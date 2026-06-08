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8 – 14 Haziran İstanbul Çocuk Etkinlikleri Takvimi: Haftanın En Güzel Çocuk Oyunları ve Yaz Festivalleri

8 – 14 Haziran İstanbul Çocuk Etkinlikleri Takvimi: Haftanın En Güzel Çocuk Oyunları ve Yaz Festivalleri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.06.2026 - 09:10
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İstanbul’da yaza merhaba demenin enerjisi ve yaklaşan karne tatilinin coşkusu etkinlik takvimlerine de yansıyor! Havaların iyice ısındığı ve okullara kısa bir mola verileceği bugünlerde, açık havada ya da büyük sahnelerde yaza özel birbirinden renkli etkinlikler çocukları bekliyor. 8 – 14 Haziran 2026 haftasında şehrin her iki yakasında da yaz festivali coşkusu hissediliyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? İstanbul'da en eğlenceli yaz şenlikleri ve açık hava etkinlikleri nerelerde düzenleniyor? Ailecek izlenecek hangi çocuk oyunları sahneleniyor? Bu hafta hangi müzeye gidilir? 

Uyarı: Yaklaşan yaz tatili sebebiyle şehirdeki etkinliklerde oluşabilecek ekstra yoğunluğu göz önünde bulundurarak; planlarınızı erkenden yapmayı, kontenjan durumlarını kontrol etmeyi ve biletlerinizi dijital platformlar üzerinden hızla temin etmeyi unutmayın. İyi eğlenceler!

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İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Anadolu ve Avrupa Yakası'nda tiyatro sahneleri öğretici ve eğlenceli çocuk oyunlarına ev sahipliği yapıyor. Birbirinden renkli, özel ve hemen her yaş grubundan çocuğa hitap eden oyunlar tam da çocuklu aileler için farklı bir deneyim yaşama fırsatı sunuyor.

İşte bu hafta 8 – 14 Haziran tarihleri arasında sahnelenecek çocuk tiyatroları:

8 – 14 Haziran Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 13 Haziran saat 13.00 – Şarkı Söyleyen Göl – Kot1 Kolektif

  • 14 Haziran saat 16.00 – 80 Günde Dünya Turu Çocuk Oyunu – Akla Kara Tiyatro Salonu

  • 14 Haziran saat 13.00 – Sevgi Yolu – Samimi Tiyatro

  • 14 Haziran saat 11.00 / 13.00 / 15.00 – Çiftlik Macerası Tiyatro Oyunu – Hilltown Seyirlik Sahne

8 – 14 Haziran Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 13 Haziran saat 14.00 – 80 Günde Dünya Turu Çocuk Oyunu – İ.B.B Başakşehir Kültür Merkezi

  • 13 Haziran saat 14.00 – Küçük Prens Çocuk Oyunu – Trump Sahne

  • 13 Haziran saat 15.00 – Badi Badi Doğaçlama – House Of Performance - Alt Sahne

  • 14 Haziran saat 14.00 / 16.00 – Don Kişot 'Çocuk Tiyatrosu' – DasDas İstinyePark

  • 14 Haziran saat 14.00 – Tom ve Jerry Çocuk Oyunu – Mall of İstanbul MOİ Sahne

  • 14 Haziran saat 13.00 – Gergedanlar Krep Yemez – Imagineer Studio Kanyon

  • 14 Haziran saat 16.00 – Ali Baba Çiftlik Macerası – Trump Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul’da sinema salonları, bu hafta da çocuklar ve ebeveynleri için eğlence ve macera dolu rotalar sunuyor. 8 – 14 Haziran haftasında miniklerin hayal gücünü besleyecek, yeni vizyona girecek filmler şöyle:

- Gizemli Ağaç

Konusu: Doğanın gizemlerini keşfe çıkan iki meraklı kardeşin, arka bahçelerinde buldukları sihirli bir ağaç sayesinde bambaşka bir boyuta geçiş yapmalarını ve ormanın koruyucusu olmalarını konu alıyor. Eğlenceli ve doğa sevgisi aşılayan bir macera.

Tür: Animasyon, Macera, Aile

Yaş Grubu: Genel İzleyici

- Külkedisi: Üç Dilek

Konusu: Klasik Külkedisi masalını çok daha büyülü ve eğlenceli bir yorumla beyaz perdeye taşıyor. Dilekleri gerçekleştiren sihirli bir ağaç ve sincaba dönüşmüş bir oduncunun yardımıyla Külkedisi, kendi kaderini çizmeye çalışıyor.

