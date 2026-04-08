Yasaklı Madde Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı: Serbest Bırakılan Melek Mosso’dan İlk Açıklama!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.04.2026 - 14:05

Son dönemde hem müziği hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Melek Mosso, bu kez yasaklı madde soruşturmasıyla anılmıştı. Dün sabah saatlerinde gözaltına alındığı öne sürülen Mosso’nun, işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayın ardından Mosso’dan ilk açıklama gecikmedi.

Ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında dün düzenlenen operasyonda, aralarında ünlü şarkıcı Melek Mosso’nun da bulunduğu 9 isim gözaltına alındı.

Mosso’nun, sevk edildiği Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği verdiği öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılan ünlü isim, kısa sürede gündemin en çok konuşulanları arasına girdi.

Melek Mosso gözaltına alınmasının ardından ortaya atılan iddialarla ilgili açıklamada bulundu.

'Bugün yaşanılan süreç hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Sabah saatlerinde Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındım.

Arama, ifade ve soruşturma aşamalarında görevli memurlarla tam iş birliği içerisinde hareket edilmiş, konutumda gerçekleştirilen aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmamıştır.

Evimde bulunan ilaçlar; doktorum tarafından tedavim için reçete edilmiş, yetkili eczaneden yasal olarak temin edilmiş ve hekim kontrolünde kullanılmakta olan reçeteli ilaçlardır. Reçeteli ilaçlar dışında herhangi bir madde kullanımım söz konusu değildir.

Savcılığa gerekli reçeteler ibraz edilmiş olup süreç sonunda adli kontrol dahi uygulanmadan tutuksuz yargılanmama karar verilmiştir. Ortada suç teşkil eden hiçbir fiil bulunmadığından işbu sonuç benim için bir sürpriz olmamıştır.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Jandarma Komutanlığı’na; süreç boyunca hukuka uygun, saygılı, yapıcı ve profesyonel bir tutum sergiledikleri için içtenlikle teşekkür ediyorum.

Hukuka olan güvenim tamdır ve soruşturmanın geri kalan aşamalarında da üzerime düşen her türlü yükümlülük yerine getirilecektir.

Hakkımda yanıltıcı bilgi paylaşan kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal yollara başvurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururum.

Melek Mosso'

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
