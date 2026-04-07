Yasaklı Madde Operasyonunda Gözaltına Alınan Ünlüler Hakkında Karar Belli Oldu

Yasaklı Madde Operasyonunda Gözaltına Alınan Ünlüler Hakkında Karar Belli Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.04.2026 - 21:21

Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında yeni dalga geçtiğimiz saatlerde yapılmıştı. Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso dahil 9 ünlü ismin gözaltına alındığı operasyonda Ceylan Sever'in X paylaşımına göre karar çıktı. 

İstanbul'da yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında bu sabah yeni bir operasyon daha yapılmıştı.

İstanbul'da yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında bu sabah yeni bir operasyon daha yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alınmıştı. 

Başsavcılıktan yapılan açıklamada 9 ünlüye de yasaklı madde kullanmak, satmak ve bulundurma suçlamaları yöneltilmiş, elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler çerçevesinde hepsi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ceylan Sever'in X'teki paylaşımına göre ünlüler hakkındaki karar belli oldu.

Ceylan Sever'in X'teki paylaşımına göre ünlüler hakkındaki karar belli oldu.

Test veren İbrahim Çelikkol, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu serbest bırakılırken Melek Mosso, Simge Sağın ve İlkay Şencan adliyeye sevk edilmişti. 

Son olarak Melek Mosso, Simge Sağın ve İlkay Şencan hakkında adli kontrol şartı uygulanarak serbest kalmalarını talep ederek sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. 

Hakimlik, Melek Mosso hakkındaki talebi reddederek hiçbir tedbir uygulamadan serbest bırakırken, Simge Sağın ve İlkay Şencan ise yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
