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8 - 14 Haziran Haftalık Burç Yorumları

etiket 8 - 14 Haziran Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
08.06.2026 - 17:07
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8-14 Haziran haftasında gökyüzü kadersel bir değişimin kapısını aralıyor. Merkür, Venüs ve Jüpiter'in güçlü birleşimleri eşliğinde, her yükselen burç için içerideki gücü keşfetme ve hak edilen değeri talep etme dönemi başlıyor. Bu hafta, duygusal dönüşüm ve doğru zamanda kurulan bağlantılar sayesinde büyük fırsatların ortaya çıkacağı yepyeni bir döngüyü işaret ediyor.

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Koç Yükselenler

Koç Yükselenler

Bu hafta gökyüzü size şunu söylüyor: Dış dünyada güçlü görünmek için içeride yıkılmış duvarların üstünü örtmeyin. Çünkü 8-15 Haziran haftasında kader sizi önce kalbinizin evine, sonra hayatınızın yeni yönüne götürüyor. Bu hafta mesele sadece aile, ev, yuva ya da geçmiş değil; mesele kendinizi nerede güvende hissettiğiniz, kimin yanında çoğaldığınız ve hangi duygusal zeminin artık sizi taşıyamadığıdır.

Merkür, Venüs ve Jüpiter’in Yengeç burcunda birleşmesi dördüncü evinizi güçlü şekilde çalıştırıyor. Bu alan sizin eviniz, aileniz, kökleriniz, iç dünyanız, geçmişiniz ve ruhsal güvenlik alanınızdır. Bu nedenle bu hafta dışarıda ne kadar hareket olursa olsun, asıl değişim içeride başlıyor. Ev düzeniniz, aile ilişkileriniz, taşınma planları, gayrimenkul konuları, ebeveynlerle ilişkiler, geçmişten gelen kırgınlıklar ve aidiyet duygunuz ön plana çıkabilir.

8 Haziran’da Balık burcunda gerçekleşen Son Dördün Ayı bilinçaltınızda saklı kalan duyguları çözmeye geliyor. Uzun zamandır bastırdığınız bir kırgınlık, affettiğinizi sandığınız ama hâlâ içinizde taşıdığınız bir acı, geçmişten gelen bir aile meselesi ya da ruhunuzu yoran bir düşünce kalıbı yeniden görünür olabilir. Bu enerji size şunu öğretir: Her şeyi kontrol ederek iyileşemezsiniz. Bazen iyileşmek, artık taşımamanız gereken hikâyeyi sessizce bırakmaktır.

8 Haziran’daki Venüs-Jüpiter kavuşumu ise ev, aile ve yuva alanınızda büyük bir bereket kapısı açıyor. Aile içinde sevindirici gelişmeler yaşanabilir. Evle ilgili güzel bir karar alınabilir. Taşınma, ev satın alma, kiralama, dekorasyon, tadilat veya yaşam alanını güzelleştirme konuları gündeme gelebilir. Aile büyüklerinden destek gelebilir. Uzun zamandır konuşulamayan bir mesele daha yumuşak bir zeminde çözülebilir. Bu hafta eviniz sadece yaşadığınız yer değil; ruhunuzun yeniden güç topladığı kutsal bir alan haline geliyor.

Ancak Satürn’ün Koç burcundaki etkisi sizi hâlâ ciddi sorumluluklarla yüzleştiriyor. Kendinizi daha olgun, daha disiplinli ve daha kontrollü davranmak zorunda hissedebilirsiniz. 9-10 Haziran civarında Ay’ın Koç burcuna geçmesiyle sabırsızlığınız artabilir. Bir konuyu hemen çözmek, bir konuşmayı zorlamak, bir insana haddini bildirmek ya da içinizde biriken tepkiyi aniden dışa vurmak isteyebilirsiniz. Fakat gökyüzü bu günlerde size acele etmemenizi söylüyor. Çünkü haklı olmak başka, doğru zamanda konuşmak başkadır.

Mars’ın Boğa burcunda ikinci evinizde ilerlemesi para, kazançlar ve maddi güvenlik alanınızda güçlü bir mücadele enerjisi veriyor. Gelirinizi artırmak isteyebilir, yeni kazanç yolları arayabilir, harcamalarınızı düzenlemek zorunda kalabilirsiniz. Ev ve aileyle ilgili masraflar artabilir. 11-12 Haziran finansal planlama, bütçe yapmak, somut karar almak ve güvenli adımlar atmak için daha verimli çalışır. Bu hafta para konusunda ani değil, sağlam hareket eden kazanır.

12 Haziran’da Uranüs’ün Ay Düğümleriyle kare açı yapması beklenmedik gelişmeleri tetikleyebilir. Aile düzeninizde, maddi planlarınızda, sosyal çevrenizde veya gelecek hedeflerinizde ani değişimler yaşanabilir. İlk anda sizi huzursuz eden bir gelişme aslında sizi eski bir karmik döngüden çıkarıyor olabilir. Bu yüzden plan bozuldu diye paniğe kapılmayın. Bazen kader, yanlış yolda fazla ilerlememeniz için yolu değiştirir.

13 Haziran’da Venüs Aslan burcuna geçerek beşinci evinizi hareketlendiriyor. Haftanın sonuna doğru enerji ağır içsel atmosferden çıkarak daha sıcak, daha romantik, daha yaratıcı ve daha keyifli bir hale geliyor. Aşk hayatınız canlanabilir. Flörtler artabilir. Çocuklarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Sanatsal üretim, sahne, sosyal medya, hobi ve kendinizi gösterme alanlarında yeni bir istek doğabilir. Bu geçiş size şunu hatırlatır: Huzuru kurduktan sonra kalbin yeniden oynamaya başlar.

14 Haziran’daki İkizler Yeni Ayı ise iletişim, eğitim, kısa yolculuklar, kardeşler, yakın çevre, anlaşmalar ve zihinsel yenilenme alanınızda yeni bir kapı açıyor. Yeni bir eğitim alabilir, bir sözleşme yapabilir, yazı, konuşma, sunum, sosyal medya ya da ticaretle ilgili bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu Yeni Ay size düşünce biçiminizi değiştirme gücü veriyor. Çünkü hayatınız önce zihninizde değişir, sonra dış dünyada şekil alır.

İlişkilerde bu hafta güven duygusu belirleyici olacak. Partnerinizle ev, aile, gelecek, birlikte yaşama veya duygusal ihtiyaçlar üzerine önemli konuşmalar yapabilirsiniz. Bekâr Koçlar için aile çevresi, yakın çevre, geçmiş bağlantılar veya yaşadıkları yerle bağlantılı bir tanışma gündeme gelebilir. Fakat bu hafta tutku kadar huzur da önemlidir. Kalbiniz artık sadece heyecan değil, güven de istiyor.

Beden ve ruh sağlığı açısından Haziran ayı sinir sistemi, eklemler, cilt, diş etleri, iltihaplanma, kronik yorgunluk, mide ve stres kaynaklı gerginlikleri görünür kılabilir. Özellikle bu hafta duygusal baskıyı bedeninizde taşımamaya dikkat edin. Uyku düzeninizi koruyun. Dinlenmeyi ertelemeyin. Her şeye yetişmeye çalışırken bedeninizin verdiği sessiz sinyalleri bastırmayın.

Bu haftanın sizin için en güçlü mesajı şudur: Köklerinizi iyileştirmeden kaderinizin dalları büyüyemez. Önce evinizde, ailenizde, kalbinizde ve iç dünyanızda düzen kurun. Çünkü bu hafta gökyüzü size dışarıda savaşmanız için değil, içeride güçlenmeniz için ışık tutuyor. Huzur bulduğunuz yer bereketlenir. Bereketlenen yer kaderinizi değiştirir.

Boğa Yükselenler

Boğa Yükselenler

Bu hafta gökyüzü size çok net bir mesaj gönderiyor: Yıllardır sessizce biriktirdiğiniz fikirler, duygular ve planlar artık görünmek istiyor. Kader bazen büyük olaylarla değil, doğru zamanda kurulan bir cümleyle değişir. İşte 8-15 Haziran haftası sizin için tam olarak böyle bir eşik zamanı.

Venüs, Jüpiter ve Merkür aynı anda üçüncü evinizde ilerlerken hayatınızın iletişim alanı olağanüstü şekilde aktifleşiyor. Konuşmalar, görüşmeler, eğitimler, anlaşmalar, sosyal medya çalışmaları, yazılı projeler, ticari bağlantılar, kardeşler ve yakın çevreyle ilgili konular ön plana çıkıyor. Uzun zamandır söylemek isteyip ertelediğiniz bir konu artık gündeme gelebilir. Beklediğiniz bir haber gelebilir. Bir görüşme hayatınızın yönünü değiştirebilir. Bir mesaj yeni bir kapı açabilir.

8 Haziran'daki Venüs-Jüpiter kavuşumu haftanın en güçlü fırsatlarından biri. Bu kavuşum üçüncü evinizde gerçekleştiği için sözleriniz normalden çok daha fazla etki yaratıyor. İnsanlar sizi daha dikkatli dinliyor. İkna gücünüz yükseliyor. Bir eğitim vermek, sunum yapmak, proje anlatmak, satış yapmak, müşteri kazanmak veya bir konuda destek istemek için oldukça verimli etkiler çalışıyor.

Bu hafta gökyüzü size şunu söylüyor:

Kendinizi ifade etmekten korkmayın. Çünkü sessiz kaldığınız yerde fırsatlar sizi duyamaz.

8 Haziran'da gerçekleşen Balık burcundaki Son Dördün Ayı ise sosyal çevreniz ve gelecek planlarınızla ilgili önemli farkındalıklar getiriyor. Bazı arkadaşlıklar anlamını yitirebilir. Bazı ekip çalışmaları tamamlanabilir. Bazılarınız bir grubun içinde artık kendini ait hissetmediğini fark edebilir. Uzun süredir peşinden koştuğunuz bir hedefin artık sizi heyecanlandırmadığını anlayabilirsiniz.

Bu Ay size şunu öğretiyor:

Bazen büyümek, yeni insanlar bulmak değil, artık size ait olmayan çevrelerden özgürleşmektir.

Mars tüm hafta boyunca yükseleninizde ilerliyor. Bu da size normalde alışık olmadığınız kadar güçlü bir hareket enerjisi veriyor. Karar almak istiyorsunuz. Beklemek istemiyorsunuz. Hayatın direksiyonuna geçmek istiyorsunuz. İnsanlar sizi daha kararlı, daha güçlü ve daha etkileyici görebilir.