Tür: Animasyon, Komedi, Macera

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Hala Vizyonda Olanlar (Kaçıranlar İçin)

Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren ve sinema salonlarında minik izleyicilerle buluşmaya devam eden, kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için haftanın öne çıkan diğer alternatifleri ise şöyle:

- Emma Sevimli Köpek

Konusu: Küçük Emma'nın barınaktan sahiplendiği yavru köpeğiyle kurduğu sıcacık bağı ve birlikte atıldıkları mahalle maceralarını anlatıyor. Hayvan sevgisi ve dostluk üzerine iç ısıtan bir yapım.

Tür: Aile, Komedi

Yaş Grubu: Genel İzleyici

- Cesur Kedi Moxy

Konusu: Sokağın en cesur kedisi Moxy'nin, kaybolan en yakın arkadaşını bulmak için şehrin bilinmeyen köşelerine doğru çıktığı aksiyon dolu yolculuğu ekranlara getiriyor.

Tür: Animasyon, Macera

Yaş Grubu: Genel İzleyici

UYARI: Sinema seansları ve bilet durumu için bölgenizdeki sinema salonlarının internet sitelerini kontrol etmeyi unutmayın.

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

Sanat ve eğlencenin merkezi İstanbul, bu hafta çocuklara özel müzikaller ile rengarenk etkinliklere ev sahipliği yapıyor. İşte 8 – 14 Haziran haftasında İstanbul’da çocuklar için düzenlenen birbirinden eğlenceli müzikaller:

8 – 14 Haziran Anadolu Yakası Konser ve Müzikalleri:

  • 13 Haziran saat 11.00 / 15.00 – Mini Mini Bir Kuş Çocuk Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 13 Haziran saat 13.00 / 15.00 – Ağustos Böceği İle Karınca Müzikali – Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • 14 Haziran saat 13.00 ve 17.00 – Neşeli Yapılar Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 14 Haziran saat 12.00 / 14.00 – Oliver Twist Müzikli Çocuk Oyunu – Akla Kara Tiyatro Salonu

  • 14 Haziran saat 15.00 – Afacan Kardeşler Müzikali – Kartal Sanat Tiyatrosu

8 – 14 Haziran Avrupa Yakası Konser ve Müzikalleri:

  • 14 Haziran saat 12.00 – Kuromi & Dostları – Mall of İstanbul MOİ Sahne

  • 14 Haziran saat 16.00 – Paw Patrol Doğa Devriyesi – Mall of İstanbul MOİ Sahne

  • 14 Haziran saat 13.00 – Ceviz Adam Müzikali Çocuk Oyunu – Trump Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

Havaların ısınmasıyla birlikte doğaya ve açık havaya doyacağınız, yunus gösterileri ve yaşam alanlarından oluşan o harika rotalar şöyle:

8 – 14 Haziran Etkinlik ve Yaşam Alanları:

  • 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 Haziran saat 10.00 – Günübirlik Havuz – Selimpaşa Premier Vista Hotel

  • 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 Haziran saat 09.00 – Hayvanat Bahçesi ve Serpme Kahvaltı – Park Of İstanbul

  • 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 Haziran saat 10.00 – Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi – Emaar Square Mall

  • 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 Haziran saat 10.00 – SkyView ve SkyWalk – Emaar Square Mall

  • 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 Haziran saat 10.00 – Eser Diamond Aquapark – Silivri Eser Diamond Hotel

  • 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 Haziran saat 14.00 / 16.00 – İstanbul Dolphinarium Yunus Gösteri Merkezi – Eyüpsultan

8 – 14 Haziran İnteraktif Gösteriler:

  • 13 Haziran saat 14.00 – Serhat Abi'nin Bilim Fabrikası Tiyatro Oyunu – Torium Sahne

  • 14 Haziran saat 14.00 – Serhat Abi'nin Bilim Fabrikası Tiyatro Oyunu – Torium Sahne

8 – 14 Haziran'da İstanbul'da Opera ve Bale Gösterisi:

  • 14 Haziran saat 20.30 – Quatuor Magenta ve Kadınlar Tarafından Bestelenen Avrupa / Konser (7+ Yaş) – AKM Tiyatro Salonu

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

Bu hafta İstanbul’un her iki yakasında, çocukların hem el becerilerini ve sanat vizyonlarını geliştireceği hem de tatilin ve yazın enerjisini doyasıya yaşayacağı harika bir atölye takvimi oluştu.

8 – 14 Haziran'da Avrupa Yakası'nda Hangi Çocuk Atölyeleri Var?

Avrupa Yakası'nda bu hafta AKM'nin sanat dolu salonlarından, miniklerin yaratıcılıklarını sergileyeceği alanlara kadar uzanan renkli bir yelpaze var:

  • Minik Kuğular Bale Atölyesi - AKM Çocuk Sanat Merkezi: Bale atölyeleri aracılığıyla çocuklara dans ve ritim hissi yaşatılırken müzik kulaklarının gelişmesi sağlanıyor. Canlandırılan masal ve hikayeler ışığında hayal güçleri artan minikler, bale figürlerinin sağladığı düzenle koordinasyonlarını geliştirerek özgüven kazanıyor ve sanatla iç içe büyüyorlar.

Yaş Grubu: 4–6 Yaş

Gün/Saat: 14 Haziran 2026 Pazar, saat 15.00

  • Çocuklar İçin Yaratıcı Dans Atölyesi - AKM Çocuk Sanat Merkezi: Çocukların sevdiği güncel şarkılar eşliğinde senkronize hareket etmeyi öğreten harika bir fiziksel aktivite. Hareket kombinasyonları ve dans cümleleri oluşturulan bu atölye, tatilin enerjisini atmak, beden koordinasyonuna katkı sağlamak ve ritim duygusunu geliştirmek için bire bir.

Yaş Grubu: 4–6 Yaş

Gün/Saat: 14 Haziran 2026 Pazar, saat 16.00

  • Çizgi Roman Atölyesi - AKM Çocuk Sanat Merkezi: Bu atölyede çocuklara başlangıcı verilen bir hikâye sunuluyor. Çocuklar, hikâyenin devamını ve sonunu kendi hayal güçleriyle yazıyor, ardından yazdıkları metni 6 karelik çizimlerle görselleştiriyorlar. Hem anlatma hem de çizerek ifade etme becerilerini bir arada geliştiren çok yönlü bir sanat deneyimi.

Yaş Grubu: 7–11 Yaş

Gün/Saat: 14 Haziran 2026 Pazar, saat 15.00

8 – 14 Haziran'da Anadolu Yakası'nda Hangi Çocuk Atölyeleri Var?

Anadolu Yakası'nda bu hafta sonu, el becerilerini konuşturacakları ve enerjilerini atacakları atölyeler ön planda:

  • Tuval Boyama Atölyesi - HUPALUPA: Çocuklar, kendi tuvallerini özgürce boyarken yaratıcılıklarını keşfedecek, renklerle ifade etmenin keyfini yaşayacak. Hem eğlenceli hem de geliştirici bu atölyede, her çocuk kendi sanat eserini ortaya çıkarıyor.

Yaş Grubu: 4–10 Yaş

Gün/Saat: 8 – 14 Haziran 2026 Haftası Boyunca

  • Kilden Minik Dostlar Atölyesi - HUPALUPA: Çocuklar, renkli kil hamurlarını kullanarak sevimli hayvan figürleri yapıyor! Eğitmenlerin yardımıyla minik dostlarını şekillendirecek, hayal güçlerini kullanarak kendi oyuncaklarını oluşturacaklar. Eğlence ve sanat bir arada!

Yaş Grubu: 4–10 Yaş

Gün/Saat: 8 – 14 Haziran 2026 Haftası Boyunca

  • Kendi Dondurmanı Yap Atölyesi - HUPALUPA: Bu atölyede çocuklar özel soğuk tepsiler üzerinde kendi dondurmalarını yapıyorlar. Seçtikleri meyve ve tatlı malzemeleri dondurma ile karıştırıp yayarak rulo dondurma haline getirecekler. Süreç boyunca hem eğlenecek hem de kendi lezzetlerini oluşturmanın keyfini yaşayıp afiyetle tüketecekler.

Yaş Grubu: 4–10 Yaş

Gün/Saat: 8 – 14 Haziran 2026 Haftası Boyunca

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Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Müzeye Gitmeli?

Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Müzeye Gitmeli?

8 – 14 Haziran haftası, okulların kapanmasına sayılı günler kala yazın o sıcacık ve coşkulu enerjisinin sokaklara taştığı harika bir dönem. Bu haftaya özel, miniklerin yaz tatili heyecanını perçinleyecek, serin sulardan orman gölgelerine ve yepyeni ufuklar açacak yepyeni bir rota hazırladık. Üstelik bu kez yepyeni yerler, interaktif maceralar ve bolca deniz havası var:

Zaman Yolculuğu: Eğlenceli ve Tematik Müze Rotaları

İstanbul'un farklı yüzlerini ve ilgi çekici koleksiyonlarını çocuklara sevdirecek yepyeni duraklar:

Bu Hafta Neden Gitmeli? Havalar ısınmaya başlamışken serin bir ortamda, dünyanın en tatlı müzesini gezmek ve çocuklara erken bir karne hediyesi vermek için harika bir fırsat.

