8 – 14 Haziran İstanbul Çocuk Etkinlikleri Takvimi: Haftanın En Güzel Çocuk Oyunları ve Yaz Festivalleri

8 – 14 Haziran haftası, okulların kapanmasına sayılı günler kala yazın o sıcacık ve coşkulu enerjisinin sokaklara taştığı harika bir dönem. Bu haftaya özel, miniklerin yaz tatili heyecanını perçinleyecek, serin sulardan orman gölgelerine ve yepyeni ufuklar açacak yepyeni bir rota hazırladık. Üstelik bu kez yepyeni yerler, interaktif maceralar ve bolca deniz havası var:

Zaman Yolculuğu: Eğlenceli ve Tematik Müze Rotaları

İstanbul'un farklı yüzlerini ve ilgi çekici koleksiyonlarını çocuklara sevdirecek yepyeni duraklar:

Pelit Çikolata Müzesi (Esenyurt)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Havalar ısınmaya başlamışken serin bir ortamda, dünyanın en tatlı müzesini gezmek ve çocuklara erken bir karne hediyesi vermek için harika bir fırsat.

Çocuklar İçin: Çikolatadan yapılmış devasa masal kahramanları, şelaleler ve tarihi eser maketleri çocukları adeta 'Charlie’nin Çikolata Fabrikası'nda gibi hissettirecek.

Museum of Illusions - İllüzyon Müzesi (İstiklal / Emaar)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Güneşin en dik açıyla geldiği öğle saatlerinde klimalı ve eğlenceli bir kaçış noktası arayan aileler için zihni zorlayan, kahkaha garantili bir plan.

Çocuklar İçin: Baş döndüren Vortex tüneli, sonsuzluk odası ve yerçekimine meydan okuyan tepetaklak odalarda harika fotoğraflar çektirmek miniklerin çok hoşuna gidecek.

Geleceğe Bakış: Yeni Nesil Deneyim ve Eğlence Alanları

Bu hafta çocukları sadece izleyici olmaktan çıkarıp, oyunun ve deneyimin merkezine alıyoruz:

Xtrem Aventures (UNIQ İstanbul / Maslak)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Yazın o bunaltıcı sıcağından kaçıp asırlık ağaçların gölgesinde, açık havada adrenalin dolu bir orman macerası yaşamak için şehrin içindeki en iyi kaçış noktası.

Çocuklar İçin: Ağaçların arasına gerilmiş koruyucu ağlar içinde özgürce zıplamak ve yaş gruplarına özel olarak hazırlanmış yüksek ip parkurlarında Tarzan gibi hissetmek enerjik çocuklar için tam bir rüya.

KidZania (Akasya AVM)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Okulların kapanma heyecanının getirdiği enerjiyi eğitici bir oyun alanında değerlendirmek ve çocukların hayallerindeki meslekleri deneyimlemelerine olanak tanımak için en doğru adres.

İpucu: Yaz dönemi başlangıcı olduğu için hafta sonları kalabalık olabilir; biletlerinizi online alarak ve sabah erken saatlerde giriş yaparak şehrin tadını daha sakin çıkarabilirsiniz.

Yazın Kalbinde: Doğa, Deniz ve Keşif

Betonlardan uzaklaşıp yaz esintisine, toprağa ve yeşile dokunmak isteyen aileler için bu hafta rotamızı genişlettik ve 4 harika nefes alma noktası seçtik:

Büyükada ve Yüce Tepe (Adalar)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Vapurda martılara simit atmak, denizin kokusunu içe çekmek ve 'yaz resmen geldi' demek için ailecek yapılacak en klasik ama en keyifli İstanbul ritüeli.

Çocuklar İçin: Trafiğe kapalı sokaklarda bisiklet kiralayıp adayı turlamak, tarihi köşklerin arasında kaybolmak ve yürüyüşün sonunda kocaman külahlarda dondurma yemek onları çok mutlu edecek.

Nakkaştepe Millet Bahçesi (Üsküdar)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Boğazın serin esintisini arkanızı alıp, muazzam bir köprü manzarasına karşı ahşap masalarda ailecek yaz pikniği yapmak için ideal.

Çocuklar İçin: Parkın içindeki macera parkuru ve Boğaz'a doğru süzülüyormuş hissi veren Zipline hattı çocukların ilgisini fazlasıyla çekecek!

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (Ataşehir)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Otoyolların tam kesişiminde yer alan bu devasa yeşil vahada, yaz çiçeklerinin uyanışına şahit olmak ve doğanın sessizliğini dinlemek için kusursuz bir zaman.

Çocuklar İçin: Minikler için özel olarak tasarlanmış 'Keşif Bahçesi'nde toprağı eşelemek, farklı bitki türlerini tanımak ve göletteki ördekleri beslemek doğa sevgilerini pekiştirecek.

Caddebostan Sahili (Kadıköy)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Yaz akşamlarının vazgeçilmezi olan sahil kültürünü yaşamak, güneşin batışını izlerken çimlere yayılıp ailecek dinlenmek paha biçilemez.

İpucu: Geniş ve güvenli yollar sayesinde çocuklarınızın paten, scooter veya bisikletlerini yanınıza almayı; çimlerde oynamak için bir frizbi veya top getirmeyi sakın unutmayın.