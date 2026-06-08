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Beton Devri Bitiyor: Deniz Suyuna Elektrik Vererek Temiz Alternatif Geliştirdiler

Beton Devri Bitiyor: Deniz Suyuna Elektrik Vererek Temiz Alternatif Geliştirdiler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.06.2026 - 09:33
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Küresel karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 8’ini oluşturan beton üretimine karşı sürdürülebilir bir alternatif arayan araştırmacılar, inşaat sektöründe çığır açabilecek yeni bir yöntem ortaya koydu. ABD’deki Northwestern Üniversitesi bünyesinde, yapı malzemeleri şirketi Cemex iş birliğiyle yürütülen çalışmada, deniz suyu ve karbondioksit kullanılarak beton üretimine uygun çevre dostu bir malzeme elde edildi.

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Kaynaklar: 1, 2, 3

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Geliştirilen Sistem Sayesinde Deniz Suyundaki Mineraller Yapı Malzemesine Dönüştürülüyor

Geliştirilen Sistem Sayesinde Deniz Suyundaki Mineraller Yapı Malzemesine Dönüştürülüyor

Doğadaki mercan resiflerinin oluşum mekanizmasından ilham alınarak tasarlanan sistem, laboratuvar ortamında başarılı sonuçlar verdi. Süreç kapsamında ilk olarak deniz suyuyla dolu bir tanka düşük voltajlı elektrik akımı verilerek hidrojen gazı ve hidroksit iyonları açığa çıkarılıyor. Ardından sisteme enjekte edilen karbondioksit vasıtasıyla suyun kimyasal dengesi değiştiriliyor ve reaksiyon sonucunda kalsiyum karbonat ile magnezyum bazlı katı mineraller elde ediliyor. Bu mineraller, geleneksel beton üretiminde kullanılan kum ve agrega gibi malzemelerin yerini alabilecek nitelik taşıyor.

Yeni Yöntem Hem Karbon Depolama İmkanı Sunuyor Hem De Temiz Enerji Üretimini Destekliyor

Yeni Yöntem Hem Karbon Depolama İmkanı Sunuyor Hem De Temiz Enerji Üretimini Destekliyor

Çalışmanın en dikkat çekici yönleri arasında çevresel sürdürülebilirliğe sağladığı çift yönlü katkı öne çıkıyor. İlk testlerde, elde edilen malzemenin kendi ağırlığının yarısından fazlası kadar karbondioksiti katı halde bünyesinde hapsedebildiği gözlendi. Bunun yanı sıra işlem sırasında yan ürün olarak açığa çıkan hidrojen gazının gelecekte temiz enerji uygulamalarında değerlendirilmesi hedefleniyor.

Yapılan Dayanım Testleri Malzemenin İnşaat Sektöründe Kullanılabilecek Güçte Olduğunu Gösteriyor

Yapılan Dayanım Testleri Malzemenin İnşaat Sektöründe Kullanılabilecek Güçte Olduğunu Gösteriyor

Endüstriyel boyutta büyük ölçekli üretime uygun hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğü malzemenin inşaat standartlarını karşılayan bir dayanıklılığa sahip olduğu belirlendi. Teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte, çimento üretiminden kaynaklanan emisyonların azaltılmasının yanı sıra doğal kum madenciliğine yönelik ihtiyacın da düşmesi bekleniyor. Bu durumun deniz ve kıyı ekosistemleri üzerindeki insan kaynaklı baskıyı önemli ölçüde hafifleteceği öngörülüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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