article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Nisan Ortasında Kış Şoku! AKOM Açıkladı: Balkanlardan Giriş Yaptı, İstanbul'a Kış Geldi

Nisan Ortasında Kış Şoku! AKOM Açıkladı: Balkanlardan Giriş Yaptı, İstanbul'a Kış Geldi

hava durumu
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.04.2026 - 17:18

AKOM İstanbul için hava durumu raporunu paylaştı. Geçtiğimiz günlerde bahar havası yaşayan İstanbul, yeniden soğuk havanın etkisine girdi. AKOM'dan yapılan açıklamada soğuk havanın Balkanlardan giriş yaptığı ve İstanbul'da sıcaklıkların 10 derecenin altına gerileyerek kış değerlerine ulaşacağı belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AKOM İstanbul'a kış geldiğini açıkladı.

AKOM İstanbul'a kış geldiğini açıkladı.

Nisan ortasına gelirken beklenen sıcaklıklar henüz megakent İstanbul'a uğramadı. Soğuk havanın etkisine giren İstanbul için AKOM'dan yeni açıklama geldi. AKOM, İstanbul'da hava durumunun kış değerlerine gerileyeceğini ifade etti. 

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü bugün itibari ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Hafta sonuna kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların gün ve gün azalarak Cuma gününe kadar 10 derecelerin altına kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.'

İstanbul'da gün gün hava durumu:

İstanbul'da gün gün hava durumu:

08 Nisan 2026 Çarşamba:

Çok Bulutlu ve Yağmurlu, 13 derece

09 Nisan 2026 Perşembe:

Çok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu, 6 derece

10 Nisan 2026 Cuma:

Çok Bulutlu, Sağanak Yağmurlu, 6 derece

11 Nisan 2026 Cumartesi:

Parçalı Bulutlu, 5 derece

12 Nisan 2026 Pazar:

Az Bulutlu ve Açık, 4 derece

13 Nisan 2026 Pazartesi:

Parçalı ve Az Bulutlu, 7 derece

14 Nisan 2026 Salı:

Parçalı ve Çok Bulutlu, 10 derece

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın