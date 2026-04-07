Yoğun Bakımdaki İbrahim Tatlıses'ten Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'e Beklenmedik Hamle!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.04.2026 - 23:20

İbrahim Tatlıses’in hastane sürecinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses’in babalarıyla barıştığı ve hastanede duygusal anlar yaşandığı öne sürüldü. 

İbrahim Tatlıses’in yakalandığı virüs nedeniyle aniden rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Sağlık durumunun ciddiyeti konuşulurken gözler bir yandan da aile cephesine çevrilmişti. Uzun süredir küs olduğu çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak’ın da haberi alır almaz hastaneye koştuğu öğrenilmişti. 

Dilan Çıtak’ın kısa sürede babasının yanına ulaştığı konuşulurken, Ahmet Tatlıses cephesinde ise bambaşka bir tablo vardı. Bilindiği üzere İbrahim Tatlıses’in aldırdığı önlem nedeniyle ayağında elektronik kelepçe bulunan Ahmet Tatlıses, babasına 3 kilometreden fazla yaklaşamıyordu. 

Bu yüzden hastaneye gidemeyen Ahmet’in, hastaneye yakın bir camide beklediği detayı gündem olmuştu.

Muhabir Online'dan Akif Yaman, yoğun bakımda tedavisi süren İbrahim Tatlıses’in çocuklarıyla tek tek görüştüğünü iddia etti.

İddiaya göre Tatlıses, kızı Dilan’la görüştükten hemen sonra küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses’i de görmek istedi. Elektronik kelepçeye rağmen soluğu hastanede aldığı öne sürülen Ahmet Tatlıses’in, babasıyla görüşme sırasında duygusal anlar yaşadığı söyleniyor. 

Hatta baba oğulun gözyaşlarına hakim olamadığı, Ahmet Tatlıses’in fenalaştığı ve tansiyonunun 19.5’e kadar çıktığı da iddialar arasında. 

Öte yandan, Ahmet Tatlıses’in 3 kilometrelik sınırı aşması nedeniyle olay yerine gelen polislere İbrahim Tatlıses’in “Benim isteğim doğrultusunda yanıma geldi” dediği de öne sürüldü.

Hastane kapısında röportaj veren Ahmet Tatlıses, o anları anlattı:

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
