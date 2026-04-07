Camide Bekledi: Ahmet Tatlıses, Babası İbrahim Tatlıses’in Hastanesine Yaklaşamadı Bile!

Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak ile yaşanan anlaşmazlıkların, karşılıklı açıklamalar ve davalarla daha da büyüdüğü biliniyordu. İbrahim Tatlıses’in her iki ismi de hayatından çıkardığını ve uzun süredir görüşmediğini açıkça dile getirdiği süreç dikkat çekmişti.

Tüm bu yaşananlara rağmen, Tatlıses’in hastaneye kaldırılmasıyla birlikte çocuklarının harekete geçtiği görüldü. Dilan Çıtak kısa sürede hastaneye gelirken, Ahmet Tatlıses’in ise ayağındaki elektronik kelepçe nedeniyle babasının tedavi gördüğü hastaneye gidemediği öğrenildi.

Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın haberine göre Ahmet Tatlıses’in, hastaneye yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan bir camide beklediği bilgisi paylaşıldı., İbrahim Tatlıses daha önce oğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.