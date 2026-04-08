ABD, İsrail ve İran Arasında 2 Haftalık Ateşkes: İran, ABD'nin Kabul Ettiği 10 Şartı Açıkladı

ABD, İsrail ve İran Arasında 2 Haftalık Ateşkes: İran, ABD'nin Kabul Ettiği 10 Şartı Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.04.2026 - 07:42

İran ile ABD-İsrail arasında 28 Şubat'tan bu yana devam eden savaş Donald Trump'ın ateşkes anlaşmasını duyurmasının ardından 2 haftalık süreyle sona erdi. İki ülke yönetimi de ateşkes anlaşmasını doğrularken, İran, Trump yönetimini topa tuttu ve ABD'nin hezimete uğratıldığını öne sürdü.

Ayrıca İran, ABD’nin kabul ettiği 10 maddelik şartları da duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelere ilişkin önemli bir duyuru yaptı. Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in öncülüğünde, iki ülke arasında yürütülen müzakerelerin olumlu sonuç verdiğini belirtti.

ABD Başkanı, Pakistan'ın bu gece olası saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisini kabul ettiğini ifade ederek, 'İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır.' ifadelerini kullandı. İran'daki askeri hedeflerini zaten gerçekleştirdiğini savunan ve İran'la 'uzun vadeli' bir barış konusunda anlaşmaya yakın olduklarını belirten Trump, 'İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz.' değerlendirmesini yaptı.

Geçmişte ABD ile İran arasındaki ihtilafların neredeyse tamamının mutabakat ile sonuçlandığını kaydeden Trump, 'Bu iki haftalık süre, anlaşmanın son halini almasına ve tamamlanmasına imkan verecektir.' ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, Orta Doğu'daki ülkeleri temsilen 'uzun vadeli bir sorunun çözülmesinin' kendisi için bir onur olacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan bir Beyaz Saray yetkilisi, İsrail'in de söz konusu anlaşmayı kabul ettiğini belirtti.

Ateşkese ilişkin açıklamada bulunan İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, "İran, ABD'yi 10 maddelik planını kabul etmeye zorlayarak tarihi bir zafer elde etti" ifadelerini kullandı.

Ateşkese ilişkin açıklamada bulunan İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, "İran, ABD'yi 10 maddelik planını kabul etmeye zorlayarak tarihi bir zafer elde etti" ifadelerini kullandı.

Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD'nin İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü, nükleer zenginleştirme hakkını ve tüm yaptırımların kaldırılması şartlarını kabul ettiğini ifade etti. Konsey, müzakerelerin 'ABD tarafına tam bir güvensizlik içinde' 10 Nisan Cuma günü Pakistan’ın başkenti İslamabad'da başlayacağını duyurdu.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin açıklaması şöyle: “İran halkına karşı yürütülen bu haksız, yasa dışı ve suç niteliğindeki savaşta düşman, inkâr edilemez, tarihi ve ezici bir yenilgiye uğramıştır. ABD, İran’ın 10 maddelik teklifini kabul etmek zorunda kaldı; bu teklif, saldırmazlık yönünde temel bir taahhüt, Hürmüz Boğazı üzerindeki İran kontrolünün sürmesi, uranyum zenginleştirmenin kabul edilmesi, tüm birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması, BM Güvenlik Konseyi ve Yönetim Kurulu kararlarının sona erdirilmesi, İran’a tazminat ödenmesi, ABD muharip güçlerinin bölgeden çekilmesi ve Lübnan’daki İslami direniş de dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın durdurulmasını içeriyor. İran’ın füze ve İHA kapasitesinin hızlı bir şekilde etkisiz hale getirileceğini düşündüler ve İran’ın sınırlarının ötesinde ve bölgede bu kadar güçlü bir karşılık verebileceğine inanmadılar. İran’ı bölmeyi, petrolünü ve zenginliklerini yağmalamayı ve halkını uzun süren istikrarsızlık ve güvensizlik içinde bırakmayı hayal ettiler.”

İran’ın açıklamasına göre; ABD’nin kabul ettiği şartlar şu şekilde:

İran’ın açıklamasına göre; ABD’nin kabul ettiği şartlar şu şekilde:

1— Saldırmazlık taahhüdü

2— Hürmüz Boğazı üzerindeki İran kontrolünün devamı

3— Uranyum zenginleştirmenin kabul edilmesi

4— Tüm birincil yaptırımların kaldırılması

5— Tüm ikincil yaptırımların kaldırılması

6— BM Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi

7— Yönetim Kurulu kararlarının sona erdirilmesi

8— İran’a tazminat ödenmesi

9— ABD muharip güçlerinin bölgeden çekilmesi

10— Lübnan’daki Hizbullah’a karşı olanlar dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
