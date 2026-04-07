Nilperi Şahinkaya’yı Dolandırdığı İddia Edilmişti: Eski Sevgilisi Baturalp Bekar’dan Dikkat Çeken Açıklama

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.04.2026 - 10:35

Son günlerde magazin dünyasını karıştıran bir iddia, Nilperi Şahinkaya ve eski sevgilisi Baturalp Bekar cephesinde gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre Bekar’ın, Şahinkaya’nın bilgisi dışında banka hesabından para transferleri yaptığı ve söz konusu miktarın milyonları bulduğu öne sürüldü. Kısa sürede yayılan bu iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, gözler taraflardan gelecek açıklamalara çevrildi. Baturalp Bekar iddialara açıklık getirdi.

Nilperi Şahinkaya, özel hayatıyla zaman zaman magazin gündeminde yer alan isimlerden biri.

Ünlü oyuncu, heykeltıraş Emre Yusufi ile uzun süreli bir ilişki yaşamış, bu ilişkiyi sonlandırmasının ardından ise yönetmen Baturalp Bekar ile anılmaya başlamıştı.

Şahinkaya ve Bekar’ın ilişkisi bir süre magazin kulislerinde konuşulmuş, ikilinin birlikte görüntülenmesiyle bu birliktelik netlik kazanmıştı. Gözlerden uzak ama kendi halinde ilerleyen ilişkileri, ani gelen ayrılık haberiyle dikkat çekmişti.

Ortaya atılan iddialara göre, bir süre önce yollarını ayıran çiftin ilişkisinin perde arkasında oldukça çarpıcı detaylar olduğu öne sürüldü.

Nilperi Şahinkaya’nın mobil bankacılık hesabı üzerinden, bilgisi dışında defalarca para transferi yapıldığı ve bu işlemlerin toplamının milyonlara ulaştığı iddia edildi.

Bu gelişmelerin ardından oyuncunun durumu fark ettiği ve konuyu yargıya taşımaya hazırlandığı da konuşulanlar arasında yer aldı.

Gündem olan iddiaların ardından Baturalp Bekar, sosyal medya hesabı üzerinden uzun bir açıklama yaparak suçlamalara yanıt verdi.

Bekar, hakkında çıkan haberlerin “asılsız” olduğunu belirterek, özel hayatına yönelik ciddi bir saygısızlık yapıldığını ifade etti.

Açıklamasında ayrıca, ilişki boyunca sorumluluğu üstlendiğini vurgulayan Bekar, Nilperi Şahinkaya’ya duyduğu saygının çevresindeki kişiler tarafından istismar edildiğini öne sürdü.

Bekar, kendisine yönelik iddialara karşı hukuki yollara başvuracağını da açıkça dile getirdi.

Avukatı aracılığıyla gerekli adımları atacağını belirten isim, hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Bekar şu ifadeleri kullandı: 'Hakkımda çıkan asılsız haberlerin, özel hayatıma yönelik ciddi bir saygısızlık oluşturduğunu ve ilişkimize verilen değerin zedelenmesine sebep olduğunu üzülerek ifade etmek isterim. İlişkinin başından sonuna kadar geçen süreçte ise tüm sorumluluğu tek başıma üstlendiğimi özellikle belirtmek isterim. Nilperi'ye duyduğum saygı ve sevginin, çevresindeki kötü niyetli ve çıkarcı kişiler tarafından istismar edilmesi ise kıskançlık ve çaresizliğin geldiği noktayı açıkça göstermektedir. Avukatımın desteğiyle, tarafıma yönelik gerçekleştirilen bu saldırılara karşı gerekli tüm hukuki yollara başvuracağımı üzülerek belirtmek isterim'

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
