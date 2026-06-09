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Dünya Kupası’nda İlk Rakibimiz Avustralya’nın En İyi Oyuncusu Kadroda Olmayacak

etiket Dünya Kupası’nda İlk Rakibimiz Avustralya’nın En İyi Oyuncusu Kadroda Olmayacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.06.2026 - 22:46
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A Milli Futbol Takımımız, uzun süre sonra katıldığı Dünya Kupası’nda ilk maçına 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07.00’de Avustralya ile çıkacak. Rakibimiz Avustralya, altıncı kez üst üste Dünya Kupası’nda yer alıyor. Dünya Kupası tarihindeki en büyük başarısı son 16 turunda yer almak. Avustralya’nın en güvendiği isimlerin başında gelen Middlesbrough’da top koşturan Riley McGree ise Hull City maçında sakatlandığı için Dünya Kupası’nda yer alamayacak.

Kaynak: BBC Türkçe

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A Milli Futbol Takımımız, tüm dünyanın ilgiyle takip edeceği Dünya Kupası’nda ilk maçına Avustralya karşısında çıkacak.

A Milli Futbol Takımımız, tüm dünyanın ilgiyle takip edeceği Dünya Kupası’nda ilk maçına Avustralya karşısında çıkacak.

Yirmi dört yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek Türkiye, 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07.00'de Kanada'nın Vancouver şehrinde 54 bin seyirci kapasiteli BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Avustralya üst üste altıncı kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

2006'da tarihinde ilk kez son 16 turuna kalan Avustralya, 2022'deki son Dünya Kupası'nda da aynı başarıyı tekrarlamıştı.

Socceroos (Avustralya Milli Takımı'nın lakabı), altı kez mücadele ettiği Dünya Kupası finallerinde bugüne kadar oynadığı ilk maçların beşini kaybederken, sadece birini; 2006'da Almanya'daki Dünya Kupası'nda Japonya'yı 3-1 mağlup ederek kazanabildi.

Hırvatistan kökenli teknik direktör Tony Popovic yönetimindeki Avustralya, 2014'ten bu yana ilk kez play-off oynamadan doğrudan Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Fiziksel futbol oynamayı seven teknik direktörünün pragmatik yaklaşımını sahaya yansıtan Avustralya, her iki ceza sahasında da hava toplarında üstünlük kurmaya büyük önem veriyor. Takım, yüksek tempoda futbol oynamayı seviyor ve hızlı kontra ataklarla sonuca gitmeyi hedefliyor.

Avustralya'nın en yaratıcı futbolcularından, İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough'nun formasını giyen Riley McGree, Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek.

Yirmi üç yaşındaki sol bek Jordan Bos, hızı, isabetli ortaları ve yarattığı gol tehdidiyle Avustralya'nın geçiş oyununda kilit isim.

Geçen yaz Hollanda'nın Feyenoord takımına transfer olan Bos, formunun zirvesinde.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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