Ancak Mars'ın verdiği bu enerji doğru kullanılmazsa sabırsızlık yaratabilir.

Özellikle 9 ve 10 Haziran tarihlerinde Ay on ikinci evinizden geçerken içinizde görünmeyen bir huzursuzluk oluşabilir. Kendinizi geri çekmek isteyebilirsiniz. Geçmişte yaşanmış olaylar zihninizi meşgul edebilir. Bazı korkular veya güvensizlikler yeniden gündeme gelebilir.

Bu günlerde büyük çıkışlar yapmak yerine hazırlık yapmak daha doğru olacaktır.

Bir konuşmanın taslağını hazırlayın.

Bir projeyi son kez gözden geçirin.

Bir sunum üzerinde çalışın.

Bir strateji oluşturun.

Asıl hareket zamanı 11 ve 12 Haziran'da geliyor.

Ay yükseleninize geçtiğinde enerjiniz yükseliyor. Kendinize olan güveniniz artıyor. Kararlar netleşiyor. Cesaretiniz güçleniyor. Bu iki gün haftanın en verimli ve en etkili günleri arasında olacak.

İş hayatında Plüton'un kariyer evinizdeki retrosu derin değişimler yaratmaya devam ediyor. Kariyer hedefleriniz dönüşüyor. Güç dengeleri değişiyor. Bazılarınız yöneticilerle ilgili önemli farkındalıklar yaşayabilir. Bazılarınız bulunduğu sektörde yeni bir rota belirleyebilir.

Bu süreç size sadece başarıyı değil, gerçek gücün ne olduğunu da öğretiyor.

12 Haziran'da Uranüs'ün Ay Düğümleriyle yaptığı kare açı ise sürpriz gelişmeler getirebilir. Beklenmedik haberler, ani kararlar, değişen planlar veya şaşırtıcı karşılaşmalar gündeme gelebilir. Özellikle iletişim ve iş bağlantıları alanında yaşanacak gelişmeler ilk başta karmaşık görünse de sizi daha doğru bir yola yönlendirebilir.

Merkür'ün retro ön gölgesinin başlaması nedeniyle sözleşmeleri, yazışmaları ve teknik detayları dikkatle incelemek gerekiyor. Duyduğunuz her bilgiye hemen inanmayın. Araştırın, teyit edin ve sonra karar verin.

Aşk hayatında ise iletişim her şeyden önemli olacak. İlişkisi olan Boğalar partnerleriyle daha açık ve samimi konuşmalar yapabilir. Uzun süredir konuşulamayan meseleler çözülebilir. Bekâr Boğalar için yakın çevre, eğitim ortamları, sosyal medya veya kısa seyahatler aracılığıyla yeni tanışmalar mümkün görünüyor.

13 Haziran'da Venüs'ün Aslan burcuna geçmesiyle birlikte odak ev ve aile alanına kayıyor. Önümüzdeki haftalarda ev değişikliği, taşınma, dekorasyon, aile ilişkileri ve yaşam alanları daha fazla önem kazanabilir. Kalbiniz dış dünyadan çok ait olduğunuz yere yönelmeye başlayacak.

14 Haziran'daki İkizler Yeni Ayı ise para evinizde gerçekleşiyor. Bu Yeni Ay yeni gelir kaynakları, yeni müşteriler, yeni kazanç fırsatları ve maddi hedeflerle ilgili önemli başlangıçlar getiriyor. Önümüzdeki altı aylık süreçte gelir modeliniz değişebilir. Yeteneklerinizi kazanca dönüştürebileceğiniz yeni fırsatlar ortaya çıkabilir.

Sağlık açısından Haziran ayı boyunca özellikle boğaz, boyun, tiroit, sinir sistemi, çene bölgesi ve stres kaynaklı kas gerginliklerine dikkat etmek gerekiyor. Mars yükseleninizde olduğu için enerjiniz yüksek olsa da bedeninizi gereğinden fazla zorlamamaya özen göstermelisiniz.

Gökyüzünün bu hafta size son mesajı şudur:

Hayat size mikrofonu uzatıyor.

Yıllardır içinizde taşıdığınız fikirler artık büyümek istiyor.

Yıllardır ertelediğiniz konuşmalar yapılmak istiyor.

Yıllardır bekleyen fırsatlar harekete geçmek istiyor.

Bu hafta kader sessiz kalanları değil, kalbinden geçenleri cesaretle ifade edenleri ödüllendiriyor.

Çünkü bazen hayatı değiştiren şey büyük bir devrim değil, doğru zamanda söylenen tek bir cümledir.

İkizler Yükselenler

İkizler Yükselenler

Bu hafta gökyüzü size çok güçlü bir soru soruyor: Kendinize gerçekten ne kadar değer biçiyorsunuz? Çünkü hayatın size vereceği karşılık, çoğu zaman sizin kendi değerinizi ne kadar bildiğinizle doğrudan bağlantılıdır. 8-14 Haziran haftası boyunca Merkür, Venüs ve Jüpiter ikinci evinizde birleşirken evren sizi daha fazla çalışmaya değil, daha fazlasını istemeye çağırıyor. Uzun süredir emeğinizin karşılığını alamadığınızı düşünüyorsanız, sesinizi yükseltmenin, talebinizi dile getirmenin ve hak ettiğiniz değeri ortaya koymanın zamanı geliyor. Bu hafta sessiz kalan değil, kendine değer veren kazanacak. 8 Haziran’da Balık burcundaki Son Dördün Ayı kariyer alanınızda önemli farkındalıklar getiriyor. Bir hedefinizin artık sizi heyecanlandırmadığını fark edebilirsiniz. Bir iş ortamındaki gerçekleri daha net görebilirsiniz. Bir yöneticinin ya da iş arkadaşının gerçek niyeti ortaya çıkabilir. Gökyüzü sizden artık yalnızca başarıya değil, başarının size nasıl hissettirdiğine de bakmanızı istiyor. Çünkü ruhunuzu tüketen bir başarı artık başarı değildir. Aynı gün gerçekleşen Venüs-Jüpiter kavuşumu ise maddi konular, gelirler, kazançlar ve öz değer alanınızda yılın en şanslı etkilerinden birini çalıştırıyor. Beklediğiniz bir ödeme gelebilir. Bir zam görüşmesi yapılabilir. Bir müşteriyle önemli bir anlaşma gerçekleşebilir. Bir projenin maddi karşılığı ortaya çıkabilir. Birçok İkizler yükseleni için bu hafta para yalnızca hesapta görünen rakam değil, kendine verdiği değerin yansıması olacak. Merkür ikinci evinizde ilerlerken finansal planlamalar yapmak, yeni gelir kaynakları oluşturmak, fiyat belirlemek, hizmetlerinizi yeniden değerlendirmek ve maddi hedefler belirlemek için son derece verimli etkiler çalışıyor. Eğer uzun zamandır düşük ücretle çalışıyor, emeğinizi küçümsüyor veya sürekli başkalarını önceliklendiriyorsanız gökyüzü artık buna son vermenizi istiyor. Çünkü bu hafta kader size şunu söylüyor: Değerini bilmeyen insanın değerini başkalarının bilmesini beklemesi zordur. Güneş ve Uranüs hâlâ yükseleninizde ilerliyor. Bu da hayatınızın yönünü değiştiren önemli farkındalıklar getiriyor. Kendinizi yeniden tanımlıyorsunuz. Hayata bakış açınız değişiyor. Eski alışkanlıklarınızdan uzaklaşıyor, daha özgür ve daha cesur bir versiyonunuza dönüşüyorsunuz. Beklenmedik kararlar alabilirsiniz. Görünüşünüzü değiştirmek isteyebilirsiniz. Hayatınıza yeni bir yön verebilirsiniz. Uranüs burada sizi özgürleştiriyor ama aynı zamanda konfor alanınızdan çıkmaya da zorluyor. 12 Haziran’da Uranüs’ün Ay Düğümleriyle yaptığı kare açı kadersel gelişmeleri hızlandırabilir. Ani haberler, sürpriz teklifler, beklenmedik karşılaşmalar ve yön değiştiren planlar gündeme gelebilir. Özellikle iş ve finans alanında yaşanacak gelişmeler ilk başta sizi şaşırtabilir. Ancak zaman geçtikçe bunların sizi daha doğru bir noktaya taşıdığını göreceksiniz. Merkür’ün retro ön gölgesinin başlaması nedeniyle özellikle sözleşmeler, anlaşmalar, ödemeler ve yazılı belgelerde ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Duyduğunuz her bilgiye hemen inanmayın. Araştırın, teyit edin ve sonra karar verin. Mars tüm hafta boyunca on ikinci evinizde ilerliyor. Bu görünmeyen bir mücadele enerjisi yaratıyor. Çevrenizdekiler sizi sakin görüyor olabilir ancak içeride büyük bir dönüşüm yaşıyorsunuz. Çok çalışıyor, çok düşünüyor ve birçok şeyi sessizce yönetiyor olabilirsiniz. Fakat gökyüzü size bir uyarı yapıyor: Yaptığınız işleri görünmez bırakmayın. Katkılarınızı ifade edin. Emeklerinizin fark edilmesini beklemek yerine onları görünür kılın. Aşk hayatında ise güven ve değer temaları ön plana çıkıyor. İlişkisi olan İkizler yükselenler partnerleriyle maddi gelecek, ortak hedefler ve güven duygusu üzerine konuşabilir. Bekâr İkizler için iş ortamları, finansal bağlantılar veya profesyonel çevreler aracılığıyla yeni tanışmalar gündeme gelebilir. Bu hafta sizi etkileyen kişi yalnızca çekici değil, aynı zamanda hayatınıza güven hissi getiren biri olabilir. 13 Haziran’da Venüs Aslan burcuna geçtiğinde enerjiniz değişmeye başlıyor. İletişim trafiğiniz hızlanıyor. Sosyal çevreniz canlanıyor. Eğitimler, seyahatler, toplantılar ve yeni bağlantılar gündeme geliyor. Ancak unutmayın; maddi konularla ilgili önemli konuşmalarınızı 13 Haziran öncesinde yapmak çok daha güçlü sonuçlar verebilir. 14 Haziran’daki İkizler Yeni Ayı ise hayatınızda yepyeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bu Yeni Ay doğrudan sizi etkiliyor. Yeni kararlar. Yeni hedefler. Yeni başlangıçlar. Yeni görünüm. Yeni yön. Yeni bir siz. Önümüzdeki altı ay boyunca hayatınızı şekillendirecek tohumlar şimdi atılıyor. Sağlık açısından Haziran ayı boyunca sinir sistemi, omuzlar, kollar, solunum sistemi, uyku düzeni ve stres kaynaklı yorgunluklara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle Mars’ın on ikinci evdeki etkisi nedeniyle zihinsel yorgunluk fiziksel yorgunluğa dönüşebilir. Dinlenmeye zaman ayırın. Gökyüzünün bu hafta size son mesajı şudur: Hayat sizden daha fazla çalışmanızı istemiyor. Hayat sizden kendinize daha fazla değer vermenizi istiyor. Çünkü bu hafta kaderin kapısını açacak anahtar, sahip olduklarınız değil; hak ettiğiniz şeyi isteme cesaretiniz olacak. Bu nedenle rakamı söyleyin, talebinizi dile getirin, emeğinizin karşılığını isteyin ve ışığınızı küçültmeyin. Çünkü bu hafta sizin haftanız; değerinizi konuşma haftanız.

