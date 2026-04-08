Tarkan’dan Yeni Milli Marş Sinyali: Şafak Sezer’in Sözlerine Beklenmedik Hamle!

2002 Dünya Kupası dönemine damga vuran Bir Oluruz Yolunda marşıyla hafızalara kazınan Megastar, yeni bir marş yapıp yapmayacağı sorularına verdiği yanıtla gündem oldu.

Almanya’dan Türkiye’ye dönüşünde konuşan Tarkan, milli takım için yeni bir marş yapma ihtimaliyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

“Bir tane milli marşımız var zaten, yenisine gerek var mı onu düşünmek lazım. Ama uçakta bir şeyler oldu… Söz vermiyorum ama yakında sürprizler olabilir” diyerek kapıyı tamamen kapatmadı.

Bu açıklama, özellikle Bir Oluruz Yolunda’nın yarattığı etki düşünüldüğünde beklentileri yeniden yükseltti.