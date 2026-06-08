Can Polat'ı Öldüren Tetikçinin İfadesine Ulaşıldı: "Asıl Hedef Engin Polat'tı"
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Dilan Polat ve Engin Polat'ın koruması Can Polat'ın öldürülmesine dair yeni gelişmeler ortaya çıktı. Engin Polat'ın aynı zamanda kuzeni olan Can Polat'ın katilinin ifadesine ulaşıldı. Asıl hedefin Engin Polat olduğunu söyleyen tetikçi, 'Öldürmeden tarayacaktım' ifadelerini kullandı.
Kaynak: Ceylan Sever
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Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat cinayetine dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
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"Asıl hedef Engin Polat'tı."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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