Fenerbahçe'de Kavga Görüntüleri Ortaya Çıktı: Aziz Yıldırım'ın Tepkisi Kameralarda
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Fenerbahçe’nin olağanüstü genel kurulu Chobani Stadyumu’nda devam ediyor. Fenerbahçe’nin başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin bulunduğu localar arasında kavga çıktı. O anlar kameralara yansıdı.
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Aziz Yıldırım'ın tepkisi böyle görüntülendi:
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Fenerbahçe kongresinde kavga çıktı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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