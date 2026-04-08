New York Times Kripto Paranın Mucidini Buldu!

Back, istatistiksel bir bulmaca çözme sistemi olan Hashcash’i icat etti. Bu sistemi, başka bir siberpunkın 'b-money' fikriyle birleştirmeyi önerdi. Bu kombinasyon, daha sonra Satoshi'nin Bitcoin'i oluştururken kullandığı ana taslağın kendisiydi.

Adam Back (fotoğrafta) ve Satoshi Nakamoto'nun benzerlikleri haberde şöyle sıralandı:

Back’in doktora konusu olan 'dağıtık bilgisayar sistemleri', Bitcoin’in çalışma prensibinin temelini oluşturuyor.

Her iki isim de aynı programlama dilini kullanıyor, ağ güvenliği konusunda uzmanlık seviyesinde bilgiye sahip ve Bitcoin’in omurgası olan 'açık anahtarlı kriptografi' (public-key cryptography) alanında yetkin.

Satoshi ve Back, e-posta spam’lerine karşı sıra dışı bir ilgi paylaşıyor; her iki isim de bu konuda birbirinin kopyası olan mücadele yöntemleri öneriyor.

İnternette anonim kalma ve takma ad kullanma alışkanlıkları, her iki profil için de ortak bir özellik. Ayrıca her ikisi de kod yazma konusundaki becerilerinin, metin yazarlığından çok daha üstün olduğunu ifade ediyor.

Satoshi, Bitcoin’i duyurduktan sonra iki buçuk yıl boyunca sistemi geliştirmek için çalıştı ve 2011 yılında aniden ortadan kayboldu. Back’in süreci ise bunun tam tersi şekilde işledi: On yılı aşkın süredir elektronik para tartışmalarının merkezinde olan Back, kendi vizyonunun en somut karşılığı olan Bitcoin 2008 sonunda duyurulduğunda sessizliğe büründü. Back, ancak Satoshi’nin veda etmesinden altı hafta sonra Bitcoin hakkında ilk paylaşımını yaptı.

Siberpunkların kullandığı üç ayrı yazışma listesindeki tüm arşivleri dev bir veri tabanında birleştirerek Satoshi’nin yazılarıyla karşılaştırdık. Yapılan üç farklı üslup analizinin tamamı, Satoshi’ye en yakın profil olarak Adam Back’i gösterdi.

Analizlerde dikkat çeken ortak yazım hataları ve alışkanlıklar ise şunlar: