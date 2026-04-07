Yasaklı Madde Operasyonunda Serbest Bırakılan Mustafa Ceceli'den Sert Çıkış!

Yasaklı Madde Operasyonunda Serbest Bırakılan Mustafa Ceceli'den Sert Çıkış!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.04.2026 - 22:52

Yasaklı madde operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mustafa Ceceli, sosyal medyadan açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, yaşananlara sert tepki gösterdi.

Sabah saatlerinde uzun bir süredir devam eden ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonunda yeni bir gelişme yaşanmıştı.

Sabah saatlerinde uzun bir süredir devam eden ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonunda yeni bir gelişme yaşanmıştı.

Bu sabah gerçekleşen operasyonun yeni dalgasında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan olmak üzere 9 ünlü isim gözaltına alınmıştı. 

İbrahim Çelikkol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden ve Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu numunelerini verdikten sonra serbest bırakılmıştı.

Simge Sağın, sevgilisi ve DJ İlkay Şencan ve Melek Mosso hakkındaki karar ise geçtiğimiz dakikalarda çıkmıştı. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Serbest bırakılan Mustafa Ceceli, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Yaşananlara sert çıkan Ceceli, 'Böyle bir video çekmek zorunda kaldığıma inanamıyorum. Gerekli prosedürler tamamlandı ve akla hayale mantığa hiçbir şekilde sığmayan bu iftiralarla bir alakam olmaması sebebiyle serbestlik kararı verildi. Bu algı operasyonunu yürüten, karalama kampanyasını, itibar suikastını yapanların kimler olduğunun farkındayım ve tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımın bilinmesini isterim' açıklamasında bulundu.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
