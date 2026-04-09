Endonezya'nın Kampung Warna Warni'si: Gecekondulardan Dünyanın En Renkli Köyüne

Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde bulunan Malang şehri, son yıllarda sosyal dönüşümün en çarpıcı örneklerinden birine ev sahipliği yapıyor. Kampung Warna Warni (Renkler Köyü), sadece birkaç yıl önce ekonomik zorluklar içindeki bir yerleşim yeriyken, bugün yüz binlerce turistin ziyaret ettiği, Instagram'da viral olan dünya çapında bir destinasyon haline geldi.

Umudun Renklere Dönüştüğü Yer

Genel kanının aksine, bu devrim sadece belediye eliyle değil, Muhammadiyah Malang Üniversitesi (UMM) iletişim fakültesi öğrencisinin vizyonuyla başladı. 'Guyspro' adlı öğrenci grubu, bir boya şirketini (Indana) sosyal sorumluluk kapsamında sponsor olmaya ikna ederek mahallenin kaderini değiştirdi.

2016 yılına kadar Kampung Jodipan ve nehrin karşı yakasındaki Kampung Tridi (ismini mahalledeki 3 Boyutlu - 3D sanat eserlerinden alır) olarak bilinen bu bölgeler, Brantas Nehri kıyısında dar sokakları ve bakımsız evleriyle tipik bir gecekondu yerleşimiydi. 362 hanede yaşayan yaklaşık bin sakin, devlet hizmetlerine erişimde zorluk yaşıyordu.

Dönüşüm hikayesi, 'Guyspro' adlı 8 kişilik öğrenci grubunun çalışmalarının ardından Malang Belediyesi'nin de dahil olmasıyla, bu mahalleleri yenileme projesi kapsamında tüm gözleri üzerine çekti. Evlerin dış cephelerini renkli boyalarla boyamaya karar verildi. İşte bu sadece estetik bir dönüşüm değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir kalkınma stratejisiydi.