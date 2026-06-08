Can Polat'ı Öldüren Tetikçinin İfadesine Ulaşıldı: "Asıl Hedef Engin Polat'tı"

'Hedef Engin Polat’tı, öldürmeyecek şekilde tarayacaktım. O olmayınca yakınlarını vurmam istendi' diyen Altun, şu ifadeleri kullandı:

Hayatında ilk kez silah kullandığı için ateş etmesiyle ile birlikte silahın yukarı doğru teptiğini söyleyen Serhat Altun, “Koşarak 'scooter'ımı da alarak beni bekleyen araca doğru ilerledim. Araca geçtiğimde çektiğim video kaydını Golfo’ya gönderdim. O da videoyu izledikten sonra bana ‘Sen muhtemelen adamı öldürdün, hemen telefonunun içerisindeki simkartı kırıp at, silahı da parçalayıp uygun bir yere atın’ şeklinde talimat verdi.'

Altun, 120 bin TL aldığını söyledi.