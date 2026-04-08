Yoğun Bakıma Alınan İbrahim Tatlıses’in Sağlık Durumu Hakkında Son Gelişmeler!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.04.2026 - 11:57

İbrahim Tatlıses’in rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü sanatçının enfeksiyon şüphesiyle tedbiren yoğun bakıma alındığı açıklanırken, ailesi de hastaneye akın etti. Kızı Melek Zübeyde’nin yaptığı son açıklama ise durumun detaylarını gözler önüne serdi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’ten korkutan haber geldi. İstanbul’daki evinde rahatsızlanan 74 yaşındaki sanatçı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlk gelen bilgilere göre Tatlıses’in tansiyon düşüklüğü şikayetiyle hastaneye başvurduğu, yapılan tetkikler sonucunda ise vücudunda bir enfeksiyon tespit edildiği öğrenildi. Doktorların tedbir amaçlı olarak Tatlıses’i yoğun bakım servisine aldığı belirtilirken, bilincinin açık olduğu ve genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler ailesine çevrilmişti. Daha önce aralarında sorun olduğu konuşulan çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses de hastaneye koşmuştu.

Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde ise babasının sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama kaldırıldığı hastaneden gelmiş, hastanenin başhekimi Dr. Engin Çakmakçı, sanatçının son durumuyla ilgili 'Hastamız İbrahim Tatlıses bugün, hastanemizin acil servisine tansiyon düşüklüğü şikayetiyle başvurmuştur. Muayenesinin yanı sıra yapılan kan tetkikleri ve tomografi sonucunda, ilk bulgularında enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakıma servisine alınmıştır. Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup, genel durumu iyidir. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanmıştır.” ifadelerini kullanmıştı.

Gel Konuşalım'a konuşan Melek Zübeyde, “Babam rahatsızlanınca beni aradı. Ambulansla hastaneye götürdük. Vücudundaki enfeksiyonun safradan kaynaklandığı düşünülüyor. Ameliyat durumu söz konusu” ifadelerini kullandı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