Çocuklar İçin: Çikolatadan yapılmış devasa masal kahramanları, şelaleler ve tarihi eser maketleri çocukları adeta 'Charlie’nin Çikolata Fabrikası'nda gibi hissettirecek.

  • Museum of Illusions - İllüzyon Müzesi (İstiklal / Emaar)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Güneşin en dik açıyla geldiği öğle saatlerinde klimalı ve eğlenceli bir kaçış noktası arayan aileler için zihni zorlayan, kahkaha garantili bir plan.

Çocuklar İçin: Baş döndüren Vortex tüneli, sonsuzluk odası ve yerçekimine meydan okuyan tepetaklak odalarda harika fotoğraflar çektirmek miniklerin çok hoşuna gidecek.

Geleceğe Bakış: Yeni Nesil Deneyim ve Eğlence Alanları

Bu hafta çocukları sadece izleyici olmaktan çıkarıp, oyunun ve deneyimin merkezine alıyoruz:

  • Xtrem Aventures (UNIQ İstanbul / Maslak)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Yazın o bunaltıcı sıcağından kaçıp asırlık ağaçların gölgesinde, açık havada adrenalin dolu bir orman macerası yaşamak için şehrin içindeki en iyi kaçış noktası.

Çocuklar İçin: Ağaçların arasına gerilmiş koruyucu ağlar içinde özgürce zıplamak ve yaş gruplarına özel olarak hazırlanmış yüksek ip parkurlarında Tarzan gibi hissetmek enerjik çocuklar için tam bir rüya.

  • KidZania (Akasya AVM)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Okulların kapanma heyecanının getirdiği enerjiyi eğitici bir oyun alanında değerlendirmek ve çocukların hayallerindeki meslekleri deneyimlemelerine olanak tanımak için en doğru adres.

İpucu: Yaz dönemi başlangıcı olduğu için hafta sonları kalabalık olabilir; biletlerinizi online alarak ve sabah erken saatlerde giriş yaparak şehrin tadını daha sakin çıkarabilirsiniz.

Yazın Kalbinde: Doğa, Deniz ve Keşif

Betonlardan uzaklaşıp yaz esintisine, toprağa ve yeşile dokunmak isteyen aileler için bu hafta rotamızı genişlettik ve 4 harika nefes alma noktası seçtik:

  • Büyükada ve Yüce Tepe (Adalar)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Vapurda martılara simit atmak, denizin kokusunu içe çekmek ve 'yaz resmen geldi' demek için ailecek yapılacak en klasik ama en keyifli İstanbul ritüeli.

Çocuklar İçin: Trafiğe kapalı sokaklarda bisiklet kiralayıp adayı turlamak, tarihi köşklerin arasında kaybolmak ve yürüyüşün sonunda kocaman külahlarda dondurma yemek onları çok mutlu edecek.

Bu Hafta Neden Gitmeli? Boğazın serin esintisini arkanızı alıp, muazzam bir köprü manzarasına karşı ahşap masalarda ailecek yaz pikniği yapmak için ideal.

Çocuklar İçin: Parkın içindeki macera parkuru ve Boğaz'a doğru süzülüyormuş hissi veren Zipline hattı çocukların ilgisini fazlasıyla çekecek!

  • Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (Ataşehir)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Otoyolların tam kesişiminde yer alan bu devasa yeşil vahada, yaz çiçeklerinin uyanışına şahit olmak ve doğanın sessizliğini dinlemek için kusursuz bir zaman.

Çocuklar İçin: Minikler için özel olarak tasarlanmış 'Keşif Bahçesi'nde toprağı eşelemek, farklı bitki türlerini tanımak ve göletteki ördekleri beslemek doğa sevgilerini pekiştirecek.

Bu Hafta Neden Gitmeli? Yaz akşamlarının vazgeçilmezi olan sahil kültürünü yaşamak, güneşin batışını izlerken çimlere yayılıp ailecek dinlenmek paha biçilemez.

İpucu: Geniş ve güvenli yollar sayesinde çocuklarınızın paten, scooter veya bisikletlerini yanınıza almayı; çimlerde oynamak için bir frizbi veya top getirmeyi sakın unutmayın.

