Spiker Damla Uğurtürk Okan Buruk'la Paylaştığı Röportaj Fotoğrafını Kaldırdı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
CNN Türk spikeri Damla Uğurtürk Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk ile bir söyleşi yaptı. Bu sürpriz söyleşiyi de bir fotoğrafla duyurdu. Ancak gerek fotoğraf açısı gerek ikilinin boy farkı fotoğrafı adeta bir internet akımına çevirdi. Fotoğrafa binlerce caps gelince Uğurtürk paylaşımı sildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CNN Türk spikeri Damla Uğurtürk geçtiğimiz gün geç saatlerde şu fotoğrafı paylaşmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay zekanın da etkisiyle paylaşıma tepkiler geldi.
Farklı benzetmeler yapıldı.
İşleri tersine döndürenler oldu.
Özellikle Fenerbahçeli hesaplar ilginç görsellere imza attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Sınırlar zorlandı.
Gece boyunca binlerce görsel geldi.
Tepkilerin ardından paylaşım kaldırıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın