İçişleri Bakanlığı Kentleri Açıkladı: Yarın 8 İli Kuvvetli Kar Yağışı Vuracak

İçişleri Bakanlığı 10 Nisan 2026 Cuma günü kar yağacak kentleri açıkladı. Nisan ortasına adım adım ilerlerken baharın yerini adeta yeniden kış aldı. Ülkenin doğusunda pek çok şehir kar altındayken yeni kar yağışı uyarısı geldi. İçişleri Bakanlığı bu kez 8 kentte kuvvetli kar yağışının beklendiğini açıkladı. Peki hangi kentlere kar yağacak?

Kar Yağacak Kentler

10 Nisan Cuma günü kar yağacak kentler şöyle:

Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan.

Bakanlık kentleri şu ifadelerle açıkladı:

'Elazığ çevreleri ile Bingöl ve Tunceli’nin güneyinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Bingöl ve Tunceli’nin kuzeyi ile Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan illerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.'