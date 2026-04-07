article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Evinde Rahatsızlanan İbrahim Tatlıses Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.04.2026 - 14:30

Türk müziğinin efsane isimlerinden İbrahim Tatlıses, bu kez sahneleriyle değil sağlık durumu nedeniyle gündeme geldi. Yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul’daki evinde rahatsızlanan ünlü sanatçının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
İbrahim Tatlıses, yıllardır Türk müziğine damga vuran en önemli isimlerden biri olarak biliniyor.

“İmparator” lakabıyla hafızalara kazınan sanatçı; güçlü sesi, unutulmaz şarkıları ve sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.

Sadece müzik kariyeriyle değil, televizyon programları ve iş hayatıyla da sık sık gündeme gelen Tatlıses, yıllardır popülerliğini koruyor.

Son olarak, yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul’daki evinde rahatsızlanan Tatlıses’in durumunun ciddiyeti üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İddialara göre ünlü sanatçının ağır bir virüse yakalandığı belirtildi.

Haberi alan yakınlarının da kısa sürede hastaneye gittiği aktarılırken, Tatlıses’in sağlık durumuna ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
11
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın