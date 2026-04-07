Ödül Törenine Yeni Aşkıyla Geldi! Simge Sağın Sevgilisi İlkay Şencan’ı Öpücüklere Boğdu

Hatırlarsanız Simge Sağın daha önce yaptığı açıklamada, “4 yıldır hayatımda kimse yok...” diyerek uzun süredir yalnız olduğunu dile getirmişti. Bu yüzden yeni ilişkisinin ortaya çıkması hayranlarını bir hayli şaşırtmıştı.

Ünlü şarkıcı, yeni aşkı hakkında ilk kez konuştuğu röportajda ise temkinli ama bir o kadar da mutlu olduğunu saklamadı.

“Yeni bir ilişki. Çok mutluyuz. Güzel gidiyor. Gönülden istemiştim. Zamanın geldiğini hissediyordum. Onun karşıma çıkması bir mucize” diyen Sağın, nazara karşı da dikkatli olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Çok dillendirip nazara gelmek istemiyorum. Tatlı bir ilişki içindeyim. İnşallah bir ömür boyu gider.”

Gece boyunca gözler üzerindeyken, çiftin verdiği röportaj da oldukça konuşuldu. Simge Sağın, sevgilisi için hislerini şu sözlerle anlattı:

“Onu ilk gördüğüm anda çok etkilendim. Tanıdığım anda ona hislerim kabardı. Düzgün iyi biri, kalbi çok güzel. yetenekli vicdanlı, bütün özellikler onda toplanmış gibi. Çok etkilendim. Bu ilişki çok tatlı bir şekilde başladı”

İlkay Şencan ise ilişkileriyle ilgili “Bu ilişki gidebileceği en iyi yer nereyse oraya gider. Biz çok mutluyuz çünkü” diyerek mutluluklarını dile getirdi.