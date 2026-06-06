Ozan Akbaba'dan Uzak Şehir'e Veda Eden Ferit Kaya Hakkında Güldüren Sitem
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Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in sezon finalinde bomba ayrılıklar yaşandı. Alper Çankaya, Ferit Kaya ve Burç Kümbetlioğlu'nun diziden ayrılığı seyirciyi şoke ederken dizi oyuncuları şimdi de katıldıkları söyleşiyle gündem oldu. Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, diziye veda eden Ferit Kaya ile beraber bir üniversite söyleşisine katılırken Akbaba, dizinin Demir'i Ferit Kaya'nın setteki hallerini katılımcılara şikayet etti.
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, sezon finalinde peş peşe yaşanan ayrılıklarla izleyicileri şaşırttı.
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Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın Ferit Kaya hakkındaki itirafını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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