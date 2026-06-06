Taşacak Bu Deniz'de Adil'in Kimi Kurtardığına Dair Gelen Teoriler
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TRT 1 yapımı Taşacak Bu Deniz'in sezon finali nefes kesti. Fenomen dizi sezonu reyting lideri olarak kapatırken dizinin final sahnesinde Adil'in Fadime, Eleni ve Esme arasında seçim yapmaya zorlanması büyük heyecan yarattı. Adil'in seçimi bölüm sonunda gösterilmezken Taşacak Bu Deniz seyircisinden teoriler gecikmedi.
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Taşacak Bu Deniz enfes bir sezon finali bölümüyle ekran arası verdi.
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İşte Taşacak Bu Deniz seyircisinden Adil'in kimi seçtiğine dair gelen yorumlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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