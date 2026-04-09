Hakkında Gözaltı Kararı Verilen Sinem Ünsal'dan İlk Açıklama

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre aralarında birçok ünlü ismin de bulunduğu geniş kapsamlı operasyonda pek çok kişi hakkında gözaltı kararı verildiği iddia edildi. Listede Hafsanur Sancaktutan, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (FEL) Öztürk, Norm Ender gibi isimler yer aldı.

O isimlerden biri olarak Sinem Ünsal’ın da adı gündeme geldi. Ancak kısa süre içinde ortaya çıkan bilgilere göre Sinem Ünsal, Ahsen Eroğlu ve Somer Sivrioğlu’nun henüz gözaltına alınmadığı öğrenildi.

Sinem Ünsal yaptığı paylaşımla İstanbul’da olmadığını açıkladı. Ünlü oyuncunun, rol aldığı Uzak Şehir dizisinin çekimleri için Mardin’de bulunduğu ve çıkan haberleri sonradan öğrendiği ortaya çıktı.