Sana Bir Tatil Aktivitesi Öneriyoruz!

Biliyoruz, bir süredir ekranlara bakmaktan ya da aynı rutinde dönüp durmaktan biraz sıkıldın. Şöyle bir nefes alıp uzaklaşmanın vakti geldi de geçiyor bile. Ama nereye? Bavulunu neyle doldurmalısın? Sakin ol, senin için tüm seçenekleri tarttık.

Hazırsan, sadece 8 soruda içindeki o kaçıp gitme isteğine bir isim koyuyoruz!👇🏻