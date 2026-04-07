article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Şükran Ovalı Anlattı: Caner Erkin’in Yılmaz Erdoğan’a Buz Kestiren İtirafı Gündem Oldu

Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.04.2026 - 20:19

Şükran Ovalı’nın anlattığı anı sosyal medyada gündem oldu. Caner Erkin’in Yılmaz Erdoğan’ın evinde verdiği cevap ortamı buz keserken, devamında yaşananlar herkesi güldürdü.

Buyrun, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sahalardaki hırslı oyunu ve zaman zaman taşan agresifliğiyle yıllardır gündemden düşmeyen Caner Erkin, özel hayatıyla da en az kariyeri kadar konuşulan isimlerden biri.

Hele ki Şükran Ovalı ile olan evliliği... İkili, magazinin “en yakışan çiftlerinden” listesinde üst sıralarda yer alıyor desek abartmış olmayız!

2017 yılında Roma’da evlenen ikilinin aşkı da öyle klasik bir hikaye değil. Caner Erkin’in Şükran Ovalı’nın peşinden uzun süre koştuğu, bu ilişki için ciddi çaba verdiği zaten yıllardır anlatılan detaylardan. 

Şimdilerde ise Mihran Ela isimli kızlarıyla birlikte tam bir “örnek çekirdek aile' tablosu çiziyorlar. Gelelim asıl olaya... Şükran Ovalı’nın geçtiğimiz saatlerde verdiği röportajda anlattığı bir anı var ki gündemin tam da göbeğine oturdu.

Meselenin içindeki Yılmaz Erdoğan detayı ise işi iyice eğlenceli hale getirdi.

Konuya Yılmaz Erdoğan'ın Caner’i sahadaki agresifliği yüzünden başta hiç sevmediğini söyleyerek giren Şükran Ovalı, 'Hatta bana ‘Tatsız olmak için bu kadar uğraşan bir adamla mı berabersin?’ demişti.” dedi. 

Sonrasında Yılmaz Erdoğan’ın evine gittikleri bir gün, devasa kütüphanenin önünde yaşanan o ikonik anı anlattı. Yılmaz Erdoğan'ın “Caner’e dönüp ‘Bunu okudun mu Canerciğim?’ diye sorduğunu söyleyen Ovalı, o anlarda yaşadığı bir küçük mahcubiyeti 'Bir an sessizlik oldu... Benim genç kızlığım söndü resmen. İçimden ‘Allah’ım ne olur demesin’ diyorum.” diyerek aktardı. 

Asıl olayın ise Caner Erkin'in 'o sarı kafasıyla dönüp' 'Abi ben hayatımda hiç kitap okumadım' demesiyle koptuğunu belirtti. 

Ama işin en güzel kısmı şu: Bu aşırı dürüst cevap Yılmaz Erdoğan’ın baya hoşuna gitmiş. Erdoğan, “Şuko’m en azından dürüsttür” demiş ve Caner Erkin’e bakışı tamamen değişmiş. Hikayenin finali mi? Şükran Ovalı’nın Caner Erkin’e Küçük Prens’i zorla okutması!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın