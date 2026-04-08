İslam Memiş Altında Beklenen Tarihi Açıkladı: "Bu Fiyatlar Aranacak"

İslam Memiş, yaşanan bu hareketliliği 'beklenen yükselişin ayak sesleri' olarak nitelendirdi.

Memiş ayrıca, bu fiyatların Mayıs ve Haziran aylarında çok aranacağını vurgulayarak 'Altın tarafındaki bu fiyatlar mayıs ayında çok aranır, haziran ayında çok aranır' diye konuştu.

Gram altın 10 bin TL olacak mı?

İslam Memiş, gram altının 2026 yılı içinde 10 bin TL seviyesini göreceğini öngörüyor. Memiş, bu öngörüsünde bir revize yapmadığını dile getiriyor.

*İçerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.*