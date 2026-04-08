Yoğun Bakıma Alınan İbrahim Tatlıses’in Sağlık Durumu Hakkında Son Gelişmeler!

İlk gelen bilgilere göre Tatlıses’in tansiyon düşüklüğü şikayetiyle hastaneye başvurduğu, yapılan tetkikler sonucunda ise vücudunda bir enfeksiyon tespit edildiği öğrenildi. Doktorların tedbir amaçlı olarak Tatlıses’i yoğun bakım servisine aldığı belirtilirken, bilincinin açık olduğu ve genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler ailesine çevrilmişti. Daha önce aralarında sorun olduğu konuşulan çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses de hastaneye koşmuştu.