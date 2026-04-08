article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tarkan’dan Yeni Milli Marş Sinyali: Şafak Sezer’in Sözlerine Beklenmedik Hamle!

Tarkan’dan Yeni Milli Marş Sinyali: Şafak Sezer’in Sözlerine Beklenmedik Hamle!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.04.2026 - 11:35

Milli Takım için yeniden marş yapıp yapmayacağı merak edilen Tarkan’dan dikkat çeken açıklamalar gelmişti. Şafak Sezer’in paylaşımını beğenmesi ise iddiaları güçlendirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan A Milli Takım için gözler yeniden Tarkan’a çevrilmiş durumda.

24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan A Milli Takım için gözler yeniden Tarkan’a çevrilmiş durumda.

2002 Dünya Kupası dönemine damga vuran Bir Oluruz Yolunda marşıyla hafızalara kazınan Megastar, yeni bir marş yapıp yapmayacağı sorularına verdiği yanıtla gündem oldu.

Almanya’dan Türkiye’ye dönüşünde konuşan Tarkan, milli takım için yeni bir marş yapma ihtimaliyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

“Bir tane milli marşımız var zaten, yenisine gerek var mı onu düşünmek lazım. Ama uçakta bir şeyler oldu… Söz vermiyorum ama yakında sürprizler olabilir” diyerek kapıyı tamamen kapatmadı.

Bu açıklama, özellikle Bir Oluruz Yolunda’nın yarattığı etki düşünüldüğünde beklentileri yeniden yükseltti.

Tam bu açıklamaların ardından Şafak Sezer’in sözleri sosyal medyada dikkat çekti.

Tam bu açıklamaların ardından Şafak Sezer’in sözleri sosyal medyada dikkat çekti.

Şafak Sezer’in, “Tarkan’ın yaptığı milli takım şarkımızdan daha güzelini kimse yapamaz” ifadelerinin yer aldığı paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Asıl dikkat çeken detay ise bu paylaşımın Tarkan tarafından beğenilmesi oldu.

Bu hamle, “yeni marş mı geliyor?” sorularını daha da güçlendirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın