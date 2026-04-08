Haberler
Ekonomi
Mahkemeden Flaş Karar! 34 Ülkeye Satış Yapan Türkiye'nin Lider Firması Resmen İflas Etti

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.04.2026 - 09:43

Bursa’da asansör sektörünün öncü isimlerinden olan ve 34’ten fazla ülkeye ihracat yaparak sektörde önemli bir yer edinen Prolift şirketler grubunun hukuk mücadelesi ağır bir yenilgiyle sonuçlandı. Mahkeme, grubun konkordato talebini geri çevirirken, bünyesindeki dış ticaret devinin resmen iflas ettiğini duyurdu.

Bursa iş dünyasında uzun süredir merakla beklenen asansör devi Prolift ile ilgili hukuki süreçte son noktayı yargı koydu.

Şehirde asansör ekipmanları üretimi ve ihracatı konusunda markalaşan grubun mali darboğazdan kurtulmak için başvurduğu konkordato süreci, mahkemeden gelen ret kararıyla son buldu. Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen davada hakim, Prolift Asansör Sanayi ve Prolift Global Dış Ticaret şirketlerinin yanı sıra şirket yetkililerinin sunduğu kurtarma planlarını gerçekçi bulmayarak reddetti. Daha önce borçların yapılandırılması için verilen tüm geçici koruma kararları da bu hükümle birlikte tamamen kaldırılmış oldu.

Davanın en sarsıcı sonucu ise grubun dış ticaret operasyonlarını yürüten Prolift Global Dış Ticaret A.Ş. için verildi.

Şirketin mali tablolarını ve varlıklarını inceleyen bilirkişi raporlarını dikkate alan mahkeme heyeti, firmanın borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğuna ve borca batık yapısının düzelmeyeceğine karar verdi. Bu doğrultuda, söz konusu şirketin 1 Nisan 2026 günü saat 14:20 itibarıyla resmen iflası tescillendi. İflas işlemleri, alacaklıların haklarını korumak adına hızlı ve basit tasfiye usulüne göre yürütülecek. Şirket yetkililerinden V.K. hakkında ise tacir sıfatı taşımadığı gerekçesiyle şahsi bir iflas kararı verilmedi. Kararla birlikte şirketleri denetleyen komiser heyetinin yetkileri de sonlandırılarak tüm süreç iflas dairesine devredildi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