Bonus Rota: İstanbul’un En Güzel Sahillerinde Yaz Akşamüstü Keyfi!

Bonus Rota: İstanbul’un En Güzel Sahillerinde Yaz Akşamüstü Keyfi!

Havalar ısındı, yaz güneşi yüzünü iyice gösterdi dedik ama minikleri öğle sıcağından korumak da şart! Bu hafta sonu için en güzel ve en özgür eğlence, günün o kavurucu saatleri geçtikten sonra deniz kenarına inmek. İstanbul'un kilometrelerce uzanan sahil şeritleri, çocuklarıyla rüzgarı hissedip doya doya eğlenmek isteyen aileleri bekliyor.

Yanınıza piknik örtünüzü, uçurtmanızı, çocukların bisiklet veya scooter'larını alıp gün batımına karşı harika vakit geçirebileceğiniz sahil rotaları ise şöyle:

  • Maltepe - Kartal Sahil Şeridi: Maltepe'yi listemizden asla çıkaramayız çünkü burası çocuklu aileler için tam bir açık hava cenneti! Maltepe Şehir Parkı'nın o devasa yeşil alanlarından başlayıp Süreyya Plajı, Dragos ve Kartal'a kadar uzanan bu kesintisiz rotada çimlere yayılıp harika bir akşamüstü pikniği yapabilirsiniz. Güvenli bisiklet yolları, devasa çocuk parkları ve kaykay pistleri miniklerin enerjisini sıfırlamak için birebir.

  • Büyükçekmece Kordon Boyu ve Albatros: Avrupa Yakası'nda 'yazlık belde' hissini İstanbul'un içinde en iyi veren yerlerin başında geliyor Büyükçekmece! Albatros Sahili'ne doğru uzanan o trafiğe kapalı upuzun kordon boyunda çocuklarla güvenle bisiklete binmek, deniz kenarında yürüyüş yapıp yan yana dizilmiş o meşhur dondurmacılardan kocaman külahlar doldurmak yaz akşamlarının en tatlı ritüelidir. Kumsalda kumdan kaleler yapmak da cabası!

  • Florya ve Küçükçekmece: Sahil geleneğinden şaşmayanlar için Florya'nın yürüyüş yolları ve Küçükçekmece sahilinin o keyifli kordonu, akşamüstü rüzgarını arkanıza alıp ailecek uzun yürüyüşler yapmak için her zaman favori duraklardan.

Kalabalıktan Uzak, Gizli Sahil Köşeleri:

  • Kireçburnu ve Haydar Aliyev Parkı (Sarıyer): Bebek veya Arnavutköy sahili hafta sonu yürünmez hale gelirken, Kireçburnu Karadeniz'e doğru kaçmak için harika bir alternatif. İçindeki geniş park sayesinde çocuklar çimlerde koşturup uçurtma uçururken, siz de Boğaz manzarasının ve erguvan ağaçlarının tadını çıkarabilirsiniz.

  • Tuzla Mercan (Manastır) Sahili: Şehrin o kaotik kalabalığından tamamen uzak ucu... Kendinizi Ege'de sakin bir koyda hissettiren bu alanda, asırlık ağaçların gölgesinde çimlere yayılıp gürültüden uzak, huzurlu bir akşamüstü geçirebilirsiniz.

  • Yeşilköy Çiroz Sahili: Florya sahilinin yoğunluğundan sıyrılmak isteyenler için tam yan taraftaki bu sahil harika bir kurtarıcı. Hem deniz kenarında çocuk oyun parkları var hem de deniz üzerinden süzülerek alçalan devasa uçakları izlemek çocuklar için tam bir görsel şölen sunuyor.

  • Çubuklu Sahili ve Siloları (Beykoz): Üsküdar ya da Moda sahili gibi adım başı birine çarpma riskiniz yok. Özellikle restore edilen tarihi Çubuklu Siloları çevresi, çocukların paten veya scooter sürebileceği, Boğaz'ın sularına sıfır çok sakin ve kültür dolu bir atmosfer sunuyor.

Ebeveynlere Küçük Bir İpucu: Sahile inmeden önce güneşin etkisini bir nebze yitirdiği saat 16.00 ve sonrasını hedefleyin. Serinleyen havayla birlikte çocukların iştahı da açılacaktır. Sahile inerken termosta çayınızı ve piknik sepetinizi yanınıza almayı unutmayın; günü batan güneşe karşı harika bir sahil pikniği ile kapatın!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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