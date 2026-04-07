Şükran Ovalı Anlattı: Caner Erkin’in Yılmaz Erdoğan’a Buz Kestiren İtirafı Gündem Oldu

Konuya Yılmaz Erdoğan'ın Caner’i sahadaki agresifliği yüzünden başta hiç sevmediğini söyleyerek giren Şükran Ovalı, 'Hatta bana ‘Tatsız olmak için bu kadar uğraşan bir adamla mı berabersin?’ demişti.” dedi.

Sonrasında Yılmaz Erdoğan’ın evine gittikleri bir gün, devasa kütüphanenin önünde yaşanan o ikonik anı anlattı. Yılmaz Erdoğan'ın “Caner’e dönüp ‘Bunu okudun mu Canerciğim?’ diye sorduğunu söyleyen Ovalı, o anlarda yaşadığı bir küçük mahcubiyeti 'Bir an sessizlik oldu... Benim genç kızlığım söndü resmen. İçimden ‘Allah’ım ne olur demesin’ diyorum.” diyerek aktardı.

Asıl olayın ise Caner Erkin'in 'o sarı kafasıyla dönüp' 'Abi ben hayatımda hiç kitap okumadım' demesiyle koptuğunu belirtti.

Ama işin en güzel kısmı şu: Bu aşırı dürüst cevap Yılmaz Erdoğan’ın baya hoşuna gitmiş. Erdoğan, “Şuko’m en azından dürüsttür” demiş ve Caner Erkin’e bakışı tamamen değişmiş. Hikayenin finali mi? Şükran Ovalı’nın Caner Erkin’e Küçük Prens’i zorla okutması!