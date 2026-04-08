New York Times Kripto Paranın Mucidini Buldu!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.04.2026 - 14:34

Dokuz sayfalık bir teknik belgenin (white paper) internetin ücra bir köşesinde yayınlanarak dünyanın ilk kripto parasını müjdelemesinin üzerinden 17 yıl geçti. Bu süreçte Bitcoin, basit bir meraktan finans dünyasının ana akım unsurlarından birine dönüştü. Ancak mucidinin kimliği, bugün artık dünya çapında tanınan Satoshi Nakamoto takma adının ardında gizemini korumaya devam etti. New York Times, kripto paranın kurucusunun Adam Black isminde İngiliz bir kişi olduğuna dair bulgular paylaştı. Ancak söz konusu isim iddiaları reddetti.

The New York Times, 'Bitcoin'in Yaratıcısını Arama Çalışmalarımızdan 4 Önemli Nokta' başlıklı bir haber yayımladı. Habere göre kripto para yatırımcısı için tüm bulgular 55 yaşındaki İngiliz kriptograf Adam Back’i işaret ediyor. Peki, söz konusu bulgular neler?

Kripto paranın mucidinin Satoshi Nakamoto olduğu biliniyor. Ancak bu gerçek değil takma isim... Hem Back hem de Satoshi Nakamoto 1990’ların başında kurulan ve bireyleri hükümet gözetimi ile sansürden korumak için kriptografiyi bir araç olarak gören anarşist grup 'Cypherpunks' (Siberpunklar) üyesiydi.

Back, 1990’ların sonunda diğer siberpunk üyelerine gönderdiği e-postalarda, finansal işlemlere devlet müdahalesini engelleyecek bir elektronik nakit sistemi önerdi. Bugün Bitcoin’in temelini oluşturan, ağın bazı üyeleri manipüle etmeye çalışsa dahi işleyişini sürdüren merkeziyetsiz bilgisayar ağları (node/düğüm) fikrini ilk kez o dönemde dile getirdi.

Back, istatistiksel bir bulmaca çözme sistemi olan Hashcash’i icat etti. Bu sistemi, başka bir siberpunkın 'b-money' fikriyle birleştirmeyi önerdi. Bu kombinasyon, daha sonra Satoshi'nin Bitcoin'i oluştururken kullandığı ana taslağın kendisiydi.

Adam Back (fotoğrafta) ve Satoshi Nakamoto'nun benzerlikleri haberde şöyle sıralandı:

Back’in doktora konusu olan 'dağıtık bilgisayar sistemleri', Bitcoin’in çalışma prensibinin temelini oluşturuyor.

Her iki isim de aynı programlama dilini kullanıyor, ağ güvenliği konusunda uzmanlık seviyesinde bilgiye sahip ve Bitcoin’in omurgası olan 'açık anahtarlı kriptografi' (public-key cryptography) alanında yetkin.

Satoshi ve Back, e-posta spam’lerine karşı sıra dışı bir ilgi paylaşıyor; her iki isim de bu konuda birbirinin kopyası olan mücadele yöntemleri öneriyor.

İnternette anonim kalma ve takma ad kullanma alışkanlıkları, her iki profil için de ortak bir özellik. Ayrıca her ikisi de kod yazma konusundaki becerilerinin, metin yazarlığından çok daha üstün olduğunu ifade ediyor.

Satoshi, Bitcoin’i duyurduktan sonra iki buçuk yıl boyunca sistemi geliştirmek için çalıştı ve 2011 yılında aniden ortadan kayboldu. Back’in süreci ise bunun tam tersi şekilde işledi: On yılı aşkın süredir elektronik para tartışmalarının merkezinde olan Back, kendi vizyonunun en somut karşılığı olan Bitcoin 2008 sonunda duyurulduğunda sessizliğe büründü. Back, ancak Satoshi’nin veda etmesinden altı hafta sonra Bitcoin hakkında ilk paylaşımını yaptı.

Siberpunkların kullandığı üç ayrı yazışma listesindeki tüm arşivleri dev bir veri tabanında birleştirerek Satoshi’nin yazılarıyla karşılaştırdık. Yapılan üç farklı üslup analizinin tamamı, Satoshi’ye en yakın profil olarak Adam Back’i gösterdi.

Analizlerde dikkat çeken ortak yazım hataları ve alışkanlıklar ise şunlar:

  • Cümle aralarında iki boşluk bırakma ve İngiliz İngilizcesi yazım kurallarını kullanma.

  • 'It’s' ve 'its' kelimelerini karıştırma, cümleleri 'also' kelimesiyle bitirme.

  • Bazı teknik terimlerin (bugfix, half way, down side) yazımında kullanılan sıra dışı tercihler.

  • 'E-mail/email' ve 'cheque/check' gibi kelimelerde İngiliz ve Amerikan yazım türleri arasında gidip gelme.

'Ben Satoshi değilim ama kriptografinin, çevrim içi gizliliğin ve elektronik nakdin olumlu toplumsal etkilerine erken bir tarihte lazer odaklı bir ilgiyle yaklaştım, bu yüzden 1992’den itibaren ecash üzerine uygulamalı araştırmalara, cypherpunks listesinde gizlilik teknolojilerine olan aktif ilgimle hashcash ve diğer fikirlere yol açtı.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
