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Taşacak Bu Deniz'de Adil'in Kimi Kurtardığına Dair Gelen Teoriler

Taşacak Bu Deniz'de Adil'in Kimi Kurtardığına Dair Gelen Teoriler

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.06.2026 - 13:29
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TRT 1 yapımı Taşacak Bu Deniz'in sezon finali nefes kesti. Fenomen dizi sezonu reyting lideri olarak kapatırken dizinin final sahnesinde Adil'in Fadime, Eleni ve Esme arasında seçim yapmaya zorlanması büyük heyecan yarattı. Adil'in seçimi bölüm sonunda gösterilmezken Taşacak Bu Deniz seyircisinden teoriler gecikmedi.

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Taşacak Bu Deniz enfes bir sezon finali bölümüyle ekran arası verdi.

Taşacak Bu Deniz enfes bir sezon finali bölümüyle ekran arası verdi.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerde yer aldığı Taşacak Bu Deniz'in sezon finali bölümü sosyal medyanın gündemine oturdu. Esme ve Adil'in tam 20 yıl sonra evlenmesi gecenin sevindiren gelişmesi olurken bölüm sonundaki dram seyirciyi gözyaşlarına boğdu. 

Celil Nalçakan'ın canlandırdığı Timur Volkov karakterinin Esme, Eleni ve Fadime'yi kaçırıp Adil'i birini kurtarmak için seçim yapmaya zorlamasıyla biten bölümde Adil'in kimi seçtiği büyük merak yarattı. Taşacak Bu Deniz seyircisinden söz konusu sahne hakkında teoriler gecikmedi.

İşte Taşacak Bu Deniz seyircisinden Adil'in kimi seçtiğine dair gelen yorumlar:

İşte Taşacak Bu Deniz seyircisinden Adil'in kimi seçtiğine dair gelen yorumlar:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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