Camide Bekledi: Ahmet Tatlıses, Babası İbrahim Tatlıses’in Hastanesine Yaklaşamadı Bile!

Camide Bekledi: Ahmet Tatlıses, Babası İbrahim Tatlıses’in Hastanesine Yaklaşamadı Bile!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.04.2026 - 17:39

İbrahim Tatlıses’in hastaneye kaldırılması sonrası dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Ahmet Tatlıses, elektronik kelepçe ve uzaklaştırma kararı nedeniyle babasını ziyaret edemezken, hastaneye yakın bir camide bekledi.

Türkiye’de arabesk müziğin en güçlü ve en ikonik isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses, yıllardır yalnızca sesiyle değil, sahne enerjisi ve geniş kitlelere ulaşan kariyeriyle de müzik dünyasında ayrı bir yere sahip.

Türkiye’de arabesk müziğin en güçlü ve en ikonik isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses, yıllardır yalnızca sesiyle değil, sahne enerjisi ve geniş kitlelere ulaşan kariyeriyle de müzik dünyasında ayrı bir yere sahip.

“İmparator” lakabıyla anılan Tatlıses, hem Türkiye’de hem de yurt dışında verdiği konserlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son dönemde yurt dışı konserleriyle yoğun bir tempo geçiren Tatlıses’in geçtiğimiz saatlerde İstanbul’daki evinde rahatsızlandığı öğrenildi. Durumunun ciddiyet kazanması üzerine sağlık ekiplerinin müdahale ettiği ve ünlü sanatçının ambulansla hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. 

İddialara göre Tatlıses’in ağır bir virüsle mücadele ettiği konuşuluyor. Haberi duyan yakın çevresinin de kısa sürede hastaneye akın ettiği belirtilirken, sanatçının sağlık durumuna ilişkin kesin bilgilerin yapılacak resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan Tatlıses ailesinde aylardır süren gerilim de hemen akabinde gündeme geldi.

Öte yandan Tatlıses ailesinde aylardır süren gerilim de hemen akabinde gündeme geldi.

Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak ile yaşanan anlaşmazlıkların, karşılıklı açıklamalar ve davalarla daha da büyüdüğü biliniyordu. İbrahim Tatlıses’in her iki ismi de hayatından çıkardığını ve uzun süredir görüşmediğini açıkça dile getirdiği süreç dikkat çekmişti. 

Tüm bu yaşananlara rağmen, Tatlıses’in hastaneye kaldırılmasıyla birlikte çocuklarının harekete geçtiği görüldü. Dilan Çıtak kısa sürede hastaneye gelirken, Ahmet Tatlıses’in ise ayağındaki elektronik kelepçe nedeniyle babasının tedavi gördüğü hastaneye gidemediği öğrenildi. 

Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın haberine göre Ahmet Tatlıses’in, hastaneye yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan bir camide beklediği bilgisi paylaşıldı., İbrahim Tatlıses daha önce oğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
