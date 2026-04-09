İçişleri Bakanlığı Kentleri Açıkladı: Yarın 8 İli Kuvvetli Kar Yağışı Vuracak

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.04.2026 - 15:58

Nisan ayının ortasına gelirken Türkiye soğuk hava etkisi altında. İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan 2026 Cuma günü için Türkiye’nin birçok bölgesi için 'kuvvetli yağış' alarmı verdi. Yapılan son değerlendirmelere göre İçişleri Bakanlığı 8 kent için kar yağış uyarısı verdi. Bakanlık, vatandaşları selden çığ riskine kadar birçok tehlikeye karşı uyardı.

Kar yağacak kentler belli oldu.

İçişleri Bakanlığı 10 Nisan 2026 Cuma günü kar yağacak kentleri açıkladı. Nisan ortasına adım adım ilerlerken baharın yerini adeta yeniden kış aldı. Ülkenin doğusunda pek çok şehir kar altındayken yeni kar yağışı uyarısı geldi. İçişleri Bakanlığı bu kez 8 kentte kuvvetli kar yağışının beklendiğini açıkladı. Peki hangi kentlere kar yağacak? 

Kar Yağacak Kentler

10 Nisan Cuma günü kar yağacak kentler şöyle:

Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan.

Bakanlık kentleri şu ifadelerle açıkladı:

'Elazığ çevreleri ile Bingöl ve Tunceli’nin güneyinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Bingöl ve Tunceli’nin kuzeyi ile Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan illerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.'

İçişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara uyarı:

'Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri ve Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde tipi, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
