article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Berk Cankat'tan Gözaltı Kararı Çıkan Sevgilisi Sinem Ünsal'a Destek Mesajı!

Berk Cankat'tan Gözaltı Kararı Çıkan Sevgilisi Sinem Ünsal'a Destek Mesajı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.04.2026 - 14:49

Gözaltı kararıyla gündeme gelen Sinem Ünsal’a sevgilisi Berk Cankat’tan duygusal destek geldi. Paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.



İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu sabah gerçekleştirilen yeni dalga operasyonla birlikte, aylardır gündemde olan “yasaklı madde” soruşturmalarında ünlü isimlere yönelik süreç genişledi.

Bu sabah gerçekleştirilen yeni dalga operasyonla birlikte, aylardır gündemde olan “yasaklı madde” soruşturmalarında ünlü isimlere yönelik süreç genişledi.

Gözaltı kararı çıkan isimler arasında Hafsanur Sancaktutan, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (FEL) Öztürk, Norm Ender ve Enes Güler yer aldı. Listede yer alan “Sinem Özenç Ünsal” ismi ise sosyal medyada kafa karışıklığına neden oldu. 

Pek çok kişi, Uzak Şehir dizisinin Alya’sı olarak tanınan Sinem Ünsal olup olmadığını anlamaya çalıştı. Derken geçtiğimiz saatlerde Sinem Ünsal’dan gelen açıklamayla, bahsi geçen kişinin kendisi olduğu netleşti. O sırada Mardin’de bulunan oyuncu, yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Sinem Ünsal’ın, meslektaşı Berk Cankat ile bir süredir birlikte olduğu biliniyor.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Sinem Ünsal’ın, meslektaşı Berk Cankat ile bir süredir birlikte olduğu biliniyor.

Gelişmelerin ardından sevgilisine destek veren Berk Cankat, Instagram hesabından Ünsal’ın açıklamasını birebir paylaşarak dikkat çeken bir not düştü. Cankat’ın paylaşımına eklediği “canımın en içi, güzel yürekli hayat arkadaşım benim” sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın