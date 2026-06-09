TRT'den Dünya Kupası Maçlarını Kesintisiz İzlemek İçin Frekans Uyarısı

A Milli Futbol Takımımızın da yıllar sonra yer alacağı Dünya Kupası’nın yayıncı kuruluşu ise her zaman olduğu gibi yine TRT oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki maçları yayımlayacak TRT, frekans bilgileriyle ilgili duyuru yaptı.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcılarının güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca, daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4