Yengeç Yükselenler

Yengeç Yükselenler

Bu hafta gökyüzü size çok net bir çağrıda bulunuyor: Kendinizi geri plana atmayı bırakın. Başkalarının ihtiyaçlarını, beklentilerini ve taleplerini yıllardır kendi isteklerinizin önüne koydunuz. Şimdi ise evren size kendi alanınızı geri vermek istiyor. 8-14 Haziran haftası boyunca Merkür, Venüs ve Jüpiter aynı anda yükselen burcunuzda birleşirken kader size görünür olma, sesinizi duyurma ve hayatınızda hak ettiğiniz yeri alma fırsatı sunuyor. Bu hafta mesele yalnızca şans değil; mesele kendinizi ne kadar sahiplendiğinizdir.

8 Haziran’da Balık burcunda gerçekleşen Son Dördün Ayı inançlarınız, yaşam felsefeniz ve geleceğe dair bakış açınız üzerinde güçlü etkiler yaratıyor. Uzun zamandır doğru kabul ettiğiniz bazı düşünceler değişebilir. Bir yolun artık sizi büyütmediğini fark edebilirsiniz. Bir eğitim, bir seyahat planı veya bir gelecek hedefi yeniden şekillenebilir. Bu Ay size şunu öğretiyor: Bazen ilerlemek için yeni bir şey öğrenmek gerekmez; artık doğru olmayan bir düşünceyi bırakmak gerekir.

Aynı gün gerçekleşen Venüs-Jüpiter kavuşumu ise sizin için haftanın en büyük hediyesi. Çünkü bu kavuşum doğrudan yükseleninizde gerçekleşiyor. İnsanlar sizi daha fazla fark ediyor. Söyledikleriniz daha çok dikkat çekiyor. Girdiğiniz ortamlarda daha güçlü bir etki bırakıyorsunuz. Çekiciliğiniz artıyor. Karizmanız yükseliyor. Uzun zamandır beklediğiniz bir destek gelebilir. Bir görüşme olumlu sonuçlanabilir. Bir proje ilgi görebilir. Bir ilişki yeni bir aşamaya geçebilir.

Bu hafta kader size görünür olmanız için alan açıyor.

Gökyüzü size şunu söylüyor:

Saklandığınız yerde büyüyemezsiniz.

Merkür yükseleninizde ilerlerken iletişim gücünüz de artıyor. Duygularınızı ifade etmek daha kolay hale geliyor. Uzun zamandır içinizde tuttuğunuz bir konuyu dile getirebilirsiniz. Kendinizi daha net anlatabilirsiniz. İnsanlar sizi anlamaya daha açık olabilir. Özellikle 8-12 Haziran arasında yapılacak görüşmeler, talepler, başvurular ve önemli konuşmalar beklediğinizden daha olumlu sonuçlar verebilir.

İş ve kariyer alanında 9 Haziran sonrasında dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir. Ay kariyer evinize geçtiğinde sorumluluklar artıyor. Üstlerle görüşmeler yapılabilir. Yeni görevler gelebilir. Bazılarınız terfi ya da yeni bir pozisyonla ilgili haberler alabilir. Satürn’ün bu alandaki etkisi nedeniyle başarı kolay gelmiyor olabilir ancak artık verdiğiniz emeğin karşılığını görmeye başlıyorsunuz.

12 Haziran’da Uranüs’ün Ay Düğümleriyle yaptığı kare açı sosyal çevreniz, kariyer hedefleriniz ve gelecek planlarınızda ani değişimler yaratabilir. Bir dostla yollar ayrılabilir. Beklenmedik bir teklif gelebilir. Bir proje yön değiştirebilir. Uzun süredir durağan kalan bir konu aniden hareketlenebilir. İlk anda şaşkınlık yaratan gelişmelerin uzun vadede sizi daha doğru bir yöne taşıma ihtimali yüksek.

Bu hafta aynı zamanda Plüton retrosu sekizinci evinizde çalışmaya devam ediyor. Ortak gelirler, borçlar, krediler, miraslar, ortak yatırımlar ve duygusal bağlar alanında derin bir dönüşüm süreci içerisindesiniz. Bazı ilişkilerde güç dengelerini sorgulayabilirsiniz. Bazı finansal konularda yeniden yapılanma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Gökyüzü sizden hemen çözüm bulmanızı istemiyor. Önce gerçeği görmenizi istiyor.

Aşk hayatında yılın en güçlü dönemlerinden birindesiniz. Venüs ve Jüpiter’in yükseleninizdeki kavuşumu sizi son derece çekici hale getiriyor. İlişkisi olan Yengeçler partnerlerinden daha fazla ilgi ve sevgi görebilir. Birlikte gelecek planları yapılabilir. Bekâr Yengeçler için ise yeni tanışmalar son derece güçlü görünüyor. Özellikle bu hafta başlayan ilişkiler uzun vadeli potansiyel taşıyabilir.

Ancak gökyüzü size bir şey hatırlatıyor:

Gerçek sevgi sizi küçültmez, büyütür.

13 Haziran’da Venüs’ün Aslan burcuna geçmesiyle birlikte odak para ve kazançlar alanına kayıyor. Önümüzdeki haftalarda gelirleriniz, yatırımlarınız ve maddi hedefleriniz daha fazla önem kazanacak. Bu nedenle bu hafta attığınız adımların maddi sonuçları ilerleyen süreçte ortaya çıkabilir.

14 Haziran’daki İkizler Yeni Ayı ise bilinçaltı alanınızda gerçekleşiyor. Bu Yeni Ay görünmeyeni görünür yapacak. Rüyalarınız yoğunlaşabilir. Sezgileriniz güçlenebilir. Geçmişten gelen bazı konular kapanış yaşayabilir. Ruhunuz yeni bir döngüye hazırlanıyor. Henüz her şey görünür değil ama perde arkasında önemli değişimler gerçekleşiyor.

Sağlık açısından Haziran ayı boyunca mide, sindirim sistemi, göğüs bölgesi, hormonal denge, uyku düzeni ve stres kaynaklı duygusal yorgunluklara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle duygularınızı bastırmak yerine ifade etmeyi öğrenmeniz bedeninizi de rahatlatacaktır.

Gökyüzünün bu hafta size son mesajı şudur:

Hayat size alan açıyor.

İnsanlar sizi fark etmeye başlıyor.

Kader sizi görünür olmaya çağırıyor.

Artık başkalarının sizi davet etmesini beklemeyin.

Kendi yerinizi talep edin.

Çünkü bu hafta gökyüzü sizi destekliyor, büyütüyor ve güçlendiriyor.

Ve uzun zamandır beklediğiniz fırsatın kapısı dışarıda değil, sizin cesaretinizin hemen arkasında duruyor.

Aslan Yükselenler

Aslan Yükselenler

Bu hafta gökyüzü size çok özel bir mesaj gönderiyor: Uzun zamandır perde arkasında hazırladığınız şeyler artık görünür olmaya hazırlanıyor. Belki kimsenin bilmediği bir plan, belki sessizce büyüttüğünüz bir hayal, belki de yalnızca sizin bildiğiniz bir dönüşüm süreci... 8-14 Haziran haftası sizin için içsel hazırlığın dış dünyadaki karşılığını almaya başladığınız bir eşik zamanı. Çünkü bu hafta bir döngü kapanıyor ve 13 Haziran'da Venüs'ün Aslan burcuna geçmesiyle birlikte yeni bir döngü başlıyor. Gökyüzü adeta size şöyle sesleniyor: Artık saklanmayı bırak, sahneye çık.

Haftanın ilk günlerinde Merkür, Venüs ve Jüpiter on ikinci evinizde ilerliyor. Bu alan bilinçaltını, ruhsal dünyayı, gizli hazırlıkları, kapanışları ve perde arkasında yürüyen süreçleri temsil eder. Bu nedenle dışarıdan çok hareketli görünmeseniz bile içinizde büyük bir dönüşüm yaşanıyor olabilir. Sezgileriniz son derece güçlü çalışıyor. Rüyalarınız dikkat çekici mesajlar taşıyabilir. Bir konuda içinize doğan şeylerin doğruluğunu ilerleyen günlerde görebilirsiniz. Özellikle 8 Haziran'daki Balık Son Dördün Ayı geçmişte kalan bir korkuyu, bir kırgınlığı veya bir yükü bırakmanız için size fırsat sunuyor. Ruhunuzu ağırlaştıran düşünceleri serbest bırakmaya hazır olun.

8 Haziran'da gerçekleşen Venüs-Jüpiter kavuşumu ise görünmeyen alanınızda çalışıyor. Bu durum dış dünyadan çok iç dünyanızda bereket yaratıyor. Ruhsal olarak güçlenebilir, sezgisel farkındalıklar yaşayabilir, uzun süredir çözüm bekleyen bir konuda içsel netlik kazanabilirsiniz. Bazılarınız gizli yürüttüğü bir projede önemli ilerlemeler kaydedebilir. Bazılarınız ise uzun zamandır beklediği bir konuda ilahi destek aldığını hissedebilir. Bu hafta gökyüzü size görünmeyen desteklerin de en az görünen fırsatlar kadar güçlü olduğunu hatırlatıyor.

