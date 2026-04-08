article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Tam Bitti Derken Kış Yeniden Başlıyor: Kar Yağışı Geliyor, Sıcaklık 10 Derece Düşecek!

hava durumu kar yağışı
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.04.2026 - 08:57

Türkiye, nisan ayında bahar güneşine ısınmaya hazırlanırken kış soğukları yeniden kapıyı çaldı. Balkanlar ve Rusya üzerinden gelen dondurucu hava dalgasıyla birlikte İstanbul’da termometreler cuma günü 10 derece birden gerilerken, Başkent Ankara’da kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji, tarımsal don ve şiddetli sağanak tehlikesine karşı 20 il için 'sarı kodlu' acil durum uyarısı yayımladı.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/gundem/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye genelinde etkisini hissettiren ılık bahar havası, yerini dondurucu bir havaya bırakıyor.

Balkanlar ve Rusya üzerinden hareket ederek yurdu etkisi altına almaya başlayan soğuk hava dalgası, bugünden itibaren özellikle Marmara Bölgesi'nden giriş yapıyor. Meteoroloji uzmanlarının son değerlendirmelerine göre, İstanbul'da sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek ve cuma günü termometreler mevcut değerlerin yaklaşık 10 derece altına inecek. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul'da karayelin etkisiyle havanın 7-8 derecelerde hissedileceğini belirterek, hafta sonuna kadar yağışlı ve soğuk bir tablonun hakim olacağını vurguladı. Bu ani soğuma sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacak; Marmara ve Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, özellikle Uludağ ve Kartalkaya gibi merkezlerde yoğun kar yağışı görülecek.

Başkent Ankara'da ise mevsim normallerinin dışına çıkan bir hava durumu yaşanacak.

Önümüzdeki üç gün boyunca yağışın etkisinde kalacak olan Ankara'da, sağanak yağmurun cuma günü yerini kar yağışına bırakması öngörülüyor. Cumartesi sabahı ise dondurucu bir hava beklenirken, sıcaklıkların sıfır dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu ani hava değişimiyle birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı geniş kapsamlı bir uyarı listesi yayımladı. Adana'dan Eskişehir'e, Bursa'dan Kahramanmaraş'a kadar uzanan 20 il için 'sarı kodlu' uyarı verilirken; bu bölgelerde kuvvetli sağanak yağış ve özellikle tarım arazilerinde risk oluşturan zirai don tehlikesine karşı dikkatli olunması istendi. Yağışlı havanın hafta sonu boyunca ülke genelinde etkisini sürdürmesi, yeni haftanın ilk günlerinden itibaren ise sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın