Osmaniye’de Sağanak Yağmur Sonrası Dere Taştı: Sele Kapılan İki Kişi Hayatını Kaybetti
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kırsal kesimde etkili olan sağanak yağışın ardından Savrun Çayı ve Bülbül Deresi taştı. Su taşkınları nedeniyle Bülbül Deresi kıyısındaki minibüs durağının yazıhanesi ve bir yaya köprüsü yıkıldı. Meydana gelen taşkında sele kapılan bir araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çevre illerden de destek ekipleri sevk edildi.
Kadirli ilçesinin kırsal kesimlerinde saat 17.00 sıralarında başlayan sağanak , günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 2 kişinin kimliği belirlendi.
