Haberler
Ekonomi
İslam Memiş Altında Beklenen Tarihi Açıkladı: "Bu Fiyatlar Aranacak"

İslam Memiş Altında Beklenen Tarihi Açıkladı: "Bu Fiyatlar Aranacak"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.04.2026 - 11:12

Orta Doğu’da ABD ve İran arasındaki 15 günlük ateşkes piyasaları adeta ayağa kaldırdı. Altın 8 Nisan Çarşamba gününe yükselişle başladı. Ons altın 5 bin dolar sınırına dayanırken, Kapalıçarşı’da gram altın 7 bin TL barajına ulaştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Bu rakamlar Mayıs'ta aranacak' altın fiyatlarıyla ilgili konuştu Gram altın 10.000 TL mi oluyor? İşte altın fiyatlarında son durum ve beklenen o tarih...

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

8 Nisan Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Altın güne yükselişle başladı. Altında son durum ne? Altın ne kadar? İşte altın fiyatları!

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 886 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 11 bin 390 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 22 bin 779 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 45 bin 558 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 814 dolar

Altın fiyatları yükselişe geçti. Peki, altın şimdi alınmalı mı?

Altın fiyatları yükselişe geçti. Peki, altın şimdi alınmalı mı?

Orta Doğu’da tansiyonu düşüren 15 günlük ateşkes haberi, küresel piyasalarda 'güvenli liman' altına olan talebi yeniden patlattı. Bir süredir baskılanan altın fiyatları güne yükselişle başladı. Kapalıçarşı’da gram altın 7 bin TL barajına dayanırken, yatırımcı soruya kilitlendi: Altın yükselecek mi, altın alınmalı mı?

Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili konuştu. Memiş, ons altın tarafında 5 bin 880 - 6 bin dolar seviyesini beklediğini dile getirdi. Her düşüşün yatırımcı için fırsat olduğuna dikkat çeken Memiş, 'Yeni yükseliş yönlü beklentim devam ettiği için her düşüşün orta ve uzun vadeli yatırımcılara bir fırsat verdiğini söylemeye devam edeceğim' ifadelerini kullandı.

İslam Memiş: "Bu fiyatlar Mayıs ve Haziran aylarında çok aranır."

İslam Memiş: "Bu fiyatlar Mayıs ve Haziran aylarında çok aranır."

İslam Memiş, yaşanan bu hareketliliği 'beklenen yükselişin ayak sesleri' olarak nitelendirdi.

Memiş ayrıca, bu fiyatların Mayıs ve Haziran aylarında çok aranacağını vurgulayarak 'Altın tarafındaki bu fiyatlar mayıs ayında çok aranır, haziran ayında çok aranır' diye konuştu.

Gram altın 10 bin TL olacak mı?

İslam Memiş, gram altının 2026 yılı içinde 10 bin TL seviyesini göreceğini öngörüyor. Memiş, bu öngörüsünde bir revize yapmadığını dile getiriyor. 

*İçerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.*

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
