E-okul Ne Zaman Kapanıyor? 2026 2. Dönem E-Okul Kapanış Tarihi

e-Okul sisteminin karne gününden birkaç gün önce kapanması bekleniyor. E-Okul'da öğretmenlerin not ve devamsızlık girişleri, karne gününden birkaç gün önce tamamlanacak. Bu yıl karne günü 26 Haziran olduğu için, e-Okul'un da 24-25 Haziran tarihlerinde kapanması bekleniyor.

Öğretmenler, dönem sonu yoğunluğu ve karne basım süreçleri nedeniyle not girişlerini bu tarihe kadar tamamlamak zorundadır.