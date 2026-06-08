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Meteoroloji Haritası İkiye Bölündü: Bir Yanda 38 Derece Kavurucu Sıcak, Bir Yanda Sağanak Yağış

Meteoroloji Haritası İkiye Bölündü: Bir Yanda 38 Derece Kavurucu Sıcak, Bir Yanda Sağanak Yağış

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
08.06.2026 - 11:02
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Türkiye, haziran ayının ilk haftasını geride bırakırken aynı gün içinde iki farklı mevsimi bir arada yaşamaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava tahmin raporlarına göre, yurdun büyük bir bölümünde hava sıcaklıkları hızla tırmanışa geçerken, birçok bölge için ise ani bastıracak yerel sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bazı kentlerde sıcaklık 38 dereceye kadar ulaşacak.

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Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Öğleden sonra yağmur var.

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Öğleden sonra yağmur var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 8 Haziran Pazartesi günü hava tahmin raporunu paylaştı. Bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya genelinde, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Akdeniz’de, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kısımları ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak yağışlar görülecek. Yağışların ani ve gök gürültülü sağanak şeklinde düşmesi beklendiğinden, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Özellikle risk altında olan ve yağış beklenen iller ise şu şekilde sıralandı: Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Isparta, Konya, Karaman, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Van ve Bitlis. Bu illere ek olarak başkent Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinde de yerel yağış geçişlerinin etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ege ve Güneydoğu adeta Kavrulacak: Termometreler 38 dereceyi görecek

Ege ve Güneydoğu adeta Kavrulacak: Termometreler 38 dereceyi görecek

Yurdun bir bölümü yağmura teslim olurken, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ise yaz sıcaklarının en sert günlerinden birini yaşayacak. Sıcak hava dalgasının etkisiyle termometrelerin rekor seviyelere ulaşması bekleniyor. Gün içinde İzmir, Manisa, Kilis, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da sıcaklıklar 35 dereceye kadar yükselecek. Adıyaman ve Batman'da havanın 36 derece, Şanlıurfa'da ise 37 dereceyi bulacağı öngörülüyor. Günün en yüksek sıcaklık haberi ise Muğla'dan geldi; turizm kentinde termometrelerin 38 dereceyi göstereceği açıklandı. Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde kronik rahatsızlığı olanların ve yaşlıların dışarı çıkmaması öneriliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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