Beton Devri Bitiyor: Deniz Suyuna Elektrik Vererek Temiz Alternatif Geliştirdiler

Doğadaki mercan resiflerinin oluşum mekanizmasından ilham alınarak tasarlanan sistem, laboratuvar ortamında başarılı sonuçlar verdi. Süreç kapsamında ilk olarak deniz suyuyla dolu bir tanka düşük voltajlı elektrik akımı verilerek hidrojen gazı ve hidroksit iyonları açığa çıkarılıyor. Ardından sisteme enjekte edilen karbondioksit vasıtasıyla suyun kimyasal dengesi değiştiriliyor ve reaksiyon sonucunda kalsiyum karbonat ile magnezyum bazlı katı mineraller elde ediliyor. Bu mineraller, geleneksel beton üretiminde kullanılan kum ve agrega gibi malzemelerin yerini alabilecek nitelik taşıyor.