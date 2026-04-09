Trump'ın Gelişiyle Şahlanması Beklenen Bitcoin'de Trump'ın Oğulları 1 Milyar Dolar Batırdı

Donald Trump’ın yeniden başkanlığa gelmesiyle birlikte şirketin yönetimi aile içinde çocuklara devredildi. Başkanın en değerli varlıklarından biri olarak görülen, yaklaşık 2,6 milyar dolar değerindeki Trump Media & Technology Group hisselerinin %52’si bir tröste aktarılırken, bu yapı fiilen kontrolün Donald Trump Jr.’a geçmesini sağladı.

Bu süreçte şirket, sosyal medya odaklı çizgisinden uzaklaşarak büyük ölçekli bir kripto yatırım stratejisine yöneldi. Plan kapsamında 1,4 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirildi, ayrıca 1 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihraç edildi. Elde edilen toplam 2,4 milyar dolar, doğrudan Bitcoin alımına yönlendirildi.

Anlaşmanın kamuoyuna duyurulması ile tamamlanması arasında geçen yaklaşık iki aylık dönemde Bitcoin fiyatı yükselişini sürdürdü ve Temmuz ayında 119 bin dolar seviyesine kadar ulaştı.