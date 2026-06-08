Hangi Kahve Çekirdeği Damak Tadına Daha Uygun?
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Kahve deryası ucu bucağı olmayan, her fincanda farklı bir hikaye barındıran bambaşka bir dünya! Ama merak etme, o ilk yudumda gözlerini kapatıp işte tam olarak aradığım lezzet bu dedirtecek o doğru çekirdeği bulmak için en doğru yerdesin.
Hazırsan fincanını kap, damak tadının ve kişiliğinin şifrelerini çözeceğimiz eğlenceli testimize hemen başla! 👇
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1. Sabah kahvenden beklentin tam olarak nedir?
2. Meyve sepetinden bir tane seçecek olsan ilk hangisine elin gider?
3. Haydi bir tatlı seç!
4. Süt ve süt ürünleriyle aran nasıl, kahvene süt ekler misin?
5. Kokulara karşı hassasiyetini en iyi hangisi tanımlar?
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6. Baharat dolabında elin en çok hangisine gider?
7. Bir aroma seç bakalım!
8. Sana göre kahvenin kalitesini belirleyen en temel unsur nedir?
Kenya Çekirdeği!
Brezilya Çekirdeği!
Sumatra Çekirdeği!
Etiyopya Çekirdeği!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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