Trump'ın Gelişiyle Şahlanması Beklenen Bitcoin'de Trump'ın Oğulları 1 Milyar Dolar Batırdı

Trump'ın Gelişiyle Şahlanması Beklenen Bitcoin'de Trump'ın Oğulları 1 Milyar Dolar Batırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.04.2026 - 17:24

2025’te Donald Trump’ın oğullarının yönettiği Trump Media, yönünü kripto piyasasına çevirerek milyarlarca dolarlık Bitcoin yatırımı gerçekleştirdi. Ancak zirve seviyelerden yapılan bu alım, Bitcoin’deki sert düşüşle birlikte hem şirketin finansal yapısını sarstı hem de Trump ailesinin servetinde ciddi bir erimeye yol açtı.

Bitcoin'e kurumsal olarak yatırım yapma kararı aldılar.

Bitcoin'e kurumsal olarak yatırım yapma kararı aldılar.

Forbes’un aktardığına göre, piyasada “yüksekten al” döngüsünün zirvesinde gerçekleştirilen kaldıraçlı işlemler çoğu zaman zararı katlayarak büyütüyor. 2025’te Donald Trump ailesi de bu riskli yaklaşımı benimseyerek Bitcoin’e milyarlarca dolarlık yatırım yaptı.

Trump’ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından kripto piyasalarında güçlü bir ralli yaşanırken, Eric Trump ve Donald Trump Jr. daha önce Trump markasını taşıyan dijital varlıklardan yüz milyonlarca dolarlık gelir elde etmişti.

Bu ivmeden güç alan iki isim, bir sonraki aşamada Bitcoin’e kurumsal ölçekte giriş yapma kararı alarak risk seviyesini belirgin biçimde artırdı.

Beklentileri boşa çıktı servetleri eridi.

Beklentileri boşa çıktı servetleri eridi.

O dönemde Bitcoin fiyatı yaklaşık 108 bin dolar seviyesindeydi. Donald Trump’ın oğulları, fiyatın bir yıl içinde %50’nin üzerinde artacağı yönünde beklenti ortaya koydu. Eric Trump bir konferansta Bitcoin’in 170 bin doların üzerine çıkacağını ifade ederken, Donald Trump Jr. da benzer bir öngörüde bulundu.

2.4 milyar doları doğrudan bitcoin alımına yatırdılar.

2.4 milyar doları doğrudan bitcoin alımına yatırdılar.

Donald Trump’ın yeniden başkanlığa gelmesiyle birlikte şirketin yönetimi aile içinde çocuklara devredildi. Başkanın en değerli varlıklarından biri olarak görülen, yaklaşık 2,6 milyar dolar değerindeki Trump Media & Technology Group hisselerinin %52’si bir tröste aktarılırken, bu yapı fiilen kontrolün Donald Trump Jr.’a geçmesini sağladı.

Bu süreçte şirket, sosyal medya odaklı çizgisinden uzaklaşarak büyük ölçekli bir kripto yatırım stratejisine yöneldi. Plan kapsamında 1,4 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirildi, ayrıca 1 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihraç edildi. Elde edilen toplam 2,4 milyar dolar, doğrudan Bitcoin alımına yönlendirildi.

Anlaşmanın kamuoyuna duyurulması ile tamamlanması arasında geçen yaklaşık iki aylık dönemde Bitcoin fiyatı yükselişini sürdürdü ve Temmuz ayında 119 bin dolar seviyesine kadar ulaştı.

1 milyar dolar kaybettiler.

1 milyar dolar kaybettiler.

Bitcoin yatırımı sonrası piyasa bir süre yatay seyretti. Trump Media & Technology Group, Ağustos’ta Cronos için 114 milyon dolarlık ek alım yaptı. Kasım’daki genel düşüşle birlikte 2,4 milyar dolarlık portföy 1,8 milyar dolara geriledi; şirket bazı varlıklar için hedge işlemleri uyguladı.

Jerome Powell’ın faizlerin yüksek kalacağı yönündeki açıklamaları sonrası Bitcoin düşüşünü sürdürdü ve portföy değeri 1,7 milyar dolara indi. Bitcoin’in 72 bin dolara gerilemesiyle toplam değer 1,4 milyar dolara kadar düştü ve yaklaşık 1 milyar dolarlık kayıp oluştu. Donald Trump’ın şirketten kaynaklı servetinde de ciddi azalma yaşandığı belirtildi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
