Tüm Dünyanın Gözü Bu Karardaydı: Trump İki Hafta Sürecek Ateşkesi Kabul Etti

Tüm Dünyanın Gözü Bu Karardaydı: Trump İki Hafta Sürecek Ateşkesi Kabul Etti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.04.2026 - 01:49

ABD Başkanı Donald Trump’ın, “İran’da bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek.” açıklaması tüm dünyada endişe yaratmıştı. Trump’ın açıklaması sonrasında nükleer silah iddiası bile gündeme gelmişti.

Donald Trump, Pakistan’ın arabuluculuğu ile başlayan süreç sonrasında “2 haftalık ateşkesi kabul ediyorum” açıklamasında bulundu.

ABD Başkanının İran’a yönelik son tehdidi dünyanın en çok konuşulan olayı olmuştu.

ABD Başkanının İran’a yönelik son tehdidi dünyanın en çok konuşulan olayı olmuştu.

Trump, Hürmüz Boğazı’nın açılmaması durumunda İran’da adeta soykırım yapacağını açıklamıştı. Tüm dünyayı endişelendiren açıklama sonrasında iki ülke arasında arabuluculuk yapan Pakistan’dan ateşkes çağrısı gelmişti.

Donald Trump, Pakistan’ın ateşkes çağrısını kabul ettiğini açıkladı.

Trump’ın açıklaması şu şekilde:

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Saha Mareşali Asım Münir ile yaptığım görüşmeler doğrultusunda ve onların bu gece İran’a gönderilecek yıkıcı gücü durdurmamı talep etmeleri üzerine; ayrıca İran İslam Cumhuriyeti’nin Hürmüz Boğazı’nı TAM, DERHAL ve GÜVENLİ bir şekilde açmayı kabul etmesi şartıyla, İran’a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık bir süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ATEŞKES olacaktır!

Bunu yapmamızın nedeni, tüm askerî hedeflere zaten ulaşmış ve hatta bunları aşmış olmamızdır; ayrıca İran ile uzun vadeli barış ve Orta Doğu’da barış konusunda kesin bir anlaşmaya oldukça yaklaşmış bulunuyoruz.

İran’dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere edilebilir sağlam bir temel olduğuna inanıyoruz. Geçmişteki anlaşmazlık konularının neredeyse tamamı Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mutabakata bağlanmıştır; ancak iki haftalık süre, anlaşmanın tamamlanmasına ve sonuçlandırılmasına olanak sağlayacaktır.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak ve aynı zamanda Orta Doğu ülkelerini temsilen, bu uzun vadeli sorunun çözüme bu kadar yaklaşmış olması benim için bir onurdur.

Bu haberler de ilginizi çekebilir

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