İş ve kariyer alanında Mars onuncu evinizde ilerlemeye devam ediyor. Bu son derece güçlü bir etki. Çalışma hayatınızda dikkat çekiyorsunuz. Yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Bir projeyi tamamlayabilir, önemli bir sunum yapabilir veya yöneticilerinizin dikkatini çekebilirsiniz. Ancak Mars'ın burada yarattığı en büyük risk inatçılık. Özellikle 9-10 Haziran civarında iş hayatında yaşanabilecek fikir ayrılıklarında yalnızca kendi bakış açınıza odaklanmamaya çalışın. Esnek davranmak uzun vadede daha büyük kazanç sağlayacaktır.

12 Haziran'da Uranüs'ün Ay Düğümleriyle yaptığı kare açı kariyer ve sosyal çevre alanlarınızda beklenmedik gelişmeler yaratabilir. Bir iş planı değişebilir. Bir ekip çalışmasında yön değişebilir. Beklenmedik bir teklif alabilirsiniz. Uzun zamandır bekleyen bir konu aniden hareketlenebilir. İlk bakışta karmaşa gibi görünen olaylar aslında sizi yeni bir kader çizgisine taşıyor olabilir.

Bu hafta ilişkiler alanında da önemli gelişmeler yaşanabilir. Plüton retrosu yedinci evinizde ilerlerken ortaklıklar, evlilik, ilişkiler ve sözleşmeler alanında çözülmemiş konuları görünür hale getiriyor. Güç savaşları, bastırılmış kırgınlıklar veya konuşulmayan meseleler yeniden gündeme gelebilir. Ancak 8 ve 9 Haziran'da Ay'ın destekleyici etkileri sayesinde bu konuları daha olgun ve yapıcı şekilde ele alma fırsatı doğuyor. Savunmaya geçmek yerine anlamaya çalışmak ilişkilerde önemli bir kapı açabilir.

Ve sonra haftanın en önemli anı geliyor.

13 Haziran'da Venüs Aslan burcuna giriyor.

İşte burada enerji tamamen değişiyor.

Son haftalarda perde arkasında çalışan tüm hazırlıklar görünür olmaya başlıyor.

Çekiciliğiniz yükseliyor.

Karizmanız artıyor.

İnsanlar sizi daha fazla fark ediyor.

Daha çok ilgi çekiyorsunuz.

Kendinizi ifade etme isteğiniz güçleniyor.

Görünüşünüzde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz.

Yeni bir imaj oluşturabilirsiniz.

Sosyal çevreniz genişleyebilir.

Aşk hayatınız hareketlenebilir.

Bu geçiş özellikle yükselen Aslanlar için yılın en önemli dönemlerinden birini başlatıyor. Çünkü Venüs sizin burcunuzda ilerlerken hayatınıza güzellik, sıcaklık, destek ve görünürlük getiriyor.

13 Haziran'da Ay'ın da İkizler burcuna geçmesiyle sosyal çevreniz canlanıyor. Yeni insanlarla tanışabilir, yeni gruplara dahil olabilir, dost çevrenizden destek görebilir veya sosyal medya alanında dikkat çekebilirsiniz. Bu hafta sonu birçok Aslan yükseleni için yeni bağlantılar ve yeni fırsatlar getirebilir.

14 Haziran'daki İkizler Yeni Ayı ise gelecek hedefleri, sosyal çevre, projeler ve ekip çalışmaları alanında yeni başlangıçlar yaratıyor. Önümüzdeki altı ay boyunca hayatınıza girecek bazı insanlar kaderinizde önemli rol oynayabilir. Yeni bir topluluk, yeni bir proje veya yeni bir hedef hayatınızın yönünü değiştirebilir.

Sağlık açısından Haziran ayı boyunca sinir sistemi, kalp dolaşımı, omurga, kas gerginlikleri, uyku düzeni ve stres kaynaklı yorgunluklara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle haftanın ilk yarısında ruhsal yorgunluk fiziksel enerji düşüklüğü yaratabilir. Kendinize dinlenme alanı tanımayı ihmal etmeyin.

Gökyüzünün bu hafta size son mesajı şudur:

Hiçbir hazırlık boşa gitmedi.

Hiçbir emek kaybolmadı.

Hiçbir bekleyiş anlamsız değildi.

Çünkü şimdi ışık size dönüyor.

Şimdi görünme zamanı geliyor.

Şimdi sahne sizi çağırıyor.

Ve Venüs burcunuza girerken evren size şunu fısıldıyor:

Kendinizi küçülttüğünüz dönem sona eriyor.

Artık ışığınızı saklamayın.

Çünkü bu hafta sizin için Venüs'ün eve döndüğü hafta.

Ve evine dönen ışık, karanlığı çok daha kolay aydınlatır.

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Başak Yükselenler

Başak Yükselenler

Bu hafta gökyüzü size çok önemli bir gerçeği hatırlatıyor: Hayatta her başarı tek başına verilmez. Bazen kaderin en büyük kapıları bilgiyle değil, doğru insanlarla açılır. Bazen yıllardır verdiğiniz emeğin karşılığı hiç beklemediğiniz bir telefonla, bir tavsiyeyle, bir dost eliyle ya da doğru zamanda kurulan bir bağlantıyla gelir. 8-14 Haziran haftası tam da böyle bir enerji taşıyor. Uzun zamandır ektiğiniz tohumların filizlenmeye başladığını görebileceğiniz bir dönemdesiniz. Bu nedenle bu haftanın ana teması yalnızca başarı değil, doğru çevrenin başarıya dönüşmesidir.

Merkür, Venüs ve Jüpiter aynı anda on birinci evinizde birleşiyor. Bu alan dostluklar, sosyal çevre, ekip çalışmaları, projeler, organizasyonlar, topluluklar, profesyonel bağlantılar ve gelecek hedefleriyle ilgilidir. Üstelik Jüpiter burada son derece güçlü çalışıyor. Bu nedenle haftanın ilk günlerinden itibaren hayatınıza yeni insanlar girebilir, eski bağlantılar yeniden canlanabilir veya uzun zamandır beklediğiniz bir destek ortaya çıkabilir. Bir arkadaşın önerisi, bir yöneticinin tavsiyesi ya da bir tanıdığın açtığı kapı düşündüğünüzden çok daha büyük sonuçlar yaratabilir.

8 Haziran'da Balık burcunda gerçekleşen Son Dördün Ayı ilişkiler alanınızda çalışıyor. Bu etki bazı ortaklıkları, dostlukları ve ilişkileri yeniden değerlendirmenize neden olabilir. Kimlerin gerçekten yanınızda olduğunu daha net görebilirsiniz. Bazı ilişkiler güçlenirken bazı bağlantıların artık size hizmet etmediğini fark edebilirsiniz. Gökyüzü size şunu söylüyor: Herkes çevrenizde olabilir ama herkes yol arkadaşınız değildir.

Aynı gün gerçekleşen Venüs-Jüpiter kavuşumu ise sosyal çevrenizde büyük bir bereket kapısı açıyor. Yeni bir iş bağlantısı kurulabilir. Bir proje için destek bulabilirsiniz. Bir organizasyona davet edilebilirsiniz. Sosyal medya, dijital platformlar, topluluk çalışmaları veya ekip projeleri üzerinden önemli fırsatlar gelebilir. Uzun süredir ulaşmaya çalıştığınız bir hedefe sizi yaklaştıracak kişilerle tanışabilirsiniz.

Bu hafta yalnız ilerlemek yerine bağlantılarınızı güçlendirmek çok daha fazla kazanç sağlayacak.

Güneş ve Uranüs kariyer alanınızda ilerlemeye devam ediyor. Bu da profesyonel hayatınızda sürpriz gelişmeler getirebilir. Beklenmedik bir teklif alabilirsiniz. Çalıştığınız kurumda değişiklikler yaşanabilir. Bir görev tanımınız değişebilir. Kariyerinizle ilgili uzun zamandır düşünmediğiniz bir kapı aniden açılabilir. Uranüs burada planlanmayan fırsatları temsil ediyor. Bu nedenle hayat sizi alışık olmadığınız yönlere çekerse hemen direnmek yerine önce gözlem yapın.

12 Haziran'da Uranüs'ün Ay Düğümleriyle yaptığı kare açı özellikle kariyer, sosyal çevre ve gelecek planları arasında önemli yön değişiklikleri yaratabilir. Bir hedefiniz değişebilir. Bir proje farklı bir yöne evrilebilir. Bir dostluk başka bir forma dönüşebilir. İlk başta beklenmedik görünen gelişmeler uzun vadede sizi gerçek potansiyelinize yaklaştırabilir.

İş ve para konularında dikkat edilmesi gereken nokta ise Satürn'ün sekizinci evinizde ilerliyor olması. Ortak gelirler, krediler, borçlar, yatırımlar ve finansal ortaklıklarla ilgili konular ciddiyet gerektiriyor. Bu hafta yapılacak maddi anlaşmalarda her şeyi yazılı hale getirin. Sözlü vaatlere güvenmek yerine belgeleri dikkatle inceleyin. Satürn burada size korku vermiyor; sadece sağlam temeller kurmanızı istiyor.

Aşk hayatında sosyal çevre etkisi çok güçlü çalışıyor. İlişkisi olan Başak yükselenler partnerleriyle ortak gelecek planları yapabilir. Ortak hedefler belirlemek ilişkinizi güçlendirebilir. Bekâr Başak yükselenler ise arkadaş çevresi, organizasyonlar, sosyal medya veya profesyonel bağlantılar aracılığıyla yeni tanışmalar yaşayabilir. Bu hafta başlayan bir ilişki önce dostluk olarak başlayabilir ve zamanla derinleşebilir.

13 Haziran'da Venüs'ün Aslan burcuna geçmesiyle birlikte enerji değişmeye başlıyor. Dış dünyadaki hareketlilik yerini daha içsel bir sürece bırakıyor. Önümüzdeki haftalarda biraz daha geri çekilmek, dinlenmek, ruhunuzu toparlamak ve perde arkasında çalışmak isteyebilirsiniz. Bu nedenle önemli görüşmelerinizi, başvurularınızı, iş birliklerinizi ve sosyal girişimlerinizi mümkün olduğunca 8-12 Haziran arasında yapmanız daha avantajlı olacaktır.

14 Haziran'daki İkizler Yeni Ayı kariyer alanınızda gerçekleşiyor ve önümüzdeki altı aylık dönemin mesleki kaderini şekillendirecek gelişmeleri başlatıyor. Yeni bir görev, yeni bir proje, yeni bir pozisyon, yeni bir iş hedefi veya toplum önündeki duruşunuzu değiştirecek önemli bir başlangıç gündeme gelebilir. Bu Yeni Ay size görünür olma cesareti veriyor.

Sağlık açısından Haziran ayı boyunca sinir sistemi, bağırsaklar, sindirim düzeni, eklemler, cilt hassasiyetleri ve stres kaynaklı yorgunluklara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle zihinsel yükünüzü azaltmak, her şeyi tek başınıza çözmeye çalışmamak ve gerektiğinde destek istemek bedeninizi de rahatlatacaktır.

Gökyüzünün bu hafta size son mesajı şudur:

Bazı kapılar güç kullanılarak açılmaz.

Bazı kapılar doğru insanlarla açılır.

Bazı fırsatlar yalnızca hazır olduğunuz için değil, doğru kişiler sizi gördüğü için gelir.

Bu hafta kader size insanları gönderiyor.

Destekleri gönderiyor.

Bağlantıları gönderiyor.

İşaretleri gönderiyor.

Sizin göreviniz ise yalnızca açık kalmak.

Çünkü bu hafta kurduğunuz bir bağlantı, önümüzdeki ayların en büyük fırsatına dönüşebilir.

Ve bazen bir insanın hayatını değiştiren şey, tek başına attığı bir adım değil, doğru zamanda uzanan bir eldir.

Terazi Yükselenler

Terazi Yükselenler

Bu hafta gökyüzü size çok önemli bir gerçeği hatırlatıyor: Yıllardır verdiğiniz emek artık görünür olmak istiyor. Uzun zamandır sessizce çalıştığınız, sabırla büyüttüğünüz, kimsenin görmediğini düşündüğünüz çabalarınız artık kaderin sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. 8-14 Haziran haftası sizin için sıradan bir hafta değil. Bu hafta gökyüzü kariyer evinizde nadir görülen güçlü bir birleşim oluşturuyor ve size şu mesajı veriyor: Artık yalnızca çalışmak değil, görünmek de gerekiyor.

Merkür, Venüs ve Jüpiter aynı anda onuncu evinizde ilerliyor. Bu alan kariyerinizi, toplumsal statünüzü, başarılarınızı, hedeflerinizi ve insanların sizi nasıl gördüğünü temsil eder. Böyle güçlü bir gökyüzü dizilimi sık yaşanmaz. Bu nedenle önümüzdeki günlerde yaptığınız işler daha fazla dikkat çekebilir, yöneticileriniz sizi fark edebilir, önemli görüşmeler gündeme gelebilir veya uzun zamandır beklediğiniz bir fırsat ortaya çıkabilir.

8 Haziran'da gerçekleşen Balık burcundaki Son Dördün Ayı günlük yaşamınız, çalışma düzeniniz ve sağlığınızla ilgili bazı farkındalıklar getiriyor. Sizi yoran alışkanlıkları fark edebilirsiniz. Çalışma sisteminizde değişiklik yapma ihtiyacı hissedebilirsiniz. İş yükünüzü yeniden düzenlemeniz gerekebilir. Gökyüzü size şunu soruyor: Başarı için neyi feda ediyorsunuz ve bu gerçekten buna değiyor mu?

Aynı gün gerçekleşen Venüs-Jüpiter kavuşumu ise kariyer alanınızda yılın en güçlü fırsatlarından birini yaratıyor. Bir terfi konuşması yapılabilir. Bir proje öne çıkabilir. Bir yöneticiden destek görebilirsiniz. Yeni bir görev alabilirsiniz. İş kurmak isteyenler için önemli bağlantılar oluşabilir. Toplum önündeki görünürlüğünüz artabilir. Eğer uzun zamandır bir konuda takdir bekliyorsanız, bu hafta emeklerinizin karşılığını alma ihtimaliniz oldukça yüksek.

Bu hafta kader size şunu söylüyor:

Hazır olduğunuz fırsat, sizi bulmak için yola çıktı.

Merkür kariyer alanınızda ilerlerken önemli görüşmeler ve profesyonel konuşmalar öne çıkıyor. Bir sunum yapabilirsiniz. Bir mülakat gerçekleşebilir. Bir teklif gelebilir. Bir proje anlatabilirsiniz. Sözlerinizin etkisi büyük olacak. Bu nedenle ne istediğinizi net ifade edin. Kararsızlık yerine açıklık size daha fazla kapı açacaktır.

Jüpiter burada yalnızca başarı değil, büyüme vaat ediyor. Ancak büyüme bazen daha büyük sorumluluklarla gelir. Bu nedenle karşınıza çıkan fırsatlardan korkmayın. Kendinizi yetersiz hissetseniz bile gökyüzü sizi düşündüğünüzden daha güçlü görüyor.

9-10 Haziran tarihlerinde Ay yedinci evinizdeki Satürn'ü harekete geçiriyor. İşte haftanın dikkat edilmesi gereken noktası burada ortaya çıkıyor. Kariyeriniz yükselirken ilişkilerinizde bazı denge sorunları hissedebilirsiniz. Partneriniz, eşiniz veya bir iş ortağınız sizden daha fazla ilgi bekliyor olabilir. Bazı sorumluluklar paylaşılmadığında gerginlik oluşabilir. Gökyüzü burada sessiz kalmamanızı tavsiye ediyor. Konuşulmayan beklentiler büyüyerek sorun yaratabilir.

Bu nedenle özellikle 9 ve 10 Haziran'da açık iletişim kurmak önemli olacak.

12 Haziran'da Uranüs'ün Ay Düğümleriyle yaptığı kare açı kariyer ve finans alanında sürpriz gelişmeler yaratabilir. Beklenmedik bir teklif gelebilir. Bir proje yön değiştirebilir. Bir ortaklık farklı bir boyuta taşınabilir. Ani haberler planlarınızı değiştirebilir. İlk anda sizi şaşırtan gelişmeler uzun vadede sizi daha doğru bir noktaya taşıyabilir.

Plüton retrosu beşinci evinizde ilerlemeye devam ediyor. Aşk hayatı, yaratıcılık, çocuklarla ilgili konular ve kalpten gelen arzularınız dönüşüyor. Artık sizi gerçekten heyecanlandırmayan şeyler hayatınızdan çıkmaya başlayabilir. Gerçek tutkularınız daha görünür hale geliyor.

Aşk hayatında bu hafta iş ve kariyer temaları ilişkilere karışabilir. İlişkisi olan Terazi yükselenler gelecek planları üzerine önemli konuşmalar yapabilir. Bekâr Terazi yükselenler ise iş ortamları, profesyonel çevreler veya sosyal bağlantılar aracılığıyla dikkat çekici tanışmalar yaşayabilir.

13 Haziran'da Venüs Aslan burcuna geçiyor ve enerji değişiyor. Kariyer alanındaki yoğun vurgu yerini sosyal çevre, dostluklar, ekip çalışmaları ve geleceğe yönelik projelere bırakıyor. Bu tarihten sonra yeni insanlarla tanışmak, çevrenizi genişletmek, destek istemek ve topluluklar içinde görünür olmak daha fazla avantaj sağlayacak.

14 Haziran'daki İkizler Yeni Ayı ise eğitim, yurtdışı bağlantıları, medya, yayıncılık, hukuk, akademik çalışmalar ve kişisel gelişim alanlarında yeni başlangıçlar getiriyor. Önümüzdeki altı ay boyunca hayat görüşünüzü değiştirecek yeni bilgiler, yeni insanlar ve yeni deneyimler hayatınıza girebilir.

Sağlık açısından Haziran ayı boyunca sinir sistemi, böbrekler, bel bölgesi, cilt hassasiyetleri, eklemler ve stres kaynaklı yorgunluklara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle iş baskısı arttığında bedeninizin verdiği sinyalleri görmezden gelmeyin.

Gökyüzünün bu hafta size son mesajı şudur:

Sahne hazırlanıyor.

Işıklar yanıyor.

Kapılar açılıyor.

Uzun zamandır görünmeyen emekleriniz görünür olmaya başlıyor.

Ancak unutmayın...

Başarı yalnızca zirveye çıkmak değildir.

Başarı, zirveye çıkarken yanınızdaki insanları kaybetmemektir.

Bu hafta kader sizi yükseltiyor.

Sizin göreviniz ise hem kariyerinizi hem de ilişkilerinizi aynı anda büyütebilmek.

Çünkü gerçek ustalık yalnızca başarılı olmak değil, başarıyı sürdürebilmektir.

Ve bu hafta gökyüzü size bunun kapısını aralıyor.

Akrep Yükselenler

Akrep Yükselenler

Bu hafta gökyüzü size alıştığınız sınırların ötesine geçmenizi söylüyor. Uzun zamandır aynı düşüncelerin içinde dolaşıyor, aynı soruların etrafında dönüyor ve bazı kararları sürekli erteliyor olabilirsiniz. Fakat 8-14 Haziran haftası size gösteriyor ki artık küçük düşünme zamanı sona eriyor. Ufkunuz genişliyor, bakış açınız değişiyor ve kader sizi hiç gitmediğiniz yönlere doğru çağırıyor.

8 Haziran’da Balık burcunda gerçekleşen Son Dördün Ayı, kalbiniz ile inançlarınız arasında bir köprü kuruyor. Bazı hayallerinizin artık size ait olmadığını fark edebilirsiniz. Bir zamanlar çok istediğiniz bir hedefin bugün sizi heyecanlandırmadığını görebilirsiniz. Bu hafta bırakmanız gereken şey bir insan değil, bir düşünce kalıbı olabilir. Bir korku, bir önyargı veya sizi küçülten bir inanç sistemi geride kalabilir.

Aynı gün gerçekleşen Venüs-Jüpiter kavuşumu ise haftanın en güçlü armağanlarından biri olarak dokuzuncu evinizi aydınlatıyor. Eğitim, yurtdışı bağlantıları, akademik çalışmalar, hukuki süreçler, yayıncılık, sosyal medya, dijital projeler ve kişisel gelişim alanlarında önemli fırsatlar ortaya çıkabilir. Eğer uzun zamandır bir eğitime başlamak, bir kitap yazmak, bir projeyi duyurmak, yurtdışı bağlantısı kurmak ya da hayatınızı değiştirecek yeni bir bilgiye ulaşmak istiyorsanız gökyüzü sizi destekliyor.

Bu hafta karşınıza çıkan bir insan, duyduğunuz bir cümle veya okuduğunuz bir yazı hayatınızın yönünü değiştirebilir.

Merkür aynı alanda ilerlediği için zihniniz son derece aktif çalışacak. Öğrenme kapasiteniz yükseliyor. Yeni bilgiler sizi heyecanlandırabilir. Eğitimler, seminerler, danışmanlıklar, başvurular ve resmi işlemler açısından oldukça güçlü etkiler söz konusu. Uzun zamandır söylemek isteyip söyleyemediğiniz bir gerçeği artık ifade etmek isteyebilirsiniz.

8 ve 9 Haziran tarihlerinde Ay'ın Balık burcundaki destekleyici açıları yaratıcılığınızı güçlendiriyor. Sanatsal çalışmalar, yazılar, tasarımlar, eğitim projeleri ve üretim gerektiren işler açısından son derece verimli günler olabilir. İlham beklenmedik şekilde gelebilir.

Ancak gökyüzü yalnızca fırsat sunmuyor.

Mars tüm hafta boyunca yedinci evinizde ilerliyor. Bu alan ilişkileri, ortaklıkları ve birebir bağlantıları temsil eder. Siz yeni ufuklara bakarken bir partner, eş veya ortak mevcut sorunların çözülmesini isteyebilir. Özellikle 10-12 Haziran arasında bazı ilişkilerde inatlaşmalar yaşanabilir. Karşınızdaki kişi sizin kadar hızlı ilerlemek istemeyebilir. Fikir ayrılıkları ortaya çıkabilir.

Gökyüzü burada size şunu söylüyor:

Haklı olmak ile ilişkiyi korumak aynı şey değildir.

Bu nedenle özellikle ortaklıklar ve ilişkiler alanında daha sabırlı davranmanız gerekebilir.

12 Haziran'da Uranüs ile Ay Düğümleri arasındaki sert açı kaderin yön değiştirdiği noktalardan birini işaret ediyor. Beklenmedik haberler alabilirsiniz. Bir eğitim planı değişebilir. Bir seyahat gündeme gelebilir. Hukuki bir konu farklı bir boyuta taşınabilir. Bir teklif aniden ortaya çıkabilir. İlk etapta karmaşık görünen gelişmeler uzun vadede sizi doğru yere götürecek olabilir.

13 Haziran'da haftanın enerjisi tamamen değişiyor.

Venüs Aslan burcuna geçiyor ve kariyer alanınızı aydınlatmaya başlıyor. Bu tarihten sonra görünürlük artıyor. Daha fazla insan sizi fark etmeye başlıyor. Yaptığınız işlerin karşılığı gelmeye başlıyor. Üstlerle görüşmeler, terfi konuşmaları, yeni görevler veya dikkat çeken projeler gündeme gelebilir.

Bu geçiş size şu mesajı veriyor:

Öğrendiklerinizi artık sahaya taşıma zamanı.

Hazırlık dönemi bitiyor.

Şimdi görünme zamanı başlıyor.

14 Haziran'daki İkizler Yeni Ayı ise ortak gelirler, yatırımlar, krediler, borçlar, finansal ortaklıklar ve duygusal dönüşüm alanında yeni bir sayfa açıyor. Maddi konularda yeni kararlar alabilirsiniz. Bir ödeme planı değişebilir. Bir yatırım fırsatı ortaya çıkabilir. Bazı Akrep yükselenler için miras, nafaka, tazminat veya ortak kaynaklarla ilgili gelişmeler yaşanabilir.

Sağlık açısından Haziran ayı boyunca sinir sistemi, bağırsaklar, kalça bölgesi, dolaşım sistemi, cilt hassasiyetleri ve stres kaynaklı yorgunluklar dikkat çekebilir. Özellikle zihinsel yorgunluğu bedeninizde taşımamaya özen gösterin. Dinlenmek bu hafta zaman kaybı değil, stratejik bir ihtiyaçtır.

Aşk hayatında ise yeni bakış açıları öne çıkıyor. İlişkisi olan Akrep yükselenler gelecek planları üzerine konuşabilir. Bekâr Akrep yükselenler eğitim ortamları, sosyal medya, seyahatler veya farklı kültürlerden kişiler aracılığıyla dikkat çekici karşılaşmalar yaşayabilir.

Gökyüzünün bu hafta size son mesajı şudur:

Hayatınız değişmeye başlamadan önce düşünceleriniz değişir.

Düşünceleriniz değişmeden önce ise ufkunuz genişler.

İşte siz tam da bu noktadasınız.

Artık eski bakış açınız sizi taşıyamıyor.

Yeni bir dünya sizi çağırıyor.

Yeni insanlar...

Yeni bilgiler...

Yeni yollar...

Yeni olasılıklar...

Bu hafta kader size bir kapı açıyor.

O kapının eşiğinde durup beklemek yerine içeri adım atın.

Çünkü bazen hayatınızın en büyük dönüşümü, yalnızca farklı düşünmeye cesaret ettiğiniz gün başlar.

Yay Yükselenler

Yay Yükselenler

Bu hafta gökyüzü sizi yüzeyde kalan cevaplardan uzaklaştırıyor. Artık yarım kalmış konuşmalar, ertelenmiş kararlar, üzeri örtülmüş duygular ve görmezden gelinen gerçekler çözülmek istiyor. 8-14 Haziran haftası sizin için sıradan bir dönem değil. Bu hafta hayat sizden daha cesur olmanızı değil, daha dürüst olmanızı istiyor. Çünkü bazen en büyük dönüşüm ileri gitmekten değil, derine inmeyi kabul etmekten gelir.

Merkür, Venüs ve Jüpiter aynı anda sekizinci evinizde birleşiyor. Bu alan ortak kaynakları, duygusal bağları, finansal ortaklıkları, yatırımları, kredileri, borçları, mirasları, güven duygusunu ve ruhsal dönüşümü temsil eder. Gökyüzü bu hafta size şunu söylüyor: Gerçek güç kontrol etmekte değil, güvenmeyi öğrenmektedir.

8 Haziran'da Balık burcunda gerçekleşen Son Dördün Ayı aile, yuva ve içsel güvenlik alanınızı aydınlatıyor. Geçmişten gelen bazı duygular yeniden gündeme gelebilir. Aile bireyleriyle ilgili konular ön plana çıkabilir. Uzun zamandır içinizde tuttuğunuz bazı kırgınlıklar ya da konuşulmayan meseleler çözülmek isteyebilir. Bu hafta affetmek, bırakmak ve yükleri hafifletmek ruhunuza düşündüğünüzden çok daha iyi gelecek.

Aynı gün gerçekleşen Venüs-Jüpiter kavuşumu haftanın en güçlü enerjilerinden biri olarak sekizinci evinizde çalışıyor. Ortak para konuları, yatırımlar, finansal destekler, kredi başvuruları, alacak verecek meseleleri ve maddi paylaşım gerektiren konularda olumlu gelişmeler yaşanabilir. Eşinizin veya ortağınızın gelirlerinde artış olabilir. Beklediğiniz bir ödeme gelebilir. Uzun süredir çözülmeyen bir maddi konu nihayet ilerlemeye başlayabilir.

Ancak bu etki yalnızca maddi değil, duygusal anlamda da güçlü çalışıyor.

Bir ilişki içindeyseniz ilişkinin yüzeyde kalan kısmı değil, derinlerde duran gerçekleri konuşabilirsiniz. Güven, sadakat, gelecek planları ve ortak hedefler bu hafta masaya yatırılabilir. Bekâr Yay yükselenler ise sıradan bir tanışmadan çok ruhsal bağ hissi uyandıran kişilerle karşılaşabilir.

Merkür burada size konuşma cesareti veriyor. Uzun süredir söyleyemediğiniz şeyleri ifade etmek isteyebilirsiniz. Fakat bu hafta kazanmak için değil, anlamak için konuşmanız gerekiyor. Çünkü gökyüzü haklı çıkmayı değil, gerçek yakınlığı ödüllendiriyor.

9 ve 10 Haziran'da Ay'ın Koç burcuna geçişi aşk, yaratıcılık ve yaşam enerjinizi yükseltiyor. Kendinizi daha canlı hissedebilirsiniz. İlham gelebilir. Çocuklarla ilgili konular gündeme gelebilir. Yeni bir hobi veya yaratıcı proje için motivasyon bulabilirsiniz.

Ancak aynı günlerde Güneş ile Ay arasındaki gerilim açıları ev ve ilişki alanları arasında bazı çatışmalar yaratabilir. Partnerinizin beklentileri ile sizin ihtiyaçlarınız aynı noktada buluşmayabilir. Bu nedenle önemli kararlar alırken acele etmemek faydalı olacaktır.

11 ve 12 Haziran'da Ay Boğa burcuna geçerken çalışma düzeniniz ve sağlık konularınız önem kazanıyor. İş ortamında bazı sorumluluklar artabilir. Günlük rutininizi düzenlemek isteyebilirsiniz. Bedeniniz sizden daha fazla dinlenme talep edebilir.

12 Haziran'da Uranüs ile Ay Düğümleri arasındaki kare açı kaderin yön değiştirdiği önemli bir döneme işaret ediyor. Beklenmedik haberler, finansal sürprizler, ani kararlar veya ortaklıklarla ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Kontrol etmeye çalışmak yerine değişime uyum sağlamak bu hafta size daha fazla kazanç getirecektir.

Satürn beşinci evinizde ilerlemeye devam ediyor. Bu nedenle aşk hayatında, çocuklarla ilgili konularda ve yaratıcı projelerde daha ciddi bir bakış açısı geliştiriyorsunuz. Büyük hayaller kurabilirsiniz ancak gökyüzü bu hafta sizden sağlam temeller oluşturmanızı istiyor. Aceleci riskler yerine planlı ilerlemek çok daha başarılı sonuçlar verecektir.

13 Haziran'da Venüs Aslan burcuna geçiyor ve haftanın enerjisi değişmeye başlıyor. O andan itibaren odağınız derin duygusal meselelerden uzaklaşıp geleceğe, eğitime, seyahatlere, yurtdışı bağlantılarına, yayıncılığa, akademik çalışmalara ve kişisel gelişime yöneliyor. Bir eğitim almak, yeni bir alanda uzmanlaşmak veya hayatınızı genişletecek bir yolculuk planlamak için güçlü etkiler devreye giriyor.

