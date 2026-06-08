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Can Polat'ı Öldüren Tetikçinin İfadesine Ulaşıldı: "Asıl Hedef Engin Polat'tı"

Can Polat'ı Öldüren Tetikçinin İfadesine Ulaşıldı: "Asıl Hedef Engin Polat'tı"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
08.06.2026 - 17:06
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Dilan Polat ve Engin Polat'ın koruması Can Polat'ın öldürülmesine dair yeni gelişmeler ortaya çıktı. Engin Polat'ın aynı zamanda kuzeni olan Can Polat'ın katilinin ifadesine ulaşıldı. Asıl hedefin Engin Polat olduğunu söyleyen tetikçi, 'Öldürmeden tarayacaktım' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ceylan Sever

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Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat cinayetine dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat cinayetine dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat’ın yakın koruması ve kuzeni Can Polat’ı öldüren tetikçi Serhat Altun’un ifadesi ortaya çıktı. 

12 sayfa ifade veren Altun, “Daltonlar” suç örgütünden talimat aldığını belirtti. İşsiz olduğunu söyleyen Altun, çete ile ilk teması Nisan ayında sosyal medya platformu Instagram üzerinden kurduğunu kaydetti. 

Sosyal medyada çetelere nasıl katıldığını araştıran Altun, bir kişiyle irtibata geçtiğini vurguladı. 

Söz konusu hesaba “Siz Daltonlar çetesinden misiniz?” şeklinde mesaj gönderdiğini  söyleyen Altun’un ifadesi şöyle:

“Bu kullanıcı ilk olarak ‘Sen kimsin, bir hikayeni anlat bakalım’ şeklinde mesaj gönderdi. Bende kendisine çalıştığım işlerden, yaşantımdan, şu an işsiz durumda olmamdan, maddi durumumun kötü olmasından, ailemin üzerimde baskı oluşturmasını içerir bir mesaj gönderdim. ‘Tamam biz aramızda değerlendireceğiz’ şeklinde dönüş yaptı. Ertesi gün yani 10 Nisan 2026 günü kimlik kontrolü ardından ‘Tamam sen temizsin diyerek Daltonlar çetesine kabul edildiğimi’ dedi.”

"Asıl hedef Engin Polat'tı."

"Asıl hedef Engin Polat'tı."

'Hedef Engin Polat’tı, öldürmeyecek şekilde tarayacaktım. O olmayınca yakınlarını vurmam istendi' diyen Altun, şu ifadeleri kullandı:

Hayatında ilk kez silah kullandığı için ateş etmesiyle ile birlikte silahın yukarı doğru teptiğini söyleyen Serhat Altun, “Koşarak 'scooter'ımı da alarak beni bekleyen araca doğru ilerledim. Araca geçtiğimde çektiğim video kaydını Golfo’ya gönderdim. O da videoyu izledikten sonra bana ‘Sen muhtemelen adamı öldürdün, hemen telefonunun içerisindeki simkartı kırıp at, silahı da parçalayıp uygun bir yere atın’ şeklinde talimat verdi.'

Altun, 120 bin TL aldığını söyledi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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