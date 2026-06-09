İran Hürmüz Boğazı’nda ABD’ye Ait Apache Helikopterini Düşürdü
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İran ile ABD arasında barış görüşmeleri yapılırken, ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek, 'ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir.' açıklamasını yaptı.
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ABD ile İran arasında sular bir türlü durulmuyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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