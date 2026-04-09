Yasaklı Madde Operasyonunda Gözaltı Kararı Çıkan Somer Sivrioğlu'ndan Açıklama Geldi

Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.04.2026 - 11:35

Somer Sivrioğlu, sabah saatlerinde ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonunda gözaltı kararı çıkan isimlerden olmuştu. İfadeye davet edildiğini belirten ünlü şeften açıklama geldi. Somer Sivrioğlu'nun Türkiye dışında olduğu biliniyor. 

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturmasında bu sabah yeni bir dalga yaşandı.

Aralarında birçok ünlü ismin de bulunduğu geniş kapsamlı operasyonda, gazeteci Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre pek çok isim hakkında gözaltı kararı verildiği iddia edildi. Gözaltı kararı çıkan isimler; Hafsanur Sancaktutan, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (FEL) Öztürk, Norm Ender ve Enes Güler şeklinde açıklanmışı. 

Soruşturma kapsamında adı geçen isimler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, gelişmeler yakından takip edilmeye başladı.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri olan Somer Sivrioğlu sessizliğini bozdu.

Sivrioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sürece ilişkin açıklamada bulundu.

Ünlü şef açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu sabah itibarıyla, yürütülen bir soruşturma kapsamında, ifademe başvurulmak üzere davet edilmiş bulunmaktayım. Söz konusu durumu, işlerim ve mesleğim nedeniyle yaklaşık 3 aydır bulunduğum Avustralya’da öğrenmiş olup, dönüş biletimi alarak ülkemize gelmek üzere yola çıkıyorum.

Ülkesini seven bir vatandaş olarak devletimizin suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmalarda her türlü sorumluluğu yerine getirmekten onur duyarım.

Sevgi ve Saygılarımla,

Somer Sivrioğlu

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
