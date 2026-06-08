Beton Devri Bitiyor: Deniz Suyuna Elektrik Vererek Temiz Alternatif Geliştirdiler
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Küresel karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 8’ini oluşturan beton üretimine karşı sürdürülebilir bir alternatif arayan araştırmacılar, inşaat sektöründe çığır açabilecek yeni bir yöntem ortaya koydu. ABD’deki Northwestern Üniversitesi bünyesinde, yapı malzemeleri şirketi Cemex iş birliğiyle yürütülen çalışmada, deniz suyu ve karbondioksit kullanılarak beton üretimine uygun çevre dostu bir malzeme elde edildi.
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Geliştirilen Sistem Sayesinde Deniz Suyundaki Mineraller Yapı Malzemesine Dönüştürülüyor
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Yeni Yöntem Hem Karbon Depolama İmkanı Sunuyor Hem De Temiz Enerji Üretimini Destekliyor
Yapılan Dayanım Testleri Malzemenin İnşaat Sektöründe Kullanılabilecek Güçte Olduğunu Gösteriyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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