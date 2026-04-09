article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hakkında Gözaltı Kararı Verilen Sinem Ünsal'dan İlk Açıklama

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.04.2026 - 11:58

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturmasında yeni dalga gündeme bomba gibi düştü. Aralarında birçok ünlü ismin de bulunduğu operasyonda gözaltı kararları verilirken, Sinem Ünsal da listede yer alan isimlerden biri oldu. Gelişmeler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Ünsal cephesinden de ilk açıklama gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturmasında 9 Nisan sabahı birçok ismin adı manşetlere yerleşti.

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre aralarında birçok ünlü ismin de bulunduğu geniş kapsamlı operasyonda pek çok kişi hakkında gözaltı kararı verildiği iddia edildi. Listede Hafsanur Sancaktutan, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (FEL) Öztürk, Norm Ender gibi isimler yer aldı.

O isimlerden biri olarak Sinem Ünsal’ın da adı gündeme geldi. Ancak kısa süre içinde ortaya çıkan bilgilere göre Sinem Ünsal, Ahsen Eroğlu ve Somer Sivrioğlu’nun henüz gözaltına alınmadığı öğrenildi.

Sinem Ünsal yaptığı paylaşımla İstanbul’da olmadığını açıkladı. Ünlü oyuncunun, rol aldığı Uzak Şehir dizisinin çekimleri için Mardin’de bulunduğu ve çıkan haberleri sonradan öğrendiği ortaya çıktı.

Hakkında gözaltı kararı verilen Sinem Ünsal’ın açıklaması:

“Çekimlerim nedeniyle Mardin’deyim ve çıkan haberleri şu an öğrendim.

Adımın böyle bir konuyla yan yana anılmasından dolayı son derece üzgünüm ancak gerçeğin tek olduğunu biliyorum ve yetkili mercilerin yürüteceği sürece saygı duyuyorum.

Üzerime düşen ne varsa yapmak üzere en kısa sürede İstanbul’da olacağım.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın