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Bugün İndirimde Neler Var? 14 Ağustos 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 14 Ağustos 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
14.08.2026 - 12:06
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Camper ve Puma spor ayakkabılardan evde taze espresso kokusu estiren Kahve Dünyası çekirdeklerine, yağlı ciltlerin kurtarıcısı La Roche-Posay temizleme jellerinden %100 keten gömleklere, yaz ışıltısı katan vegan saç açıcılardan fit kahvaltıların vazgeçilmezi protein pankek karışımlarına kadar kaçırılmayacak fırsatlar kapıyı çaldı. Özel indirim kodlarına, sepet avantajlarına ve net fiyat düşüşlerine sepetinizi onaylamadan önce mutlaka göz atın.Bu içerik 14.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Camper Pelotas XLF erkek yürüyüş ayakkabısı son 90 günün en düşük fiyatıyla net 2.849,62 TL!

Camper Pelotas XLF erkek yürüyüş ayakkabısı son 90 günün en düşük fiyatıyla net 2.849,62 TL!

Kategorisinde çok satanlarda 1. sırada yer alan, birinci sınıf deri kalitesi, ikonik hafif taban teknolojisi ve esnek yapısıyla her adımda üst düzey konfor sağlayan efsanevi ayakkabı.

CAMPER Pelotas XLF Yürüyüş Ayakkabısı Erkek

Kahve Dünyası Espresso 1 kg çekirdek kahve %12 indirimle net 690,65 TL!

Kahve Dünyası Espresso 1 kg çekirdek kahve %12 indirimle net 690,65 TL!

Son 90 günün en alt fiyat seviyesine gerileyen, taze kavrulmuş zengin aroması ve yoğun kremasıyla evde profesyonel barista lezzetinde kahveler hazırlayan 1 kiloluk paket.

Kahve Dünyası Espresso Çekirdek Kahve 1 Kg

La Roche-Posay Effaclar Gel arındırıcı yüz temizleme jeli 400ml Prime üyelerine özel net 876,29 TL!

La Roche-Posay Effaclar Gel arındırıcı yüz temizleme jeli 400ml Prime üyelerine özel net 876,29 TL!

Yağlı ve hassas ciltlerde sebum dengesini sağlayan, gözenekleri derinlemesine kirden arındıran ve cildi kurutmadan ferahlatan 400 ml'lik avantaj boy temizleme jeli.

La Roche-Posay Effaclar Gel Yağlı ve Hassas Ciltler İçin Temizleyici Jel 400ml

LTB slogan baskılı kısa kollu siyah erkek tişört 249,99 TL yerine net 199,99 TL!

LTB slogan baskılı kısa kollu siyah erkek tişört 249,99 TL yerine net 199,99 TL!

Yaz aylarında terletmeyen pamuklu kumaş dokusu, modern sıfır yakası ve şık slogan baskısıyla kot pantolon ve şort kombinlerinin kurtarıcısı basic tişört.

LTB Kısa Kollu Sıfır Yaka Slogan Baskılı Siyah T-Shirt

Puma Graviton Sl 2 siyah spor ayakkabı %60 net indirimle 4.999,00 TL yerine net 1.999,99 TL!

Puma Graviton Sl 2 siyah spor ayakkabı %60 net indirimle 4.999,00 TL yerine net 1.999,99 TL!

Yarı fiyatından da aşağı inen rekor indirim oranı, yumuşak yürüyüş konforu sunan yastıklamalı tabanı ve zamansız siyah tasarımıyla haftanın en çok satan modeli.

Puma Graviton Sl 2 Siyah Spor Ayakkabı

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Urban Care Summer Glow renk açıcı saç spreyi YAZ50 koduyla 500 TL üzerine 50 TL ekstra indirimli!

Urban Care Summer Glow renk açıcı saç spreyi YAZ50 koduyla 500 TL üzerine 50 TL ekstra indirimli!

Güneşin ve ısının etkisiyle saç rengini aşamalı şekilde doğal sarı tonlara açan, vegan formüllü 150 ml'lik popüler yaz spreyi.

Urban Care Summer Glow Aşamalı Renk Açıcı Saç Spreyi 150ml

Marjin ürünlerinde 2 ürün alımına özel ekstra %5 indirim!

Marjin ürünlerinde 2 ürün alımına özel ekstra %5 indirim!

Bej hasır dokusu, şık örgü detayları ve parıltılı taşlı bandıyla yaz elbiselerinden keten takımlara kadar her kombine bohem bir zarafet katan günlük babet.

Marjin Kadın Taşlı Bantlı Örgülü Günlük Babet Asora Bej Hasır

Grimelange Brice dökümlü %100 keten erkek gömlek sepete özel fiyatla 1.319,99 TL yerine net 399,00 TL!

Grimelange Brice dökümlü %100 keten erkek gömlek sepete özel fiyatla 1.319,99 TL yerine net 399,00 TL!

Açık mavi tonunun zarafeti, dökümlü rahat kesimi ve sıcak yaz günlerinde vücudu serin tutan %100 keten kumaşıyla erkek gardıroplarının yıldız parçası.

Grimelange Brice Erkek %100 Keten Kumaşlı Gömlek Açık Mavi

MJCARE 10'lu karışık kağıt yüz maskesi seti %49 indirimle 489,90 TL yerine net 249,90 TL!

MJCARE 10'lu karışık kağıt yüz maskesi seti %49 indirimle 489,90 TL yerine net 249,90 TL!

Cildi nemlendiren, aydınlatan, yatıştıran ve gözenekleri sıkılaştıran 10 farklı Kore cilt bakımı maskesini bir araya getiren avantajlı güzellik paketi.

Mjcare 10'lu Karışık Kağıt Yüz Maskesi Seti

Kahve Dünyası Lavi sütlü Antep fıstıklı çikolata 300g seçili ürünlerde 2.si 1 TL kampanyasıyla!

Kahve Dünyası Lavi sütlü Antep fıstıklı çikolata 300g seçili ürünlerde 2.si 1 TL kampanyasıyla!

Ağızda eriyen enfes sütlü çikolatası ve bol Antep fıstıklı dolgusuyla kahve yanına eşlik eden, ikincisi 1 TL avantajıyla sepetleri tatlandıran özel lezzet.

Kahve Dünyası Lavi Sütlü Antep Fıstıklı Çikolata 300 g

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Protein pankek hazır karışımı onedio15 koduyla ekstra indirim avantajıyla karşınızda!

Protein pankek hazır karışımı onedio15 koduyla ekstra indirim avantajıyla karşınızda!

750 gramlık büyük paketi, nefis vanilya aroması ve kolayca tavada pişen pratik yapısıyla sporcuların ile sağlıklı beslenenlerin sabah kahvaltılarına protein katan miks.

Protein Pankek Mix Vanilya Aromalı 750 Gr

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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