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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu, Paylaşımıyla "Diziden Ayrıldı mı?" Dedirtti

Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu, Paylaşımıyla "Diziden Ayrıldı mı?" Dedirtti

Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.06.2026 - 15:22
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Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar, 5 Haziran Cuma akşamı yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı. Reyting gidişatına göre final yapıp yapmayacağı netleşecek olan dizinin akıbeti merak edilirken dizinin Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun yaptığı paylaşım akıllara bir de ayrılık ihtimalini getirdi.

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Arka Sokaklar, 20. kez sezon finali yaparak ekran arası verdi.

Arka Sokaklar, 20. kez sezon finali yaparak ekran arası verdi.

Kanal D ekranlarında 2006 yılından beri yayınlanan Arka Sokaklar, sadık seyirci kitlesi olmasına rağmen düşen reytingleri nedeniyle final kararıyla karşı karşıya kalmıştı. Arka Sokaklar için alınan final kararı sonradan sezon finali olarak güncellense de konu hakkında net karar yaz döneminde verilecek.

Arka Sokaklar'ın akıbeti zaten kafa karıştırırken dizide 2016 yılından beri rol alan Ozan Çobanoğlu yaptığı paylaşımla 'Diziden mi ayrıldı?' dedirtti.

Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun kafa karıştıran paylaşımı:

Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun kafa karıştıran paylaşımı:

Arka Sokaklar'da 2016 yılından beri Hakan Çınar karakterine hayat veren Ozan Çobanoğlu'nun sezon finali bölümünün yayınlanmasının ardından 'Başka bir yolculukta görüşürüz' yazan paylaşımını gören takipçileri, oyuncunun diziden ayrıldığını düşünmeye başladı. Arka Sokaklar'ın yapım ekibinden konu hakkında açıklama gelmesi bekleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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