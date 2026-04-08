Tam Bitti Derken Kış Yeniden Başlıyor: Kar Yağışı Geliyor, Sıcaklık 10 Derece Düşecek!

Balkanlar ve Rusya üzerinden hareket ederek yurdu etkisi altına almaya başlayan soğuk hava dalgası, bugünden itibaren özellikle Marmara Bölgesi'nden giriş yapıyor. Meteoroloji uzmanlarının son değerlendirmelerine göre, İstanbul'da sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek ve cuma günü termometreler mevcut değerlerin yaklaşık 10 derece altına inecek. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul'da karayelin etkisiyle havanın 7-8 derecelerde hissedileceğini belirterek, hafta sonuna kadar yağışlı ve soğuk bir tablonun hakim olacağını vurguladı. Bu ani soğuma sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacak; Marmara ve Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, özellikle Uludağ ve Kartalkaya gibi merkezlerde yoğun kar yağışı görülecek.