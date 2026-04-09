Türkiye'nin Derinkuyu'su: 20.000 Kişiyi Barındıran 18 Katlı Yeraltı Şehri

1963'teki tesadüfi keşiften sonra Derinkuyu, keşfinden bu yana yoğun arkeolojik çalışmalara konu oldu. Ancak 1965 yılında ziyarete açılan Derinkuyu’nun günümüzde yalnızca %15'lik bir kısmı temizlenmiş durumda. Buna rağmen her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan şehir, UNESCO Dünya Mirası listesindeki yerini korumakta. Arkeologlar, henüz ulaşılamayan katlarda saklı kalan sırların tarihe yeni ışıklar tutacağına inanıyor.

Kapadokya'nın Yeraltı Şehirleri Ağı

Tüm ihtişamına rağmen Derinkuyu, Kapadokya bölgesindeki yeraltı şehirleri ağının ise sadece bir parçası. 'Bu bölgedeki 200'den fazla yeraltı yerleşimi, antik dönemde birbirleriyle tünellerle bağlı dev bir yeraltı ağı oluşturmaktaydı' diyen uzmanlar, bu ağın toplam uzunluğunun henüz tam olarak belirlenemediğini belirtiyor. Kaymaklı, Özkonak ve Mazıköy gibi diğer önemli yeraltı şehirleri de Derinkuyu ile bağlantılıdır.

Yaşayan Miras: Derinkuyu

Bugün Derinkuyu, sadece tarihi bir kalıntı değil, aynı zamanda yaşayan bir kültürel mirastır. Yerel halk, atalarından kalan bu mirası koruma konusunda büyük bir özen göstermekte ve ziyaretçilere rehberlik etmektedir.

Derinkuyu Yeraltı Şehri, insanlık tarihinin en etkileyici yapılarından biri olmaya da devam ediyor. Bu eşsiz miras, antik insanların yaratıcılığını, mühendislik becerisini ve zorluklarla mücadele etme iradesini gözler önüne seriyor.