Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu, Paylaşımıyla "Diziden Ayrıldı mı?" Dedirtti
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Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar, 5 Haziran Cuma akşamı yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı. Reyting gidişatına göre final yapıp yapmayacağı netleşecek olan dizinin akıbeti merak edilirken dizinin Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun yaptığı paylaşım akıllara bir de ayrılık ihtimalini getirdi.
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Arka Sokaklar, 20. kez sezon finali yaparak ekran arası verdi.
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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun kafa karıştıran paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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