14 Haziran'daki İkizler Yeni Ayı ise ilişkiler alanınızda gerçekleşiyor. Önümüzdeki altı aylık süreçte evlilik, ortaklık, iş birlikleri ve önemli birebir ilişkiler konusunda yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Bazı Yay yükselenler yeni bir ilişkiye başlayabilir. Bazıları mevcut ilişkilerinde yeni bir sayfa açabilir. Bazıları ise hayatlarına girecek önemli bir ortaklıkla karşılaşabilir.

Sağlık açısından Haziran ayı boyunca sindirim sistemi, kalça bölgesi, karaciğer, sinir sistemi, diş etleri ve stres kaynaklı yorgunluklara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle duygusal yükleri bedeninizde taşımamaya özen gösterin.

Gökyüzünün bu hafta size son mesajı şudur:

Hayatınızın bazı kapıları güçle açılmaz.

Bazı kapılar güvenle açılır.

Bazı ilişkiler kontrol edilerek büyümez.

Bazı bağlar yalnızca samimiyetle derinleşir.

Bu hafta kader sizden daha yüksek sesle konuşmanızı istemiyor.

Daha içten konuşmanızı istiyor.

Çünkü gerçek dönüşüm bazen yeni bir yola çıkmak değil, aynı yolda daha derine inmeyi seçmektir.

Ve siz şimdi tam da o eşiğin üzerindesiniz.

Korkmadan derine inin.

Çünkü bu hafta derinleştiğiniz yerde büyüyeceksiniz.

Oğlak Yükselenler

Oğlak Yükselenler

Bu hafta gökyüzü size başarıdan, hedeflerden ve sorumluluklardan önce çok daha önemli bir şeyi hatırlatıyor: Hayatınızdaki insanlar. Uzun zamandır kendi yüklerinizi taşımaya, her şeyi tek başınıza çözmeye ve güçlü görünmeye alışmış olabilirsiniz. Fakat 8-14 Haziran haftası size gösteriyor ki bazen kader bir kapıyı tek başınıza değil, bir başkasıyla birlikte açmanızı ister. Bu nedenle bu haftanın ana teması ortaklıklar, ilişkiler ve hayatınızı birlikte inşa ettiğiniz insanlarla ilgili olacak.

Merkür, Venüs ve Jüpiter aynı anda yedinci evinizde birleşiyor. Bu alan evlilikleri, ilişkileri, iş ortaklıklarını, sözleşmeleri ve birebir bağlantıları temsil eder. Böyle güçlü bir gökyüzü dizilimi nadiren oluşur. Bu nedenle hayatınızdaki önemli kişilerle ilgili gelişmeler ön plana çıkabilir. Bir ilişkinin yönü değişebilir. Bir ortaklık güçlenebilir. Yeni bir iş birliği başlayabilir. Uzun zamandır çözülemeyen bir konu nihayet konuşulabilir.

8 Haziran'da Balık burcunda gerçekleşen Son Dördün Ayı iletişim alanınızı aydınlatıyor. Söylenmeyen sözler söylenmek isteyebilir. Uzun süredir ertelenen bir konuşma gündeme gelebilir. Bir kardeş, yakın akraba, komşu veya önemli bir kişiyle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Bu hafta susmak yerine doğru kelimeleri bulmak size büyük avantaj sağlayacak.

Aynı gün gerçekleşen Venüs-Jüpiter kavuşumu ise ilişkiler alanınızda yılın en güçlü fırsatlarından birini yaratıyor. Eğer bir ilişki içerisindeyseniz ilişkinizde sıcaklık, anlayış ve yakınlık artabilir. Beklediğiniz bir konuşma olumlu sonuçlanabilir. Eşinizden veya partnerinizden destek görebilirsiniz. Bekâr Oğlak yükselenler için ise yeni bir tanışma, ciddi bir ilişki başlangıcı veya kadersel bir karşılaşma ihtimali oldukça yüksek.

Merkür burada iletişimi güçlendiriyor. Bu nedenle 8 ve 9 Haziran tarihlerinde yapılan görüşmeler, konuşmalar ve karşılıklı paylaşımlar düşündüğünüzden çok daha kalıcı sonuçlar doğurabilir. Özellikle ilişkinin geleceği, ortak hedefler veya iş birlikleri konusunda yapılacak görüşmeler için oldukça güçlü etkiler bulunuyor.

Gökyüzü size şunu söylüyor:

Bu hafta doğru insanla yapılan tek bir konuşma, aylarca çözülemeyen bir düğümü çözebilir.

9 Haziran sonrasında Ay Koç burcuna geçerken aile, ev ve yaşam düzeninizle ilgili konular daha görünür hale geliyor. Ev içinde bazı sorumluluklar gündeme gelebilir. Aile bireyleriyle ilgili meseleler ilgi isteyebilir. Satürn de dördüncü evinizde ilerlediği için bazı yükleri görmezden gelmek artık mümkün olmayabilir.

10 Haziran'dan sonra ertelenmiş aile meseleleri tekrar karşınıza çıkabilir.

12 Haziran'da Uranüs ile Ay Düğümleri arasındaki sert açı kaderin yön değiştirdiği önemli bir dönüm noktası yaratıyor. Beklenmedik haberler, sürpriz kararlar, ani yön değişiklikleri veya ilişkilerle ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. İlk etapta sizi şaşırtan olaylar uzun vadede daha sağlam temeller oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Bu hafta dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise günlük yaşam düzeniniz. Güneş ve Uranüs çalışma alanınızda ilerlemeye devam ediyor. İş ortamında değişiklikler olabilir. Beklenmedik görevler gelebilir. Programlar değişebilir. Sağlıkla ilgili konular daha fazla özen isteyebilir. Özellikle sinir sistemi, kemikler, dizler, eklemler ve stres kaynaklı yorgunluklar konusunda bedeninizin verdiği sinyalleri dikkate alın.

13 Haziran'da haftanın enerjisi belirgin şekilde değişiyor.

Venüs Aslan burcuna geçerek sekizinci evinizi aktive etmeye başlıyor. İşte derinleşme tam burada başlıyor. Haftanın ilk yarısında ilişkiler konuşulurken, ikinci yarısında ilişkinin özü konuşulmaya başlanıyor. Ortak para konuları, yatırımlar, krediler, borçlar, miraslar, finansal paylaşımlar ve duygusal bağlılıklar önem kazanıyor.

Bir ilişkinin gerçekten ne kadar sağlam olduğu ortaya çıkabilir.

Bir ortaklığın geleceği şekillenebilir.

Bir finansal plan yeniden yapılandırılabilir.

Bu enerji yüzeyde kalmayı sevmez.

Derine inmeyi ister.

14 Haziran'daki İkizler Yeni Ayı ise çalışma hayatınız, günlük düzeniniz ve sağlığınızla ilgili yeni başlangıçlar getiriyor. Yeni bir iş düzeni kurabilirsiniz. Çalışma şartlarınız değişebilir. Sağlığınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Önümüzdeki altı aylık süreçte yaşam kalitenizi yükseltecek önemli değişimler başlayabilir.

Aşk hayatında haftanın ilk yarısı romantik yakınlaşmaları desteklerken haftanın ikinci yarısı güven ve bağlılık temalarını öne çıkarıyor. Bekâr Oğlak yükselenler için bir ilişkinin daha ciddi bir boyuta taşınması mümkün olabilir.

Gökyüzünün bu hafta size son mesajı şudur:

Hayatınızdaki bazı insanlar tesadüfen karşınıza çıkmaz.

Bazı insanlar kaderinizin bir parçasıdır.

Bu hafta size düşen görev onların kim olduğunu anlamaktır.

Çünkü bir ilişki yalnızca birlikte gülmek değildir.

Bir ilişki birlikte büyümektir.

Bir ortaklık yalnızca anlaşmak değildir.

Bir ortaklık birlikte sorumluluk almaktır.

Ve bu hafta gökyüzü size tam olarak bunu öğretiyor.

Yüzeyde kalmayın.

Derine inin.

Soruları sorun.

Gerçekleri konuşun.

Kalbinizi açın.

Çünkü bu hafta derinleştiğiniz yerde güçleneceksiniz.

Ve hayatınızda kalması gereken bağlar, bu derinlikten geçerek daha da sağlamlaşacak.

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Kova Yükselenler

Kova Yükselenler

Bu hafta gökyüzü size çok net bir mesaj veriyor: Hayatınızı değiştirecek büyük dönüşümler bazen büyük olaylarla değil, günlük alışkanlıklarınızla başlar. Uzun zamandır ihmal ettiğiniz detaylar, ertelediğiniz sorumluluklar, görmezden geldiğiniz sağlık sinyalleri ve düzenlenmesi gereken yaşam alanları artık dikkatinizi çekmek istiyor. 8-14 Haziran haftası sizin için sıradan bir hafta değil. Bu hafta kader size 'hayatını yeniden yapılandır' çağrısı yapıyor.

Merkür, Venüs ve Jüpiter aynı anda altıncı evinizde birleşiyor. Bu alan çalışma hayatını, günlük düzeni, sağlık konularını, hizmet verdiğiniz alanları, çalışma arkadaşlarını ve yaşam kalitenizi belirleyen alışkanlıkları temsil eder. Bu nedenle önümüzdeki günlerde iş ortamında önemli gelişmeler yaşanabilir. Yeni görevler alabilirsiniz. Çalışma sisteminiz değişebilir. Yeni bir ekip, yeni bir proje veya yeni bir düzen kurulabilir.

8 Haziran'da Balık burcunda gerçekleşen Son Dördün Ayı maddi kaynaklarınızı ve öz değer duygunuzu aydınlatıyor. Gelir-gider dengesi üzerine düşünmeye başlayabilirsiniz. Gereksiz harcamaları fark edebilirsiniz. Bir süredir enerjinizi tüketen maddi alışkanlıkları bırakmak isteyebilirsiniz. Bu Ay size şunu soruyor: Sahip olduklarınız gerçekten sizi besliyor mu, yoksa yalnızca yük mü taşıyorsunuz?

Aynı gün gerçekleşen Venüs-Jüpiter kavuşumu ise çalışma hayatınızda ve sağlık alanınızda yılın en güçlü fırsatlarından birini oluşturuyor. İş arayanlar için yeni kapılar açılabilir. Çalışanlar için destekleyici yöneticiler, yeni projeler veya görev değişiklikleri gündeme gelebilir. İş ortamında daha uyumlu ilişkiler kurulabilir. Çalışma arkadaşlarından destek gelebilir.

Sağlık açısından da son derece olumlu etkiler söz konusu.

Uzun süredir ihmal edilen bir tedaviye başlanabilir.

Yeni bir beslenme düzeni oluşturulabilir.

Bir uzman desteği alınabilir.

Bedeniniz size iyileşme fırsatı sunuyor.

Bu nedenle bu hafta bedeninizin verdiği işaretleri ciddiye alın.

Merkür altıncı evinizde ilerlediği için planlama gücünüz artıyor. Dağınık kalan işleri toparlayabilirsiniz. Ertelenmiş görevleri tamamlayabilirsiniz. Verimliliğinizi artıracak yeni sistemler kurabilirsiniz. Özellikle 8-12 Haziran arasında yapılan planlar uzun vadeli sonuçlar verebilir.

9 ve 10 Haziran'da Ay Koç burcuna geçerken iletişim yoğunlaşıyor. Kısa yolculuklar, görüşmeler, eğitimler, toplantılar ve yazışmalar hız kazanabilir. Ancak acele kararlar almamaya dikkat edin. Sabırsızlık yanlış anlaşılmalara neden olabilir.

12 Haziran'da Uranüs ile Ay Düğümleri arasındaki sert açı özellikle ev, aile, iş ve yaşam düzeniniz arasında beklenmedik değişimler yaratabilir. Taşınma düşünceleri gündeme gelebilir. İş düzeniniz değişebilir. Aileyle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İlk etapta kontrolünüz dışında gibi görünen olaylar uzun vadede sizi daha özgür bir yaşama hazırlıyor olabilir.

Plüton retrosu yükselen burcunuzda devam ediyor. Bu etki son yılların en büyük dönüşümünü yaşadığınızı gösteriyor. Kim olduğunuz, nasıl göründüğünüz, ne istediğiniz ve hayata nasıl yaklaştığınız değişiyor. Bu hafta bazı olaylar size artık eski halinizle devam edemeyeceğinizi gösterebilir.

13 Haziran'da Venüs Aslan burcuna geçiyor ve ilişkiler alanınızı aydınlatmaya başlıyor. İşte haftanın enerjisi burada değişiyor. Çalışma, sorumluluk ve düzen temaları yerini ilişkilere bırakıyor. Önümüzdeki haftalarda aşk hayatınız, evliliğiniz, ortaklıklarınız ve birebir ilişkileriniz daha fazla önem kazanacak.

Bekâr Kova yükselenler için yeni tanışmalar gündeme gelebilir.

İlişkisi olanlar için ilişkide sıcaklık ve romantizm artabilir.

Ortaklık kurmak isteyenler için destekleyici etkiler devreye girebilir.

14 Haziran'daki İkizler Yeni Ayı ise aşk, yaratıcılık, çocuklar ve yaşamdan keyif alma alanınızda gerçekleşiyor. Önümüzdeki altı aylık süreçte kalbinizi heyecanlandıracak yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Yeni bir aşk başlayabilir. Yaratıcı bir proje doğabilir. Çocuklarla ilgili sevindirici gelişmeler yaşanabilir.

Sağlık açısından Haziran boyunca sinir sistemi, dolaşım sistemi, ayak bilekleri, cilt, bağırsak düzeni ve stres kaynaklı yorgunluklar dikkat çekebilir. Özellikle düzensiz yaşam tarzı bedeninizi normalden daha fazla yorabilir.

Gökyüzünün bu hafta size son mesajı şudur:

Hayat bazen büyük değişimlerden önce küçük alışkanlıkları değiştirir.

Kader bazen büyük kapıları açmadan önce çalışma masanızı düzenletir.

Bedeninizi dinletir.

Programınızı sadeleştirir.

Enerjinizi yeniden toplatır.

Çünkü büyüme yalnızca ileri gitmek değildir.

Büyüme, sizi taşıyacak sistemi kurabilmektir.

Bu hafta gökyüzü sizden tam olarak bunu istiyor.

Hayatınızı yeniden organize edin.

Bedeninizi ihmal etmeyin.

Enerjinizi koruyun.

Ve unutmayın...

Yakında gelecek büyük fırsatlar için önce güçlü bir temel gerekir.

İşte bu hafta o temel atılıyor.

Balık Yükselenler

Balık Yükselenler

Bu hafta gökyüzü size unutmaya başladığınız bir duyguyu yeniden hatırlatıyor: Yaşam sevinci. Son aylarda sorumluluklar, zorunluluklar, belirsizlikler ve çözülmesi gereken meseleler arasında sıkışmış hissediyor olabilirsiniz. Ancak 8-14 Haziran haftası size şunu söylüyor: Hayat yalnızca mücadele etmek için değil, aynı zamanda hissetmek, üretmek, sevmek ve keyif almak için de var. Bu nedenle bu haftanın ana teması kalbinizi yeniden uyandırmak olacak.

Merkür, Venüs ve Jüpiter aynı anda beşinci evinizde birleşiyor. Bu alan aşkı, yaratıcılığı, çocukları, hobileri, sanatsal üretimi, yaşam enerjisini ve kalpten gelen arzuları temsil eder. Böyle güçlü bir gökyüzü dizilimi nadiren oluşur. Bu nedenle hayatınızın daha renkli, daha canlı ve daha heyecan verici tarafları ön plana çıkmaya başlıyor.

8 Haziran'da burcunuzda gerçekleşen Son Dördün Ayı ise haftanın en önemli duygusal dönüm noktalarından biri. Kendinizle ilgili önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Artık size ait olmayan kimlikleri, davranışları veya alışkanlıkları bırakmak isteyebilirsiniz. Gökyüzü sizden geçmiş versiyonunuza değil, gelecekteki halinize odaklanmanızı istiyor.

Bu hafta aynaya baktığınızda yalnızca nasıl göründüğünüzü değil, kim olduğunuzu da sorgulayabilirsiniz.

Aynı gün gerçekleşen Venüs-Jüpiter kavuşumu aşk ve mutluluk alanınızda son derece güçlü çalışıyor. Bekâr Balık yükselenler için yeni bir aşk hikâyesi başlayabilir. Bir tanışma gerçekleşebilir. Uzun zamandır hoşlandığınız biriyle yakınlaşma yaşanabilir. İlişkisi olanlar için romantizm, sıcaklık ve paylaşım artıyor. Bir ilişkinin geleceğiyle ilgili umut verici gelişmeler yaşanabilir.

Bu etki aynı zamanda yaratıcılığı da büyütüyor.

Yazanlar...

Üretenler...

Sanatla ilgilenenler...

Eğitim verenler...

Sahne önünde çalışanlar...

İçerik üretenler...

Bu hafta ilhamı çok daha güçlü hissedebilirler.

Merkür burada zihninizi yaratıcı hale getiriyor. Yeni fikirler doğabilir. Uzun süredir düşündüğünüz bir projeye başlayabilirsiniz. Kalbinizden gelen bir fikri artık görünür hale getirmek isteyebilirsiniz.

9 ve 10 Haziran'da Ay Koç burcuna geçerken para konuları öne çıkıyor. Gelirlerinizi artırmak için yeni yollar düşünebilirsiniz. Beklenmedik harcamalar gündeme gelebilir. Özellikle dürtüsel alışverişlerden kaçınmak faydalı olacaktır.

12 Haziran'da Uranüs ile Ay Düğümleri arasındaki kare açı iletişim, eğitim, yakın çevre ve önemli kararlar alanında beklenmedik gelişmeler yaratabilir. Bir haber alabilirsiniz. Bir fikir aniden değişebilir. Planlarınız farklı bir yöne gidebilir. Bazı konuşmalar hayatınızın yönünü değiştirecek kadar etkili olabilir.

Gökyüzü burada size şunu söylüyor:

Her duyduğunuza inanmayın.

Ama gelen işaretleri de görmezden gelmeyin.

Bu hafta sezgileriniz son derece güçlü çalışacak.

Satürn ikinci evinizde ilerlemeye devam ediyor. Bu nedenle para ve güvenlik konularında daha ciddi davranmanız gerekiyor. Eğlenmek, üretmek ve keyif almak güzel ancak finansal sorumlulukları ihmal etmek uzun vadede sorun yaratabilir. Bu hafta gelen fırsatları değerlendirirken ayaklarınızın yere basmasına özen gösterin.

13 Haziran'da Venüs Aslan burcuna geçiyor ve enerjiniz değişmeye başlıyor. Aşk ve yaratıcılık alanındaki yoğun vurgu yerini çalışma hayatı, günlük düzen ve sağlık konularına bırakıyor. Önümüzdeki haftalarda iş ortamında daha fazla hareketlilik yaşayabilirsiniz. Yeni görevler, yeni projeler veya yaşam düzeninizi değiştirecek gelişmeler gündeme gelebilir.

14 Haziran'da gerçekleşen İkizler Yeni Ayı ise ev, aile, yuva ve yaşam alanlarınızda yeni başlangıçlar getiriyor. Taşınma planları oluşabilir. Evle ilgili kararlar alınabilir. Aile içinde yeni bir dönem başlayabilir. Bazı Balık yükselenler için ev alım-satımı, tadilat veya yaşam düzeninde köklü değişiklikler gündeme gelebilir.

Sağlık açısından Haziran boyunca bağışıklık sistemi, ayaklar, lenf dolaşımı, hormonal denge, uyku düzeni ve stres kaynaklı yorgunluklara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle duygusal yükler bedeninizde daha hızlı karşılık bulabilir.

Aşk hayatında ise yılın en güzel haftalarından birini yaşayabilirsiniz. Kalbinizi açmak, duygularınızı ifade etmek ve mutluluğa izin vermek için güçlü etkiler devrede.

Gökyüzünün bu hafta size son mesajı şudur:

Hayat bazen sizi iyileştirmeden önce yeniden gülümsetir.

Bazen önce umut verir.

Sonra yön verir.

Sonra değiştirir.

Bu hafta kalbinize gelen heyecanı küçümsemeyin.

Bir fikir...

Bir insan...

Bir karşılaşma...

Bir tesadüf...

Hayatınızda yeni bir kapının açılmasına neden olabilir.

Çünkü kader bu hafta size yük taşımayı değil...

Yaşamayı hatırlatmak istiyor.

Ve unutmayın...

Mutluluk da bir seçimdir.

Gökyüzü bu hafta o seçimi yapmanız için sizi cesaretlendiriyor.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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