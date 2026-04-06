article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hasan Can Kaya, Nişanlısı Duygu Karabaş'la İlişkisini Saklama Nedenini İlk Kez Açıkladı!

Hasan Can Kaya, Nişanlısı Duygu Karabaş'la İlişkisini Saklama Nedenini İlk Kez Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.04.2026 - 11:34

Hasan Can Kaya’nın sessiz sedasız nişanlanması gündem olmuştu. Ünlü komedyen, nişanlısı Duygu Karabaş’la ilişkisini neden gözlerden uzak yaşadığını ilk kez açıkladı. Kaya'nın “korumacı” sözleri kısa sürede gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hasan Can Kaya, son yıllarda yaptığı her işle gündeme oturmayı başaran isimlerden biri olsa da özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlülerden.

Hasan Can Kaya, son yıllarda yaptığı her işle gündeme oturmayı başaran isimlerden biri olsa da özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlülerden.

Sahnedeki enerjisi ve açıklamalarıyla sık sık konuşulan Kaya'nın adı uzun bir süredir kimseyle anılmıyordu. Ancak birkaç hafta önce ortaya atılan “nişanlanıyor” iddiası herkesi şaşırtmıştı.

Derken beklenen oldu! Hasan Can Kaya, dün sessiz sedasız bir şekilde nişanlandı. Aile arasında düzenlenen sade bir törenle Duygu Karabaş ile evliliğe ilk adımını atan ünlü komedyenin nişan pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Nişanın yankıları sürerken, Hasan Can Kaya’nın törenden hemen önce Muhabir Online kameralarına konuştuğu ortaya çıktı.

Duygu Karabaş ile ilişkisini neden gözlerden uzak tuttuğunu ilk kez açıklayan Kaya, oldukça korumacı bir tavır sergiledi.

“İlişkiyi duyuyoruz ama göremiyoruz, ne zaman görürüz? Evlenince mi?” sorusuna ise şu sözlerle yanıt verdi:

'Her şey yolunda ama kendisi ünlü biri değil. Dolayısıyla çok düzgün bir hayatı var. Onun huzurunu bozmak istemiyorum açıkçası ondan dolayı korumacı davranıyorum. Yoksa benim zaten içim dışım bir biliyorsunuz, ben söylerdim yani. Ama onu orada biraz sosyal medyadan koruyorum'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın