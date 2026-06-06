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Ozan Akbaba'dan Uzak Şehir'e Veda Eden Ferit Kaya Hakkında Güldüren Sitem

Ozan Akbaba'dan Uzak Şehir'e Veda Eden Ferit Kaya Hakkında Güldüren Sitem

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.06.2026 - 15:50
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Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in sezon finalinde bomba ayrılıklar yaşandı. Alper Çankaya, Ferit Kaya ve Burç Kümbetlioğlu'nun diziden ayrılığı seyirciyi şoke ederken dizi oyuncuları şimdi de katıldıkları söyleşiyle gündem oldu. Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, diziye veda eden Ferit Kaya ile beraber bir üniversite söyleşisine katılırken Akbaba, dizinin Demir'i Ferit Kaya'nın setteki hallerini katılımcılara şikayet etti.

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, sezon finalinde peş peşe yaşanan ayrılıklarla izleyicileri şaşırttı.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, sezon finalinde peş peşe yaşanan ayrılıklarla izleyicileri şaşırttı.

Dizide rol alan Alper Çankaya, Ferit Kaya ve Burç Kümbetlioğlu'nun projeye veda etmesi büyük yankı uyandırırken, oyuncular bu kez katıldıkları bir üniversite söyleşisiyle gündeme geldi. Dizide Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba, söyleşide kendisine eşlik eden Ferit Kaya hakkında esprili açıklamalarda bulundu. Akbaba, Uzak Şehir'in Demir'i olarak izleyici karşısına çıkan Ferit Kaya'nın setteki ilginç çalışma tarzını katılımcılarla paylaşarak salonda kahkahalara neden oldu.

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın Ferit Kaya hakkındaki itirafını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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