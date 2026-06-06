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Fenerbahçe'de Kavga Görüntüleri Ortaya Çıktı: Aziz Yıldırım'ın Tepkisi Kameralarda

Fenerbahçe'de Kavga Görüntüleri Ortaya Çıktı: Aziz Yıldırım'ın Tepkisi Kameralarda

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
06.06.2026 - 15:47
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Fenerbahçe’nin olağanüstü genel kurulu Chobani Stadyumu’nda devam ediyor. Fenerbahçe’nin başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin bulunduğu localar arasında kavga çıktı. O anlar kameralara yansıdı.

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Aziz Yıldırım'ın tepkisi böyle görüntülendi:

Fenerbahçe kongresinde kavga çıktı.

Fenerbahçe kongresinde kavga çıktı.

Fenerbahçe’nin olağanüstü genel kurulunun gerçekleştiği Chobani Stadyumu’nda tansiyon yükseldi. Fenerbahçe başkanları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin bulunduğu localar arasında kavga çıktı. 

Kongrede 'Aziz Yıldırım 8 yıldı nerede” tezahüratlarına, Yıldırım’ın yanıtı “Ben buradayım' oldu. Tansiyon yükselmesiyle birlikte her iki tarafında destekçileri birbirlerine su şişesi fırlattı. Aziz Yıldırım tepki gösterirken kalabalık arasından güçlükle ayrıldı. Kavga nedeniyle genel kurula ara verildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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