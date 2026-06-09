Dünya Kupası’nda İlk Rakibimiz Avustralya’nın En İyi Oyuncusu Kadroda Olmayacak
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A Milli Futbol Takımımız, uzun süre sonra katıldığı Dünya Kupası’nda ilk maçına 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07.00’de Avustralya ile çıkacak. Rakibimiz Avustralya, altıncı kez üst üste Dünya Kupası’nda yer alıyor. Dünya Kupası tarihindeki en büyük başarısı son 16 turunda yer almak. Avustralya’nın en güvendiği isimlerin başında gelen Middlesbrough’da top koşturan Riley McGree ise Hull City maçında sakatlandığı için Dünya Kupası’nda yer alamayacak.
Kaynak: BBC Türkçe
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A Milli Futbol Takımımız, tüm dünyanın ilgiyle takip edeceği Dünya Kupası’nda ilk maçına Avustralya karşısında çıkacak.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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