Sana Bir Tatil Aktivitesi Öneriyoruz!
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Biliyoruz, bir süredir ekranlara bakmaktan ya da aynı rutinde dönüp durmaktan biraz sıkıldın. Şöyle bir nefes alıp uzaklaşmanın vakti geldi de geçiyor bile. Ama nereye? Bavulunu neyle doldurmalısın? Sakin ol, senin için tüm seçenekleri tarttık.
Hazırsan, sadece 8 soruda içindeki o kaçıp gitme isteğine bir isim koyuyoruz!👇🏻
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1. İlk sorumuzla başladık bile! Sabah uyandığında ilk görmek istediğin manzara bunlardan hangisi?
2. Grup tatilinde herkesin bir görevi var… Peki seninki hangisi?
3. Söyle bakalım, tatildeyken kalabalık ortamlar seni yormak yerine besler mi?
4. Senin tatil için önceliğin nedir?
5. Neredeyse bitiriyoruz! Sana göre eğlencenin olmazsa olmazı nedir?
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6. Sence lüks otel konforu olmadan tatil olur mu?
7. Tatilde plansız hareket etmek seni ne kadar mutlu eder?
8. Son olarak, bu ışıl ışıl manzarayı izlerken eşlikçin hangisi olsun isterdin?
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