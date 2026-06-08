Meteoroloji Haritası İkiye Bölündü: Bir Yanda 38 Derece Kavurucu Sıcak, Bir Yanda Sağanak Yağış
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Türkiye, haziran ayının ilk haftasını geride bırakırken aynı gün içinde iki farklı mevsimi bir arada yaşamaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava tahmin raporlarına göre, yurdun büyük bir bölümünde hava sıcaklıkları hızla tırmanışa geçerken, birçok bölge için ise ani bastıracak yerel sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bazı kentlerde sıcaklık 38 dereceye kadar ulaşacak.
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Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Öğleden sonra yağmur var.
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Ege ve Güneydoğu adeta Kavrulacak: Termometreler 38 dereceyi görecek
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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