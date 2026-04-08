Revna Çakır ve Ömer Sarıgül Boşandı! 1.5 Milyarlık Talep Sonrası Ortaya Çıkan Rakam Şaşırttı

Karşılıklı sert suçlamalar ve dikkat çeken açıklamalarla ilerleyen süreç, önceki gün anlaşmalı boşanmayla noktalandı.

Çift, yaptıkları ortak açıklamada “çocuklarının üstün yararı” için bu kararı aldıklarını belirtirken, detaylar magazin kulislerinde konuşulmaya devam ediyor.

İddialara göre süreç boyunca taraflar birbirlerine oldukça sert sözler yöneltmiş, hatta suçlamalar zaman zaman hakaret boyutuna ulaşmıştı. Bu nedenle anlaşmalı boşanma kararı, birçok kişi için sürpriz oldu.

Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde görülen dava sonrası dikkat çeken bir detay da çiftin tavırlarıydı. Revna Çakır’ın oldukça gergin ve üzgün olduğu görülürken, Ömer Sarıgül’ün daha rahat ve neşeli tavırları dikkat çekti.