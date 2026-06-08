Meteoroloji Haritası İkiye Bölündü: Bir Yanda 38 Derece Kavurucu Sıcak, Bir Yanda Sağanak Yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 8 Haziran Pazartesi günü hava tahmin raporunu paylaştı. Bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya genelinde, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Akdeniz’de, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kısımları ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak yağışlar görülecek. Yağışların ani ve gök gürültülü sağanak şeklinde düşmesi beklendiğinden, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Özellikle risk altında olan ve yağış beklenen iller ise şu şekilde sıralandı: Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Isparta, Konya, Karaman, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Van ve Bitlis. Bu illere ek olarak başkent Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinde de yerel yağış geçişlerinin etkili olacağı tahmin ediliyor.