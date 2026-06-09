TRT'den Dünya Kupası Maçlarını Kesintisiz İzlemek İçin Frekans Uyarısı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dünya Kupası’nın başlamasına sayılı günler kala yayıncı kuruluş TRT, maç yayınlarında kesinti yaşanmaması için frekans bilgileri paylaştı. TRT’den yapılan açıklamada, uydu alıcılarının güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2026 Dünya Kupası, 11 Haziran’da Meksika-Güney Afrika mücadelesi ile başlayacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın