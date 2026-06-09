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TRT'den Dünya Kupası Maçlarını Kesintisiz İzlemek İçin Frekans Uyarısı

etiket TRT'den Dünya Kupası Maçlarını Kesintisiz İzlemek İçin Frekans Uyarısı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.06.2026 - 00:04
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Dünya Kupası’nın başlamasına sayılı günler kala yayıncı kuruluş TRT, maç yayınlarında kesinti yaşanmaması için frekans bilgileri paylaştı. TRT’den yapılan açıklamada, uydu alıcılarının güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi.

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2026 Dünya Kupası, 11 Haziran’da Meksika-Güney Afrika mücadelesi ile başlayacak.

2026 Dünya Kupası, 11 Haziran’da Meksika-Güney Afrika mücadelesi ile başlayacak.

A Milli Futbol Takımımızın da yıllar sonra yer alacağı Dünya Kupası’nın yayıncı kuruluşu ise her zaman olduğu gibi yine TRT oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki maçları yayımlayacak TRT, frekans bilgileriyle ilgili duyuru yaptı.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcılarının güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca, daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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