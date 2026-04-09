Türkiye'nin Derinkuyu'su: 20.000 Kişiyi Barındıran 18 Katlı Yeraltı Şehri

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 08:48

Türkiye’nin en büyük yeraltı şehri hangisidir? Nevşehir’in gizemli atmosferinde yer alan Derinkuyu Yeraltı Şehri, 85 metreyi bulan derinliği ve 18 katlı devasa yapısıyla antik dünyanın mühendislik harikası kabul ediliyor. 1963 yılında tesadüfen keşfedilen bu yeraltı metropolü, sadece bir sığınak değil; içinde okullar, kiliseler ve havalandırma sistemleri barındıran tam teşekküllü bir yaşam alanıydı. 

İşte Kapadokya’nın kalbinde, toprağın altına inşa edilen bu eşsiz mirasın büyüleyici hikayesi

Derinkuyu: Yeryüzünün Altındaki Gizli Metropol

1963 yılında Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde yaşayan bir bölge sakini Hasan Önder, evinin bodrum duvarını yenilemek için çekiçle vurduğunda, insanlık tarihinin en büyük keşiflerinden birine imza attı. Duvarın arkasındaki karanlık boşluk, 85 metre derinliğe uzanan ve 18 kata yayılan dev bir yeraltı şehrine açılıyordu. Bu tesadüfi dokunuş, binlerce yıl gizli kalan bir metropolü gün ışığına çıkardı.

Antik Dünyanın Mühendislik Harikası

Derinkuyu, Kapadokya’nın volkanik tüf kayalarına oyulmuş 200’den fazla yeraltı yerleşiminin en büyüğüdür. Yaklaşık 20.000 kişiyi aynı anda barındırabilecek kapasitesiyle, antik dünyanın en etkileyici yerleşimlerinden biri olarak kabul edilir.

Şehrin inşası M.Ö. 8. yüzyılda Frigyalılar tarafından başlatılmış, ardından M.S. 6. ve 10. yüzyıllar arasında Bizans döneminde genişletilerek bugünkü devasa formuna ulaşmıştır. Arkeologlar, modern ekipmanlar olmadan ulaşılan bu derinlik ve havalandırma başarısını 'insan zekasının yeraltındaki zirvesi' olarak tanımlıyor. Yapının karmaşıklığı karşısında hâlâ şaşkınlıklarını gizleyemeyen arkeologların ifadeleriyle:

'İnsanoğlunun yeraltında yarattığı bu mühendislik şaheseri, modern dönemde bile hayret uyandıracak bir planlama ve teknik bilgi gerektirir.'

Yaşamın Tüm Dinamiklerini Barındıran Şehir

Derinkuyu’da katlar arası geçişler, her ihtiyaca cevap verecek şekilde titizlikle planlanmıştır:

  • Giriş Katları: Hayvan barınakları, ahırlar ve geniş mutfaklar.

  • Orta Katlar: Manastırlar, misyoner okulları ve ortak yaşam alanları.

  • Derin Katlar: Kiliseler, su sarnıçları ve stratejik öneme sahip mezarlıklar.

Şehrin kalbi sayılan 52 havalandırma şaftı, en alt katlara kadar taze hava ulaştırırken aynı zamanda su kuyusu işlevi görerek kuşatma anında halkın su ihtiyacını dışarı çıkmadan karşılamasını sağlıyordu. Üstelik ana havalandırma şaftı, şehrin merkezinde yer alıyor ve tüm katları birbirine bağlayan bir omurga görevi üstleniyor.

Sığınak Olarak Mükemmel Tasarım

Derinkuyu, özellikle Roma ve Bizans dönemindeki dini zulümlerden kaçan topluluklar için kusursuz bir sığınaktı. Güvenlik mekanizmaları hayranlık uyandırıcıdır:

  • Sürgü Taşları: Sadece içeriden açılabilen, tonlarca ağırlıktaki yuvarlak taş kapılar.

  • Dar Koridorlar: İstilacıların kalabalık halde girmesini önlemek amacıyla tek kişinin geçebileceği darlıkta tasarlanmış tüneller.

  • Gizli Geçitler: Farklı yeraltı şehirlerine ve güvenli bölgelere açılan stratejik tünel ağları.

Keşiften Günümüze: Modern Arkeolojinin İlgi Odağı

1963'teki tesadüfi keşiften sonra Derinkuyu, keşfinden bu yana yoğun arkeolojik çalışmalara konu oldu. Ancak 1965 yılında ziyarete açılan Derinkuyu’nun günümüzde yalnızca %15'lik bir kısmı temizlenmiş durumda. Buna rağmen her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan şehir, UNESCO Dünya Mirası listesindeki yerini korumakta. Arkeologlar, henüz ulaşılamayan katlarda saklı kalan sırların tarihe yeni ışıklar tutacağına inanıyor.

Kapadokya'nın Yeraltı Şehirleri Ağı

Tüm ihtişamına rağmen Derinkuyu, Kapadokya bölgesindeki yeraltı şehirleri ağının ise sadece bir parçası. 'Bu bölgedeki 200'den fazla yeraltı yerleşimi, antik dönemde birbirleriyle tünellerle bağlı dev bir yeraltı ağı oluşturmaktaydı' diyen uzmanlar, bu ağın toplam uzunluğunun henüz tam olarak belirlenemediğini belirtiyor. Kaymaklı, Özkonak ve Mazıköy gibi diğer önemli yeraltı şehirleri de Derinkuyu ile bağlantılıdır.

Yaşayan Miras: Derinkuyu

Bugün Derinkuyu, sadece tarihi bir kalıntı değil, aynı zamanda yaşayan bir kültürel mirastır. Yerel halk, atalarından kalan bu mirası koruma konusunda büyük bir özen göstermekte ve ziyaretçilere rehberlik etmektedir.

Derinkuyu Yeraltı Şehri, insanlık tarihinin en etkileyici yapılarından biri olmaya da devam ediyor. Bu eşsiz miras, antik insanların yaratıcılığını, mühendislik becerisini ve zorluklarla mücadele etme iradesini gözler önüne seriyor.

İlginizi Çekebilir

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
