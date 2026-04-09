article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Endonezya'nın Kampung Warna Warni'si: Gecekondulardan Dünyanın En Renkli Köyüne

Elif ÇAMLIBEL
09.04.2026 - 08:48

Endonezya'nın Doğu Java bölgesindeki Malang şehrinde yer alan Kampung Warna Warni, kentsel dönüşümün dünyadaki en estetik örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bir zamanlar yoksulluğun pençesindeki bir gecekondu mahallesiyken, şimdilerde Endonezya turizmi için vazgeçilmez bir durak. 

Malang, turistlerin gezilecek yerler listesinin başında gelen renkli dokusuyla, sosyal medyanın gücü ve yerel halkın azminin yoksulluğu nasıl geride bıraktığının da ilham verici hikayesini gözler önüne sunuyor. İşte, umudun renklere dönüştüğü yer: Kampung Warna Warni

Kaynak1, Kaynak2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Malang'ın Renkli Devrimi: Yoksulluktan Ünlülüğe Yolculuk

Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde bulunan Malang şehri, son yıllarda sosyal dönüşümün en çarpıcı örneklerinden birine ev sahipliği yapıyor. Kampung Warna Warni (Renkler Köyü), sadece birkaç yıl önce ekonomik zorluklar içindeki bir yerleşim yeriyken, bugün yüz binlerce turistin ziyaret ettiği, Instagram'da viral olan dünya çapında bir destinasyon haline geldi.

Umudun Renklere Dönüştüğü Yer

Genel kanının aksine, bu devrim sadece belediye eliyle değil, Muhammadiyah Malang Üniversitesi (UMM) iletişim fakültesi öğrencisinin vizyonuyla başladı. 'Guyspro' adlı öğrenci grubu, bir boya şirketini (Indana) sosyal sorumluluk kapsamında sponsor olmaya ikna ederek mahallenin kaderini değiştirdi.

2016 yılına kadar Kampung Jodipan ve nehrin karşı yakasındaki Kampung Tridi (ismini mahalledeki 3 Boyutlu - 3D sanat eserlerinden alır) olarak bilinen bu bölgeler, Brantas Nehri kıyısında dar sokakları ve bakımsız evleriyle tipik bir gecekondu yerleşimiydi. 362 hanede yaşayan yaklaşık bin sakin, devlet hizmetlerine erişimde zorluk yaşıyordu.

Dönüşüm hikayesi, 'Guyspro' adlı 8 kişilik öğrenci grubunun çalışmalarının ardından Malang Belediyesi'nin de dahil olmasıyla, bu mahalleleri yenileme projesi kapsamında tüm gözleri üzerine çekti. Evlerin dış cephelerini renkli boyalarla boyamaya karar verildi. İşte bu sadece estetik bir dönüşüm değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir kalkınma stratejisiydi.

Boyalarla Değişen Hayatlar

Proje kapsamında 232 ev, gökkuşağının tüm renklerine boyandı. Pembe, mavi, sarı ve morun hakim olduğu sokaklar, adeta bir açık hava sanat galerisine dönüştü. Kampung Warna Warni projesi sadece estetik bir dokunuş değil; mahalle sakinlerinin de aktif rol aldığı, gençlerin duvar resimlerini yaptığı ve yaşlıların rehberlik ettiği bir toplumsal dayanışma projesidir.

'Kampung Warna Warni projesi, sadece boyayla ilgili değil; bu bir umut projesidir,' diye açıklıyor proje koordinatörlerinden biri.

Instagram Fenomeninden Ekonomik Kalkınmaya

2017'de sosyal medyada hızla yayılan mahalle, fotoğraf tutkunları için benzersiz bir dekor sundu. Turizmin artışı, yerel ekonomiyi de dönüştürdü. Eskiden gündelik işlerle geçinen mahalle sakinleri; yerel rehberlik, küçük kafeler ve pansiyon işletmeciliğine yöneldi. Mahalle sakinlerinden Maryam, 

'Eskiden günlük 20 bin rupiah (yaklaşık 1,5 dolar) kazanıyordum. Şimdi turistlere rehberlik yaparak günde 100-150 bin rupiah kazanıyorum,' diyor.

Brezilya’dan Endonezya’ya: Dünyada Benzer Projeler

Kampung Warna Warni'nin başarısı, Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Favela boyama projelerini (özellikle Santa Marta) akla getiriyor. Hollandalı sanatçılar Haas & Hahn'ın 2010'da başlattığı Brezilya örneği daha çok sanatsal bir müdahaleyken; Malang'daki uygulama turizm gelişimi, yerel yönetimin desteği ve üniversite-sanayi-halk iş birliğiyle daha sürdürülebilir bir model sundu.

Sürdürülebilirlik ve Mavi Köy’ün Doğuşu

Malang Belediyesi, bu başarının ardından projenin sürdürülebilirliği için fonlar ayırdı ve benzer modelleri şehrin geneline yaydı. Hemen karşı kıyıda, tüm evlerin maviye boyandığı Kampung Biru Arema (Mavi Köy) ve Kampung Hijau (Yeşil Köy) gibi yeni tematik alanlar oluşturuldu. Bugün yıllık yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırlayan bu bölge, sadece bir görsel şölen değil, bir halkın yeniden doğuş hikayesidir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın