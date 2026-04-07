Ödül Törenine Yeni Aşkıyla Geldi! Simge Sağın Sevgilisi İlkay Şencan’ı Öpücüklere Boğdu

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.04.2026 - 09:30

Uzun yıllardır hit şarkıları ve sahnedeki güçlü duruşuyla pop müziğin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Simge Sağın, bu kez ödül gecesine damga vuran özel hayatıyla gündemde. Yeni aşkıyla ilk kez görüntülenen ünlü şarkıcı, romantik anlarıyla geceye adeta damgasını vurdu.

Yıllardır çıkardığı hit şarkılar ve sahnedeki güçlü duruşuyla Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Simge Sağın, bu kez müzik kariyerinden çok özel hayatıyla gündemde.

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü isim, uzun bir aranın ardından kalbini yeniden aşka açmış ve bu gelişme magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Bir süredir İlkay Şencan ile aşk yaşadığı konuşulan Simge Sağın, bugün katıldığı ödül töreninde bu ilişkiyi adeta resmileştirdi. Üstelik geceye damga vuran sadece ödülü değil, sevgilisiyle verdiği o ilk samimi görüntüler oldu.

“Pop Kadın Sanatçı” ödülünü alan Simge Sağın, ödül sonrası yerine geçtiğinde kendisini bekleyen sevgilisinin tebrikiyle karşılaştı.

İkilinin göz göze geldiği anlar ve aşk dolu halleri dikkatlerden kaçmazken, gecenin en çok konuşulan anı ise Simge’nin sevgilisini öpücüklere boğduğu o anlar oldu.

Hatırlarsanız Simge Sağın daha önce yaptığı açıklamada, “4 yıldır hayatımda kimse yok...” diyerek uzun süredir yalnız olduğunu dile getirmişti. Bu yüzden yeni ilişkisinin ortaya çıkması hayranlarını bir hayli şaşırtmıştı.

Ünlü şarkıcı, yeni aşkı hakkında ilk kez konuştuğu röportajda ise temkinli ama bir o kadar da mutlu olduğunu saklamadı.

“Yeni bir ilişki. Çok mutluyuz. Güzel gidiyor. Gönülden istemiştim. Zamanın geldiğini hissediyordum. Onun karşıma çıkması bir mucize” diyen Sağın, nazara karşı da dikkatli olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Çok dillendirip nazara gelmek istemiyorum. Tatlı bir ilişki içindeyim. İnşallah bir ömür boyu gider.”

Gece boyunca gözler üzerindeyken, çiftin verdiği röportaj da oldukça konuşuldu. Simge Sağın, sevgilisi için hislerini şu sözlerle anlattı:

“Onu ilk gördüğüm anda çok etkilendim. Tanıdığım anda ona hislerim kabardı. Düzgün iyi biri, kalbi çok güzel. yetenekli vicdanlı, bütün özellikler onda toplanmış gibi. Çok etkilendim. Bu ilişki çok tatlı bir şekilde başladı”

İlkay Şencan ise ilişkileriyle ilgili “Bu ilişki gidebileceği en iyi yer nereyse oraya gider. Biz çok mutluyuz çünkü” diyerek mutluluklarını dile getirdi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
