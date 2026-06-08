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E-okul Ne Zaman Kapanıyor? 2026 2. Dönem E-Okul Kapanış Tarihi

E-okul Ne Zaman Kapanıyor? 2026 2. Dönem E-Okul Kapanış Tarihi

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
08.06.2026 - 12:05
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Yaz tatilinin yaklaşmasıyla 'E-Okul ne zaman kapanacak?' sorusu, öğrencilerin ve velilerin gündemine geldi. e-Okul VBS sorgulama ekranı üzerinden veliler ve öğrenciler, not durumlarını ve devamsızlık bilgilerini öğrenebiliyor. Özellikle dönem sonu yaklaşırken öğrencilerin notları sık sık e-okul'dan kontrol ediliyor. Not ve devamsızlık sorgulaması yapmak isteyenler e-okul'un ne zaman kapanacağını araştırıyor.

Peki e-Okul ne zaman kapanacak?

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e-Okul Ne Zaman Kapanıyor 2026?

e-Okul Ne Zaman Kapanıyor 2026?

e-Okul sisteminin karne gününden birkaç gün önce kapanması bekleniyor. E-Okul'da öğretmenlerin not ve devamsızlık girişleri, karne gününden birkaç gün önce tamamlanacak. Bu yıl karne günü 26 Haziran olduğu için, e-Okul'un da 24-25 Haziran tarihlerinde kapanması bekleniyor.

Öğretmenler, dönem sonu yoğunluğu ve karne basım süreçleri nedeniyle not girişlerini bu tarihe kadar tamamlamak zorundadır.

Okulda Son Gün Yoklama Alınır mı?

Okulda Son Gün Yoklama Alınır mı?

Öğrencilerin devamsızlık ve not bilgileri, karne gününe kadar e-Okul üzerinden kontrol edilebilir. Ancak e-Okul'a girişler, yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle karne gününden birkaç gün önce sona erer. 

Çoğunlukla karne gününde ve birkaç gün öncesinde yoklama alınmaz. Ancak bu durum, okul yönetiminin kararına bağlıdır.

Okulda Yoklama Ne Zamana Kadar Alınır?

Yoklama, e-Okul sistemi kapanana kadar alınır ve sisteme işlenmeye devam eder. Bazı okullarda okul yönetimi, dönem sonuna kadar yoklama alınmasını talep edebilir.

Okullar Ne Zaman Kapanacak?

Okullar Ne Zaman Kapanacak?

2026 yılında okullar 26 Haziran'da kapanacak. Öğrenciler, 26 Haziran itibarıyla yaz tatiline başlayacak. Yeni dönem ise Eylül ayıyla birlikte başlayacak. 

Öğrenciler yaklaşık 2 ay boyunca yaz tatili yapacak.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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