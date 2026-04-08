Osmaniye’de Sağanak Yağmur Sonrası Dere Taştı: Sele Kapılan İki Kişi Hayatını Kaybetti

Osmaniye’de Sağanak Yağmur Sonrası Dere Taştı: Sele Kapılan İki Kişi Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.04.2026 - 08:23

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kırsal kesimde etkili olan sağanak yağışın ardından Savrun Çayı ve Bülbül Deresi taştı. Su taşkınları nedeniyle Bülbül Deresi kıyısındaki minibüs durağının yazıhanesi ve bir yaya köprüsü yıkıldı. Meydana gelen taşkında sele kapılan bir araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çevre illerden de destek ekipleri sevk edildi.

Kadirli ilçesinin kırsal kesimlerinde saat 17.00 sıralarında başlayan sağanak , günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kadirli ilçesinin kırsal kesimlerinde saat 17.00 sıralarında başlayan sağanak , günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle kent merkezinden geçen Savrun Çayı ve Bülbül Deresi taştı. Bülbül Deresin'den yükselen sular, minibüs durağının yazıhanesini ve bir yaya köprüsünü yıktı. Savrun Çayı'nın debisinin yükselmesiyle yaşanan taşkın nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı, bazı araçlar mahsur kaldı. İlçede farklı noktalarda su baskını nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Belediye ekipleri, taşkınların yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.

Kadirli’de etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen taşkında sele kapılan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çevre illerden de destek ekipleri sevk edildi.

Kadirli’de etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen taşkında sele kapılan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çevre illerden de destek ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağışın ardından Savrun Çayı ve Bülbül Deresi taşarken, su baskınları ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Taşkın sırasında sele kapılan bir araçtan haber alınamaması üzerine ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.Yapılan çalışmalar sonucu araca ulaşan ekipler, araç içerisinde bulunan 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadirli Belediye Başkanı Mert Olcar yaptığı açıklamada, 'Sele kapılan araca ulaştık. Araç içerisinde bulunan 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, taşkınların etkili olduğu bölgeye çevre illerden çok sayıda arama kurtarma ve destek ekibi sevk edildi. Belediye ve ilgili kurum ekipleriyle birlikte çalışmaların aralıksız sürdüğü, mahsur kalan vatandaşların tahliyesi ve su tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 2 kişinin kimliği belirlendi.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 2 kişinin kimliği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede etkisini artıran sağanak yağış sonrası Bülbül Deresi’nin taşması sonucu bir araç sele kapılarak sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yoğun çalışmalar sonucu araca ulaştı. Araçta bulunan Fatih Anbarcıoğlu ile Hüseyin Kul’un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Bölgede belediye ekipleri ile çevre illerden gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürerken, taşkının yol açtığı hasarın belirlenmesi için incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
