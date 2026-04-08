Nisan Ortasında Kış Şoku! AKOM Açıkladı: Balkanlardan Giriş Yaptı, İstanbul'a Kış Geldi

Nisan ortasına gelirken beklenen sıcaklıklar henüz megakent İstanbul'a uğramadı. Soğuk havanın etkisine giren İstanbul için AKOM'dan yeni açıklama geldi. AKOM, İstanbul'da hava durumunun kış değerlerine gerileyeceğini ifade etti.

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü bugün itibari ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Hafta sonuna kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların gün ve gün azalarak Cuma gününe kadar 10 derecelerin altına kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.'