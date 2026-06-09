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Spiker Damla Uğurtürk Okan Buruk'la Paylaştığı Röportaj Fotoğrafını Kaldırdı

Spiker Damla Uğurtürk Okan Buruk'la Paylaştığı Röportaj Fotoğrafını Kaldırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.06.2026 - 10:16
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CNN Türk spikeri Damla Uğurtürk Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk ile bir söyleşi yaptı. Bu sürpriz söyleşiyi de bir fotoğrafla duyurdu. Ancak gerek fotoğraf açısı gerek ikilinin boy farkı fotoğrafı adeta bir internet akımına çevirdi. Fotoğrafa binlerce caps gelince Uğurtürk paylaşımı sildi.

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CNN Türk spikeri Damla Uğurtürk geçtiğimiz gün geç saatlerde şu fotoğrafı paylaşmıştı.

CNN Türk spikeri Damla Uğurtürk geçtiğimiz gün geç saatlerde şu fotoğrafı paylaşmıştı.

Fotoğrafa ek olarak da 'Özel röportaj geliyor' ifadesini kullandı. Fotoğraftaki sandalye detayı ve Damla Uğurtürk ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un boy farkı capslere konu oldu.

Yapay zekanın da etkisiyle paylaşıma tepkiler geldi.

Yapay zekanın da etkisiyle paylaşıma tepkiler geldi.

Farklı benzetmeler yapıldı.

Farklı benzetmeler yapıldı.

İşleri tersine döndürenler oldu.

İşleri tersine döndürenler oldu.

Özellikle Fenerbahçeli hesaplar ilginç görsellere imza attı.

Özellikle Fenerbahçeli hesaplar ilginç görsellere imza attı.
twitter.com
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Sınırlar zorlandı.

Sınırlar zorlandı.
twitter.com

Gece boyunca binlerce görsel geldi.

Gece boyunca binlerce görsel geldi.

Tepkilerin ardından paylaşım kaldırıldı.

Tepkilerin ardından paylaşım kaldırıldı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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