article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Eda Ece, Kızı Mina'nın Yüzünü İlk Kez Saklamadan Paylaştı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.04.2026 - 12:20

Eda Ece, 2 yaşına giren kızı Mina’nın yüzünü ilk kez saklamadan paylaştı. Duygusal notuyla dikkat çeken paylaşım kısa sürede gündem oldu. Mina'nın annesine benzerliği dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eda Ece, hem oyunculuğu hem de enerjisiyle yıllardır ekranların en sevilen yüzlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Doğallığı, sempatik tavırları ve güçlü performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu, şimdilerde Kaan Yıldırım ile başrollerini paylaştığı Sonunda Sen filmiyle gündemde. Özel hayatıyla da sık sık konuşulan Ece, 2023 yılında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile adeta yaza damga vuran bir düğünle dünyaevine girmişti.

Mutlu evliliklerini gözlerden uzak ama bir o kadar da samimi şekilde sürdüren çift, 2024 yılında dünyaya gelen kızları Mina ile hayatlarının en özel dönemlerinden birine adım attı. Başından beri nazardan korktuğu için kızının yüzünü bugüne kadar hep emojiyle gizleyen Eda Ece, bu konuda oldukça hassas davranmıştı.

Minik Mina bugün 2 yaşına girdi! Eda Ece, kızının doğum gününe özel yaptığı paylaşımla bu kez bir ilke imza attı ve Mina’nın yüzünü ilk kez saklamadan gösterdi.

Duygusal paylaşımına şu notu düştü:

'İyi ki doğdun Mina'm❤️ yazarken gözüm doluyor hayatımın en zor ama en güzel iki yılıydı, bebek büyütmek hem zorlu hem de tarifi olmayan bir sevgi ve mutluluk.. Nice güzel yaşların olsun canım kızım, babanla ben seni o kadar çok seviyoruz ki kelimeler yetmez, ömrün hep güzellikle, iyilikle, mutlulukla, kahkahalarla dolsun. İyi ki varsın Mimi'm annen baban hep yanında❤️♾️ Allah tüm çocuklarımızı korusun🙏🏻 Mina İpek 2!'

Mina’nın annesine olan benzerliği kısa sürede dikkat çekerken, minik prensesin güzelliği sosyal medyayı hayran bıraktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın