları ve kredi yardımıyla gerçekleştirildi.

Günümüzde Christiania'da Yaşam ve Turizm

Bugün Christiania'da yaklaşık 1000 kişi yaşıyor. Nüfusun yarısından fazlası 40 yaş üstü kurucu jenerasyondan oluşuyor. Ancak topluluğa katılan genç ailelerle birlikte dinamizm de korunuyor. Sakinler; zanaat atölyeleri, organik restoranlar ve sanat galerileri işletiyor.

Christiania bugün Kopenhag'ın en çok ziyaret edilen noktalarından biri haline gelmiş durumda. Yılda yaklaşık 3 milyon turist bu özgür şehri ziyaret ediyor. Ziyaretçiler, alternatif yaşam tarzından ilham alıyor, meşhur Christiania bisikletlerini inceliyor ve farklı bir toplum modeline tanıklık ediyor.

Mimarinin Çoğulculuğu

Christiania'nın fiziksel görünümü, geleneksel şehir planlamasına bir başkaldırı niteliğinde. Orijinal askeri binaların yanı sıra, sakinlerin geri dönüştürülmüş malzemelerle inşa ettiği yaratıcı yapılar; ağaç evler ve ekolojik tasarımlar göze çarpıyor. Çevre dostu teknolojiler, güneş panelleri ve kompost tuvaletler gibi sistemlerle doğayla barışık bir yaşam sürdürülüyor.

Sosyal Deneyimin Mirası

Christiania mükemmel bir toplum değil ama sürekli kendini sorgulayan canlı bir organizma. 2026 yılı itibarıyla 55 yıllık bu deney, bireysel özgürlük ile kolektif sorumluluk arasındaki dengenin aranışıdır. Modern şehirciliğe bir alternatif sunan bu özgür ruhlu kasaba, 21. yüzyılın getirdiği zorluklara rağmen kendi yolunda yürümeye kararlı görünüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın