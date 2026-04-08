Revna Çakır ve Ömer Sarıgül Boşandı! 1.5 Milyarlık Talep Sonrası Ortaya Çıkan Rakam Şaşırttı

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.04.2026 - 10:53

Aylardır olaylı bir süreçten geçen Revna Çakır ve Ömer Sarıgül çifti anlaşmalı olarak boşandı. Sabah’tan Bülent Cankurt’un iddiasına göre, karşılıklı sert suçlamalarla ilerleyen süreç, önceki gün sürpriz bir şekilde anlaşmalı boşanmayla noktalandı.

Çiftin, “çocuklarının üstün yararı” gerekçesiyle ortak bir kararla davayı sulhen bitirdiği öne sürülürken, boşanmanın perde arkası ve 1.5 milyarlık tazminat talebinin ardından ortaya çıkan detaylar dikkat çekti.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
Kasım ayından bu yana boşanma süreciyle gündemden düşmeyen Revna Çakır ve Ömer Sarıgül, sonunda yollarını resmen ayırdı.

Karşılıklı sert suçlamalar ve dikkat çeken açıklamalarla ilerleyen süreç, önceki gün anlaşmalı boşanmayla noktalandı.

Çift, yaptıkları ortak açıklamada “çocuklarının üstün yararı” için bu kararı aldıklarını belirtirken, detaylar magazin kulislerinde konuşulmaya devam ediyor.

İddialara göre süreç boyunca taraflar birbirlerine oldukça sert sözler yöneltmiş, hatta suçlamalar zaman zaman hakaret boyutuna ulaşmıştı. Bu nedenle anlaşmalı boşanma kararı, birçok kişi için sürpriz oldu.

Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde görülen dava sonrası dikkat çeken bir detay da çiftin tavırlarıydı. Revna Çakır’ın oldukça gergin ve üzgün olduğu görülürken, Ömer Sarıgül’ün daha rahat ve neşeli tavırları dikkat çekti.

Boşanmanın en çok konuşulan kısmı ise tazminat detayları oldu.

Sabah’tan Bülent Cankurt’un iddiasına göre, Revna Çakır’ın aldatıldığını öne sürerek 1.5 milyar TL tazminat ve 3 milyon 300 bin TL nafaka talep ettiği konuşuluyordu.

Ancak anlaşma sonrası ortaya çıkan rakamların beklentinin çok altında kaldığı iddia edildi.

Boşanma sürecinde tarafların talepleriyle ortaya çıkan sonuç arasında ciddi bir uçurum vardı. İddiaya göre Revna Çakır, aldatıldığını öne sürerek 1.5 milyar TL tazminatın yanı sıra aylık 1 milyon 500 bin TL nafaka ve çocuklar için de 1 milyon 800 bin TL iştirak nafakası talep etti. Öte yandan Ömer Sarıgül’ün ise 10 milyon TL tazminat ve 400 bin TL nafaka teklif ettiği, ayrıca ev, okul ve sağlık giderlerini karşılamayı önerdiği konuşuluyordu. Ancak anlaşma sonrası ortaya çıkan tablo bambaşka oldu. Yine aynı iddiaya göre taraflar, 35 milyon TL tazminat, aylık 10 bin dolar yoksulluk nafakası ve çocuklar için 5 bin dolar iştirak nafakası üzerinde uzlaştı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
